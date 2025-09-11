GST 2.0ની અસર, Hondaની બાઈકમાં 19,000 રૂપિયા સુધી સસ્તી થશે, જાણો કઈ બાઈકમાં કેટલા રૂપિયા ઘટશે?

ETV Bharat / technology

હોન્ડા મોટરસાયકલે GST સુધારા હેઠળ તેના ઉત્પાદનોના ભાવમાં સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીના ઉત્પાદનો 19,000 રૂપિયા સુધી સસ્તા થશે.

હોન્ડા CB125 હોર્નેટ અને શાઇન 100 DX
હોન્ડા CB125 હોર્નેટ અને શાઇન 100 DX (Honda Motorcycle India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : GST સુધારા પછી, ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકો તેમના ઉત્પાદનોના ભાવમાં સુધારો કરી રહ્યા છે. જ્યાં 350ccથી ઓછી ક્ષમતા ધરાવતી બાઇકના ભાવ ઘટાડવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યાં GST વધારાને કારણે 350cc થી વધુ ક્ષમતા ધરાવતી બાઇકના ભાવમાં વધારો થશે. અત્યાર સુધી, ઘણા ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકોએ તેમના વાહનોના ભાવમાં સુધારો કર્યો છે.

હોન્ડા મોટરસાઇકલ એન્ડ સ્કૂટર ઇન્ડિયા (HMSI)એ પણ માહિતી આપી છે કે, કંપની તેના ગ્રાહકોને સુધારેલા GST દરોનો સંપૂર્ણ લાભ આપવા જઈ રહી છે. GST કાઉન્સિલના તાજેતરના નિર્ણય બાદ આ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 350cc સુધીના ટુ-વ્હીલર પરનો ટેક્સ 28 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.

હોન્ડાની આખી લાઇનઅપમાં ઘટાડો થશે

તમને જણાવી દઈએ કે કંપની દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા ભાવ ઘટાડાને કારણે ગ્રાહકોને ઘણી બચત થવા જઈ રહી છે. મોડેલના આધારે, કંપનીના ઉત્પાદનોની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો 5,672 રૂપિયાથી ઘટાડીને 18,887 રૂપિયા કરવામાં આવશે. હોન્ડા એક્ટિવા 110 જેવા લોકપ્રિય સ્કૂટરની કિંમતોમાં હવે 7,874 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે, જ્યારે બીજી તરફ, હોન્ડા CB350 સિરીઝ જેવી મોટરસાઇકલની કિંમતોમાં લગભગ 19,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે.

Honda CB125 Hornet
Honda CB125 Hornet (Honda Motorcycle India)
GST 2.0 હેઠળ હોન્ડા મોટરસાયકલ મોડેલ્સની કિંમત
મોડેલકિંમતમાં ઘટાડો
હોન્ડા એક્ટિવા 1107,874c રૂપિયા
હોન્ડા ડિઓ 1107,157 રૂપિયા
હોન્ડા એક્ટિવા 1258,259 રૂપિયા
હોન્ડા ડિઓ 1258,042 રૂપિયા
હોન્ડા શાઈન 1005,672 રૂપિયા
હોન્ડા શાઇન 100 ડીએક્સ6,256 રૂપિયા
હોન્ડા લિવો 1107,165 રૂપિયા
હોન્ડા શાઈન 1257,443 રૂપિયા
હોન્ડા SP1258,447 રૂપિયા
હોન્ડા CB125 હોર્નેટ9,229 રૂપિયા
હોન્ડા યુનિકોર્ન9,948 રૂપિયા
હોન્ડા SP16010,635 રૂપિયા
હોન્ડા હોર્નેટ 2.013,026 રૂપિયા
હોન્ડા NX20013,978 રૂપિયા
હોન્ડા CB350 H'ness18,589 રૂપિયા
હોન્ડા CB350RS18,857 રૂપિયા
હોન્ડા CB35018,887 રૂપિયા

હોન્ડા મોટરસાયકલનો દૃષ્ટિકોણ

ભાવ ઘટાડા અંગે બોલતા, HMSIના સેલ્સ અને માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર યોગેશ માથુરે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભારત સરકાર દ્વારા GST સુધારાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આ પહેલ વ્યક્તિગત ગતિશીલતામાં સુધારો કરશે, પોષણક્ષમતા વધારશે અને ગ્રાહકોથી લઈને ડીલરો અને સપ્લાયર્સ સુધી સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને ટેકો આપશે. તહેવારોની મોસમ નજીક આવતાની સાથે, આ પગલું શહેરી અને ગ્રામીણ બંને બજારોમાં અમારી પહોંચને વધુ વિસ્તૃત કરશે."

Honda Shine 100 DX
Honda Shine 100 DX (Honda Motorcycle India)

તમને જણાવી દઈએ કે હોન્ડા મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયાએ તેની કોમ્યુટર અને સ્કૂટર રેન્જમાં સંપૂર્ણ લાભોની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે કંપની ગ્રાહકો માટે સંતુલિત અભિગમ જાળવવા માટે તેના પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ પોર્ટફોલિયો પર નવા 40 ટકા GST સ્લેબની અસરનું પણ મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.

કંપનીના ગ્રાહકો પર શું અસર થશે?

હોન્ડા મોટરસાયકલના ગ્રાહકો માટે, આનો અર્થ એ થશે કે જ્યારે વ્યક્તિગત પરિવહન હજુ પણ પ્રાથમિકતા રહે છે, ત્યારે વધુ સુલભ ગતિશીલતા ઉકેલો ઉપલબ્ધ થશે. હોન્ડા ડીલરશીપ પર વિવિધ મોડેલો પર ચોક્કસ કિંમત ઘટાડાને સમજવામાં ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે સમર્પિત આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ પણ ચલાવશે.

