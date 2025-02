ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Feb 25, 2025, 10:02 AM IST

હૈદરાબાદઃ ભારતીય ટેલિકોમ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં થઈ રહેલા સતત બદલાવને કારણે લોકો માટે સિમ એક્ટિવ રાખવું મોંઘુ થઈ ગયું છે. રિલાયન્સ જિયો, એરટેલ, વોડાફોન આઈડિયા (Vi) અને BSNL (ભારતીય સંચાર નિગમ લિમિટેડ) એ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં તેમના રિચાર્જ પ્લાનની કિંમતોમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. આવો અમે તમને આ લેખમાં જણાવીએ છીએ કે, 2025માં સિમને એક્ટિવ રાખવા માટે આ કંપનીઓ દ્વારા ઓછામાં ઓછું કેટલું રિચાર્જ જરૂરી છે. અમે તમને આ તમામ કંપનીઓના આવા પ્લાન વિશે જણાવીશું, જેમાં તમને વેલિડિટીની સાથે કોલિંગ, SMS અને ડેટાના ફાયદા પણ મળશે. રિલાયન્સ જિયોનો સૌથી ઓછા રેટનો પ્લાન Jio યુઝર્સે તેમના સિમને એક્ટિવ રાખવા માટે ઓછામાં ઓછા 189 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવવું પડશે. આ પ્લાનમાં તેમને 28 દિવસની વેલિડિટી મળશે. આ સિવાય આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલ, 300 SMS અને કુલ 2GB ડેટા મળશે. આ તમામ લાભો ઉપરાંત યુઝર્સને JioTV, Jio Cinema અને JioCloudના ફાયદા પણ મળશે. એરટેલનો સૌથી ઓછા રેટનો પ્લાન જો તમે એરટેલ સિમનો ઉપયોગ કરો છો અને તમારા સિમને એક્ટિવ રાખવા માટે તમને સસ્તા પ્લાનની જરૂર છે. જેમાં કોલિંગ અને ડેટા બેનિફિટ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. તો તમારે ઓછામાં ઓછા 199 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે. એરટેલના આ 199 રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને 28 દિવસની વેલિડિટી મળશે. આ સિવાય આ પ્લાનમાં દરરોજ 100 SMS અને કુલ 2GB ડેટા પણ ઉપલબ્ધ છે. એરટેલનો આ પ્લાન Jioના 189 રૂપિયાના પ્લાન જેવો જ છે. પરંતુ તેમાં યુઝર્સને દરરોજ 100 SMSની સુવિધા મળે છે. જ્યારે Jioમાં કુલ મળીને માત્ર 300 SMS જ મળે છે.