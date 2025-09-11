GST 2.0ની અસર, Hondaની બાઈકમાં 19,000 રૂપિયા સુધી સસ્તી થશે, જાણો કઈ બાઈકમાં કેટલા રૂપિયા ઘટશે?
હોન્ડા મોટરસાયકલે GST સુધારા હેઠળ તેના ઉત્પાદનોના ભાવમાં સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીના ઉત્પાદનો 19,000 રૂપિયા સુધી સસ્તા થશે.
Published : September 11, 2025 at 7:03 PM IST
હૈદરાબાદ : GST સુધારા પછી, ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકો તેમના ઉત્પાદનોના ભાવમાં સુધારો કરી રહ્યા છે. જ્યાં 350ccથી ઓછી ક્ષમતા ધરાવતી બાઇકના ભાવ ઘટાડવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યાં GST વધારાને કારણે 350cc થી વધુ ક્ષમતા ધરાવતી બાઇકના ભાવમાં વધારો થશે. અત્યાર સુધી, ઘણા ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકોએ તેમના વાહનોના ભાવમાં સુધારો કર્યો છે.
હોન્ડા મોટરસાઇકલ એન્ડ સ્કૂટર ઇન્ડિયા (HMSI)એ પણ માહિતી આપી છે કે, કંપની તેના ગ્રાહકોને સુધારેલા GST દરોનો સંપૂર્ણ લાભ આપવા જઈ રહી છે. GST કાઉન્સિલના તાજેતરના નિર્ણય બાદ આ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 350cc સુધીના ટુ-વ્હીલર પરનો ટેક્સ 28 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.
હોન્ડાની આખી લાઇનઅપમાં ઘટાડો થશે
તમને જણાવી દઈએ કે કંપની દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા ભાવ ઘટાડાને કારણે ગ્રાહકોને ઘણી બચત થવા જઈ રહી છે. મોડેલના આધારે, કંપનીના ઉત્પાદનોની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો 5,672 રૂપિયાથી ઘટાડીને 18,887 રૂપિયા કરવામાં આવશે. હોન્ડા એક્ટિવા 110 જેવા લોકપ્રિય સ્કૂટરની કિંમતોમાં હવે 7,874 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે, જ્યારે બીજી તરફ, હોન્ડા CB350 સિરીઝ જેવી મોટરસાઇકલની કિંમતોમાં લગભગ 19,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે.
|GST 2.0 હેઠળ હોન્ડા મોટરસાયકલ મોડેલ્સની કિંમત
|મોડેલ
|કિંમતમાં ઘટાડો
|હોન્ડા એક્ટિવા 110
|7,874c રૂપિયા
|હોન્ડા ડિઓ 110
|7,157 રૂપિયા
|હોન્ડા એક્ટિવા 125
|8,259 રૂપિયા
|હોન્ડા ડિઓ 125
|8,042 રૂપિયા
|હોન્ડા શાઈન 100
|5,672 રૂપિયા
|હોન્ડા શાઇન 100 ડીએક્સ
|6,256 રૂપિયા
|હોન્ડા લિવો 110
|7,165 રૂપિયા
|હોન્ડા શાઈન 125
|7,443 રૂપિયા
|હોન્ડા SP125
|8,447 રૂપિયા
|હોન્ડા CB125 હોર્નેટ
|9,229 રૂપિયા
|હોન્ડા યુનિકોર્ન
|9,948 રૂપિયા
|હોન્ડા SP160
|10,635 રૂપિયા
|હોન્ડા હોર્નેટ 2.0
|13,026 રૂપિયા
|હોન્ડા NX200
|13,978 રૂપિયા
|હોન્ડા CB350 H'ness
|18,589 રૂપિયા
|હોન્ડા CB350RS
|18,857 રૂપિયા
|હોન્ડા CB350
|18,887 રૂપિયા
હોન્ડા મોટરસાયકલનો દૃષ્ટિકોણ
ભાવ ઘટાડા અંગે બોલતા, HMSIના સેલ્સ અને માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર યોગેશ માથુરે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભારત સરકાર દ્વારા GST સુધારાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આ પહેલ વ્યક્તિગત ગતિશીલતામાં સુધારો કરશે, પોષણક્ષમતા વધારશે અને ગ્રાહકોથી લઈને ડીલરો અને સપ્લાયર્સ સુધી સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને ટેકો આપશે. તહેવારોની મોસમ નજીક આવતાની સાથે, આ પગલું શહેરી અને ગ્રામીણ બંને બજારોમાં અમારી પહોંચને વધુ વિસ્તૃત કરશે."
તમને જણાવી દઈએ કે હોન્ડા મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયાએ તેની કોમ્યુટર અને સ્કૂટર રેન્જમાં સંપૂર્ણ લાભોની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે કંપની ગ્રાહકો માટે સંતુલિત અભિગમ જાળવવા માટે તેના પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ પોર્ટફોલિયો પર નવા 40 ટકા GST સ્લેબની અસરનું પણ મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.
કંપનીના ગ્રાહકો પર શું અસર થશે?
હોન્ડા મોટરસાયકલના ગ્રાહકો માટે, આનો અર્થ એ થશે કે જ્યારે વ્યક્તિગત પરિવહન હજુ પણ પ્રાથમિકતા રહે છે, ત્યારે વધુ સુલભ ગતિશીલતા ઉકેલો ઉપલબ્ધ થશે. હોન્ડા ડીલરશીપ પર વિવિધ મોડેલો પર ચોક્કસ કિંમત ઘટાડાને સમજવામાં ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે સમર્પિત આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ પણ ચલાવશે.
આ પણ વાંચો :