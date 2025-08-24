ETV Bharat / technology

DRDOનું વધુ એક શક્તિશાળી સાહસ, બહુસ્તરીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીનું પ્રથમ પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ - MAIDEN FLIGHT TESTS

ઓડિશાના દરિયાકાંઠે પ્રથમ સ્વદેશી હવાઈ સંરક્ષણ શસ્ત્ર પ્રણાલીનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. 'મિશન સુદર્શન ચક્ર' હેઠળ બનેલી આ સિસ્ટમ ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓને રોકવામાં સક્ષમ છે.

ન્ટિગ્રેટેડ એર ડિફેન્સ વેપન સિસ્ટમ (IADWS)નું પ્રથમ ફ્લાઇટ પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 2:14 PM IST

ઓડિશા: સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે ઓડિશા કિનારે ઈન્ટિગ્રેટેડ એર ડિફેન્સ વેપન સિસ્ટમ (IADWS)નું પ્રથમ ફ્લાઇટ પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું છે. આ પરીક્ષણ શનિવાર, 23 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ બપોરે લગભગ 12.30 વાગ્યે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તેને ભારતના સ્વદેશી બહુ-સ્તરીય હવાઈ સંરક્ષણ કવચના વિકાસમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

IADWSની વિશેષતાઓ

QRSAM: મધ્યમ-અંતરના લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવા માટે

VSHORADS: નજીકના હવાના જોખમોને અટકાવવા માટે.

ઉચ્ચ-ઊર્જા લેસર-આધારિત DEW: ભવિષ્યમાં ઓછી ઉડતી ધમકીઓનો નાશ કરવા માટે.

આ સિસ્ટમ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, UAV, ક્રુઝ મિસાઇલો અને ચોકસાઇ-માર્ગદર્શિત શસ્ત્રો જેવા હવાઈ જોખમોનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ છે.

સંરક્ષણ મંત્રીએ અભિનંદન આપ્યા

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે આ સિદ્ધિ બદલ DRDO, ભારતીય સશસ્ત્ર દળો અને ઉદ્યોગને અભિનંદન આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે, આ ઉડાન પરીક્ષણ ભારતની બહુ-સ્તરીય હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષમતા સ્થાપિત કરે છે અને તે દુશ્મનના હવાઈ જોખમોથી દેશના મહત્વપૂર્ણ સ્થાપનોની સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવશે.

મિશન સુદર્શન ચક્ર સંબંધિત પગલું

આ પરીક્ષણ સ્વતંત્રતા દિવસે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જાહેર કરાયેલ "મિશન સુદર્શન ચક્ર" પ્રોજેક્ટ પછી તરત જ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટની પ્રેરણા ભગવાન કૃષ્ણના પૌરાણિક શસ્ત્રમાંથી લેવામાં આવી છે.

શું છે ઉદ્દેશ્ય ?

આયાતી ટેકનોલોજી પર નિર્ભરતા ઘટાડવી.

પાકિસ્તાન અને ચીન જેવા પ્રતિસ્પર્ધીઓ તરફથી ઉભા થતા ખતરાઓનો નિર્ણાયક પ્રતિભાવ આપવા

આત્મનિર્ભર સંરક્ષણ ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ કરવું

સંરક્ષણ આત્મનિર્ભરતા તરફ ભારતનું દબાણ

આ વર્ષે ભારતે અનેક પગલાં લીધાં છે

સ્થાનિક પ્લેટફોર્મ પરથી ઓપરેશન સિંદૂર સ્ટ્રાઇક્સનું સફળ સંચાલન

હવે IADWS અને "મિશન સુદર્શન ચક્ર" જેવા પ્રોજેક્ટ્સ.

લાલ કિલ્લા પરથી પોતાના સંબોધનમાં, પ્રધાનમંત્રીએ સ્વદેશી જેટ એન્જિન વિકાસ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારતે વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા માટે વિદેશી સપ્લાયર્સ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવી જોઈએ. આ નિવેદન HAL-GE એન્જિન ભાગીદારી અને કાવેરી એન્જિન પ્રોજેક્ટમાં વિલંબની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આવ્યું છે, જે 1989 થી કામમાં છે અને 2,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ હજુ સુધી પૂર્ણ થયો નથી.

