iPhone 17 Pro અને Pro Maxની બોડી પર સ્ક્રેચની સમસ્યાઓ, MagSafe ચાર્જિંગથી પણ નિશાન પડ્યા

iPhone 17 Pro મોડેલની એલ્યુમિનિયમ બોડી અને મેગસેફ ચાર્જિંગને કારણે સ્ક્રેચ થવાની ફરિયાદો વધી રહી છે.

iPhone 17 Pro મોડેલ પર સ્ક્રેચ દેખાઈ રહ્યા છે
iPhone 17 Pro મોડેલ પર સ્ક્રેચ દેખાઈ રહ્યા છે (Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 5:55 PM IST

હૈદરાબાદ: દર વર્ષે, જ્યારે અમેરિકન ટેક જાયન્ટ એપલ નવી આઇફોન સીરિઝ લોન્ચ કરે છે, ત્યારે તે ટેક ઉદ્યોગમાં હલચલ મચાવે છે. કંપની કેટલાક નવા અને રોમાંચક ઇનોવેશન રજૂ કરે છે. આ વખતે, કંપનીએ વિશ્વનો સૌથી પાતળો ફોન, આઇફોન 17 Air લોન્ચ કરીને સ્માર્ટફોન ઉદ્યોગમાં હલચલ મચાવી છે. તેની ડિઝાઇને નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જો કે, આ વખતે, આઇફોન 17 સીરિઝના પ્રો મોડેલો પર સ્ક્રેચ થવાની અસંખ્ય ફરિયાદો છે. આઇફોન 17 સીરિઝના પ્રો મોડેલો પર સ્ક્રેચની સમસ્યાને સોશિયલ મીડિયા પર "સ્ક્રેચગેટ" તરીકે ઓળખવામાં આવી રહી છે.

એપલની નવી આઇફોન સીરિઝ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર "સ્ક્રેચગેટ" ટ્રેન્ડ એપલ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરી રહ્યો છે. હકીકતમાં, આ વખતે, એપલે આઇફોન 17 Pro અને 17 Pro મેક્સમાં ટાઇટેનિયમને બદલે એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ પ્રો મોડેલોમાં ખાસ યુનિબોડી ફ્રેમ અને સિરામિક શિલ્ડ બેકપ્લેટ છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે એલ્યુમિનિયમ ફોનના થર્મલ પ્રદર્શનમાં સુધારો કરશે અને, પ્રથમ વખત, ફોનમાં વેપર કૂલિંગ ચેમ્બર પણ હશે.

જોકે, ફોન લોન્ચ થતાંની સાથે જ, વપરાશકર્તાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ઉપકરણોના એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ પર સ્ક્રેચ થવાની ફરિયાદ કરવાનું શરૂ કર્યું. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા વપરાશકર્તાઓ ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે તેઓએ તેમના નવા iPhone 17 Pro અને Pro Max મોડેલનો ઉપયોગ થોડા દિવસો માટે જ કર્યો છે, અને તે સમય દરમિયાન, ફોનના બોડી પર સ્ક્રેચ અને અન્ય નિશાનો પહેલાથી જ દેખાયા છે.

ડેમો યુનિટ્સ પર પણ સ્ક્રેચ દેખાયા
YouTube ચેનલ JerryRigEverything એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે આ iPhone મોડેલો નોંધપાત્ર સ્ક્રેચ સમસ્યાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ફોનના કેમેરા મોડ્યુલ અને કિનારીઓ પર. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ઉત્પાદનમાં વપરાતી એનોડાઇઝેશન પ્રક્રિયાને કારણે હોઈ શકે છે.

બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, થોડા કલાકોમાં ન્યૂ યોર્ક અને હોંગકોંગમાં રજૂ કરાયેલા ડેમો યુનિટ્સ પર સ્ક્રેચ દેખાયા. વધુમાં, Appleના MagSafe ચાર્જિંગને કારણે ઉપકરણ પર ગોળાકાર નિશાનો વિશે પણ ફરિયાદો થઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર, iPhone 17 Pro ના કોસ્મિક ઓરેન્જ મોડેલમાં સૌથી વધુ સ્ક્રેચનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે સિલ્વર મોડેલમાં સ્ક્રેચ થવાની સંભાવના ઓછી છે. જ્યારે કેટલાક વપરાશકર્તાઓએ iPhone 17 Air વિશે પણ ફરિયાદો નોંધાવી છે, ત્યારે મોટાભાગની ફરિયાદો પ્રો મોડેલો પર નિર્દેશિત છે. નોંધનીય છે કે iPhone 17 Air ની બોડી ટાઇટેનિયમ ફ્રેમ અને ગ્લાસ બેકથી બનેલી છે, જે સ્ક્રેચ માટે થોડી વધુ પ્રતિરોધક લાગે છે.

Apple એ હજુ સુધી આ મુદ્દા પર સત્તાવાર રીતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. વિશ્વભરના વપરાશકર્તાઓ હવે Apple આ 'સ્ક્રેચગેટ' સમસ્યાને કેવી રીતે ઉકેલશે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે 2014 માં, જ્યારે Apple એ iPhone 6 અને iPhone 6 Plus લોન્ચ કર્યું હતું, ત્યારે 'Bendgate' નામનો એક વિવાદાસ્પદ વિવાદ પણ ફાટી નીકળ્યો હતો.

તે iPhone શ્રેણીના લોન્ચ પછી, ઘણા વપરાશકર્તાઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે તેમનો નવો iPhone 6 Plus ખિસ્સામાં મૂકવામાં આવે ત્યારે વાંકો થઈ જાય છે અથવા તો હળવું દબાણ પણ કરવામાં આવે છે. આ મુદ્દાએ સોશિયલ મીડિયા પર નોંધપાત્ર લોકપ્રિયતા મેળવી છે, ઘણા લોકોએ વીડિયો પોસ્ટ કર્યા છે જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ફોન હાથમાં પકડવામાં આવે ત્યારે પણ કેવી રીતે વાંકો થઈ જાય છે.

