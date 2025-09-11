ETV Bharat / technology

iPhone 17 vs iPhone 16: બંને ફોન વચ્ચે શું તફાવત છે? જાણો કયો ખરીદવો જોઈએ

iPhone 17 લોન્ચ થઈ ગયો છે. અમે તેની સરખામણી iPhone 16 સાથે કરી રહ્યા છીએ. ચાલો જાણીએ કે બંને iPhones વચ્ચે કેટલો તફાવત છે.

iPhone 17 લોન્ચ થઈ ગયો છે
iPhone 17 લોન્ચ થઈ ગયો છે (Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read
હૈદરાબાદ : 9 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ, એપલે iPhone 17 લોન્ચ કર્યો. આ ફોનની કિંમત 82,900 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જેમાં વપરાશકર્તાઓને 256GB સ્ટોરેજ સાથેનો વેરિઅન્ટ મળે છે. બીજી તરફ, એપલે હવે ગયા વર્ષે એટલે કે 2024માં લોન્ચ થયેલા iPhone 16ની કિંમત ઘટાડીને 69,900 રૂપિયા કરી છે. જેમાં વપરાશકર્તાઓને 128GB સ્ટોરેજ સાથેનો વેરિઅન્ટ મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, હવે ઘણા વપરાશકર્તાઓના મનમાં એક પ્રશ્ન છે કે iPhone 17 અને iPhone 16ના સ્પષ્ટીકરણો અને સુવિધાઓ વચ્ચે શું તફાવત છે, અને તેમણે આ 2 ફોનમાંથી કયો ફોન ખરીદવો જોઈએ.

આ આર્ટિકલમાં, અમે આ 2 ફોનના તમામ મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણો અને સુવિધાઓની તુલના કરી રહ્યા છીએ અને તમને જણાવીએ કે કયો ફોન વિવિધ પાસાઓમાં સારો છે કે નહીં. આ સરખામણી વાંચ્યા પછી, તમે આ બે આઇફોનમાંથી તમારા માટે વધુ સારો આઇફોન પસંદ કરી શકશો.

iPhone 17 vs iPhone 16 : ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઇન

iPhone 17માં 6.3-ઇંચની સુપર રેટિના XDR સ્ક્રીન છે, જે ProMotion ટેકનોલોજી, હંમેશા-ઓન ડિસ્પ્લે અને ડાયનેમિક આઇલેન્ડ સાથે આવે છે. આ ફોનમાં એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ છે. ફોનમાં એક્શન બટન, કેમેરા કંટ્રોલ બટન અને આગળના ભાગ પર ત્રણ વખત સ્ક્રેચ પ્રોટેક્શન માટે સિરામિક શીલ્ડ 2 પ્રોટેક્શન પણ છે. તેના વોટર રેઝિસ્ટન્સ અંગે, કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે જો આ ફોનને લગભગ 30 મિનિટ સુધી 6 મીટર ઊંડા પાણીમાં ડુબાડવામાં આવે તો કંઈ થશે નહીં.

iPhone 17 લોન્ચ
iPhone 17 લોન્ચ (Apple)

કંપનીએ iPhone 16 ને 6.1-ઇંચ સુપર રેટિના XDR ડિસ્પ્લે સાથે લોન્ચ કર્યો, જે ડાયનેમિક આઇલેન્ડ સાથે આવે છે. આ ફોનમાં એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ પણ છે. ફોનમાં એક્શન બટન, કેમેરા કંટ્રોલ બટન અને સ્ક્રેચથી બચવા માટે આગળના ભાગમાં સિરામિક શીલ્ડ પ્રોટેક્શન છે. આ ફોનની વોટર રેઝિસ્ટન્ટ ફીચર સાથે, કંપનીએ iPhone 17 માટે જે વચન આપ્યું હતું તે જ વચન આપ્યું હતું.

હવે બંને ફોનની ડિઝાઇન અને ડિસ્પ્લે વિશે વાત કરીએ તો, ફોન લગભગ સમાન દેખાય છે, પરંતુ સ્ક્રીનના કદમાં બે ઇંચનો તફાવત છે અને નવો iPhone 17 કેટલીક નવી ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજી અને ત્રણ ગણી સારી સ્ક્રેચ પ્રોટેક્શન સાથે આવે છે.

સુવિધાઓઆઇફોન 17આઇફોન 16
ડિસ્પ્લે પ્રકારસુપર રેટિના XDR ડિસ્પ્લેસુપર રેટિના XDR ડિસ્પ્લે
ડિસ્પ્લેનું સાઈઝ15.93 સેમી /6.3" (ડાયગોનલી), OLED ઓલ-સ્ક્રીન15.54 સેમી / 6.1" (ડાયગોનલી), OLED ઓલ-સ્ક્રીન
ડાયનેમિક આઇલેન્ડહાહા
પ્રોમોશન ટેકનોલોજી (120Hz)120 હર્ટ્ઝ સુધીનો અનુકૂલનશીલ રિફ્રેશ દરના
હંમેશા-ચાલુ ડિસ્પ્લેહાના
HDR ડિસ્પ્લેહાહા
રિઝોલ્યૂશન2622 x 1206 પિક્સલ, 460 પીપીઆઈ2556 x 1179 પિક્સલ, 460 પીપીઆઈ
કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો20,00,000:1 (સામાન્ય)20,00,000:1 (સામાન્ય)
ટ્રુ ટોન ડિસ્પ્લેછેછે
પહોળો રંગ (P3)છેછે
હેપ્ટિક ટચછેછે
મહત્તમ તેજ (સામાન્ય)1,000 નિટ્સ1,000 નિટ્સ
HDR પીક બ્રાઇટનેસ1,600 નિટ્સ1,600 નિટ્સ
આઉટડોર પીક બ્રાઇટનેસ3,000 નિટ્સ2,000 નિટ્સ
ન્યૂનતમ તેજ1 નિટ1 નિટ
પરિમાણો (ઊંચાઈ x પહોળાઈ x ઊંડાઈ)149.6 મીમી x 71.5 મીમી x 7.95 મીમી (5.89" x 2.81" x 0.31")147.6 મીમી x 71.6 મીમી x 7.80 મીમી (5.81" x 2.82" x 0.31")
વજન177 ગ્રામ170 ગ્રામ

