જયપુર: ભારતમાં પોતાના પ્રકારના પ્રથમ પ્રયોગમાં, આજે જયપુરના ઐતિહાસિક રામગઢ ડેમ વિસ્તારમાં કૃત્રિમ વરસાદ લાવવા માટે ડ્રોન અને AI દ્વારા અદ્યતન ક્લાઉડસીડિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓને આશા છે કે આ પ્રયોગ સફળ થશે અને 129 વર્ષ જૂના જળાશયને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરશે.
ભારત-યુએસ સ્થિત ટેકનોલોજી કંપની GenX AI અને રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા સંયુક્ત રીતે ચલાવવામાં આવતા, આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં ડેમ વિસ્તાર પર ક્લાઉડ-સીડિંગ સંબંધિત અનેક પરીક્ષણ ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થશે.
આજે બપોરે, ડ્રોનની મદદથી વરસાદ શરૂ કરવાનો અને ડેમ ભરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે, જે બે દાયકાથી સુકાઈ ગયો છે અને 1981 પછી ક્યારેય ભરાયો નથી.
આજે બપોરે 2 વાગ્યે કૃષિ અને આપત્તિ રાહત મંત્રી કિરોડી લાલ મીણાની અધ્યક્ષતામાં એક કાર્યક્રમમાં ડ્રોન ફરકાવવામાં આવશે. હવામાન અને ટેકનોલોજી નિષ્ણાતો ઉપરાંત, ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાલ મીણાની આગેવાની હેઠળ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો પણ આ કાર્યક્રમના સાક્ષી બનશે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમનો હેતુ સપાટી પરના પાણીના સ્ત્રોતોને પુનર્જીવિત કરવાનો છે, જે ફક્ત જયપુરને પીવાના પાણી પુરવઠામાં રાહત આપશે નહીં પરંતુ ડેમ સાથે સંકળાયેલ પર્યાવરણ અને જૈવવિવિધતાનું પણ સંરક્ષણ કરશે.
અગાઉ, લોન્ચિંગ 31 જુલાઈના રોજ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવામાન વિભાગની ભલામણોના આધારે શેડ્યૂલ મુલતવી રાખવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ, ગયા અઠવાડિયે મંત્રી મીણા અને GenX AI ના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચેની બેઠકમાં, પ્રોજેક્ટ માટે નવી અમલીકરણ તારીખ 12 ઓગસ્ટ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
ક્લાઉડ સીડિંગ શું છે અને ડ્રોન વરસાદ કેવી રીતે લાવશે?
ક્લાઉડ સીડિંગમાં વાદળોમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ જેવા રસાયણોનો છંટકાવ શામેલ છે, જેના કારણે પાણીના નાના કણો ઘટ્ટ થાય છે અને વરસાદના ટીપાં બને છે. આજના પ્રયોગમાં, તાઇવાનના ડ્રોન હજારો ફૂટની ઊંચાઈએ ઉડશે અને વાદળોમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ જેવા રસાયણોનો છંટકાવ કરશે.
આ હવામાન સુધારણા તકનીકનો ઉપયોગ અમેરિકા, રશિયા અને ઘણા યુરોપિયન દેશો સહિત ઘણા દેશો દ્વારા દુષ્કાળ ઘટાડવા અથવા પાણીની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ આયોડાઇડ અને સૂકા બરફ જેવા પદાર્થો વાદળોમાં ઉડાડીને તેમના પર છાંટવામાં આવે છે, જેનાથી વરસાદ પડે છે. આ પદાર્થો ઘનીકરણ કેન્દ્ર તરીકે અથવા સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, પાણીની વરાળને ઘનીકરણ કરવા માટે સપાટી તરીકે કાર્ય કરે છે, જે વાદળના ટીપાં બનાવે છે.
આ પ્રોજેક્ટ માટે રામગઢ ડેમ શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો?
શરૂઆતમાં, આ પ્રયોગ માટે જયપુરના જલ મહેલ ખાતે માનસાગર ડેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો; જોકે, ડેમ નાનો હોવાથી અને નાગરિક વસ્તીની નજીક હોવાથી, અધિકારીઓએ રામગઢ ડેમને નવી જગ્યા તરીકે પસંદ કરવાનું નક્કી કર્યું, કારણ કે તે હાલમાં સૂકો અને ઘણો મોટો હતો. રાજસ્થાનમાં કૃત્રિમ વરસાદ બનાવવાનો આવો જ પ્રયાસ ચિત્તોડગઢના ઘોસુંડા ડેમ ખાતે પણ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે સફળ થયો ન હતો.
ઇતિહાસમાં રામગઢ બંધ
રામગઢ બંધનો પાયો 30 ડિસેમ્બર 1897 ના રોજ જયપુર રાજ્યના મહારાજા માધો સિંહ બીજા દ્વારા નાખવામાં આવ્યો હતો. તેનું બાંધકામ વર્ષ 1903 માં પૂર્ણ થયું હતું. ઇતિહાસકાર જીતેન્દ્ર સિંહ શેખાવતના મતે, 1931 માં, વાઇસરોય લોર્ડ ઇરવિને રામગઢથી જયપુર સુધી પીવાના પાણી પુરવઠા યોજનાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જે રાજપૂતાનાની પ્રથમ પાણી પુરવઠા યોજના બની હતી.
આ પછી, આ બંધ 1982 માં ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે અહીં એશિયન ગેમ્સની નૌકાવિહાર સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. આ બંધ બાણગંગા નદી પર સ્થિત છે અને જામવા રામગઢ વન્યજીવન અભયારણ્યનો મુખ્ય જળ સ્ત્રોત પણ રહ્યો છે.
રામગઢ બંધ પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ
આ પ્રોજેક્ટ કૃષિ, હવામાનશાસ્ત્ર, જળ સંસાધન, સિંચાઈ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ સહિત બહુ-વિભાગીય સંકલન સાથે અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. DGCA પાસેથી ડ્રોન ઉડાડવાની પરવાનગી મેળવવામાં આવી છે અને આ ટેકનોલોજી સંબંધિત ડેટા એક મહિના માટે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે.
ભારતમાં ક્લાઉડ સીડીંગ પ્રોજેક્ટ્સનો ઇતિહાસ
ભારતીય ઉષ્ણકટિબંધીય હવામાનશાસ્ત્ર સંસ્થા (IITM) અનુસાર, ભારતમાં વરસાદ બનાવવાના ક્ષેત્રમાં 1951 માં પશ્ચિમ ઘાટ પર જમીન આધારિત સિલ્વર આયોડાઇડ જનરેટરનો ઉપયોગ કરીને અગ્રણી પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. 1952 માં, જમીનમાંથી છોડવામાં આવેલા હાઇડ્રોજનથી ભરેલા ફુગ્ગાઓ દ્વારા મીઠું અને સિલ્વર આયોડાઇડ સાથે ક્લાઉડ સીડીંગનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
