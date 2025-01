ETV Bharat / technology

Jio, Airtel, BSNL, Vi... કોલ ડ્રોપ અને ડેટા સ્પીડમાં સૌથી સારું કોણ? વાંચો TRAIનો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ - TRAI TELECOM PERFORMANCE

જિયો vs એરટેલ vs BSNL vs Vi ( Getty Image )