iPhone 17 vs iPhone 16: પ્રોસેસર તફાવત

iPhone 17માં, કંપનીએ પ્રોસેસર માટે A19 ચિપ આપી છે. જે 6-કોર CPU સાથે આવે છે. તેમાં ગ્રાફિક્સ માટે ન્યુરલ એક્સિલરેટર્સ સાથે 5-કોર GPU પણ છે. આ ફોનનું પ્રોસેસર 16-કોર ન્યુરલ એન્જિનની મદદથી ચાલે છે. કંપનીનો દાવો છે કે વપરાશકર્તાઓ આ ફોનમાં 30 કલાક સુધીનો વીડિયો પ્લેબેક સપોર્ટ મેળવી શકે છે.

iPhone 17 લોન્ચ
iPhone 17 લોન્ચ (Apple)

iPhone 16ની વાત કરીએ તો, કંપનીએ પ્રોસેસર માટે A18 ચિપ આપી છે. જે ગ્રાફિક્સ માટે 6-કોર CPU અને 5-કોર GPU સાથે આવે છે. તેનું પ્રોસેસર 16-કોર ન્યુરલ એન્જિનની મદદથી પણ ચાલે છે. કંપનીનો દાવો છે કે વપરાશકર્તાઓ આ ફોનમાં 22 કલાક સુધીનો વિડિયો પ્લેબેક સપોર્ટ મેળવી શકે છે.

ચિપ અને પ્રોસેસરની વિશેષતાઓઆઇફોન 17આઇફોન 16
ચિપસેટA19 ચિપA18 ચિપ
સીપીયુ6-કોર સીપીયુ (2 પર્ફોર્મન્સ કોરો + 4 કાર્યક્ષમતા કોરો)6-કોર સીપીયુ (2પર્ફોર્મન્સ કોરો + 4 કાર્યક્ષમતા કોરો)
જીપીયુન્યુરલ એક્સિલરેટર્સ સાથે 5-કોર GPU5-કોર GPU
ન્યુરલ એન્જિન16-કોર ન્યુરલ એન્જિન16-કોર ન્યુરલ એન્જિન
રે ટ્રેસિંગહાર્ડવેર-એક્સિલરેટેડ રે ટ્રેસિંગહાર્ડવેર-એક્સિલરેટેડ રે ટ્રેસિંગ

આ બંને ફોનના ચિપસેટની વિગતોને સમજીએ તો એવું લાગે છે, કે iPhone 17 નું પર્ફોર્મન્સ ચોક્કસપણે iPhone 16 કરતા થોડું સારું હશે, પરંતુ તેમની વચ્ચે બહુ ફરક નહીં હોય. iPhone 17માં ન્યુરલ એક્સિલરેટર્સ સાથેનો GPU છે, જે AI અને ગેમિંગ પર્ફોર્મન્સમાં iPhone 16 કરતા સ્મૂધ અને ઝડપી હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, આ બંને ફોનમાં વપરાશકર્તાઓને Apple Intelligence ના ફીચર્સ મળે છે.

iPhone 17 vs iPhone 16: બેક કેમેરા સેટઅપમાં તફાવત

કંપનીએ iPhone 17ના પાછળના ભાગમાં 48MP ડ્યુઅલ ફ્યુઝન કેમેરા સિસ્ટમ આપી છે. આ સેટઅપનો મુખ્ય કેમેરા 48MP ફ્યુઝન લેન્સ સાથે આવે છે, જ્યારે તેનો બીજો કેમેરા પણ 48MP ફ્યુઝન અલ્ટ્રા વાઇડ એંગલ લેન્સ સાથે આવે છે. તેનો મુખ્ય લેન્સ સેન્સર-શિફ્ટ ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન સાથે આવે છે. આમાં, વપરાશકર્તાઓને 0.5x, 1x, 2x ના ઓપ્ટિકલ ઝૂમ વિકલ્પો મળે છે. આ ઉપરાંત, તેમાં 6 ઇફેક્ટ્સ સાથે પોટ્રેટ લાઈટનિંગ, નાઇટ મોડ, મેક્રો ફોટોગ્રાફી જેવા ઘણા મોડ્સ છે.

આ ફોનનો બેક કેમેરા સેટઅપ 60 fps સુધીના ફ્રેમ રેટ પર 4K ડોલ્બી વિઝન વીડિયો રેકોર્ડ કરી શકે છે. તે 30 fps પર સિનેમેટિક મોડમાં છીછરા ડેપ્થ ઓફ ફીલ્ડ સાથે 4K ડોલ્બી વિઝન રિઝોલ્યુશન સુધીના વીડિયો રેકોર્ડ કરી શકે છે. આ ફોનના બેક કેમેરાથી 30 fps પર 4K ડોલ્બી વિઝન રિઝોલ્યુશન સુધીના ડ્યુઅલ વીડિયો કેપ્ચર પણ કરી શકાય છે.

