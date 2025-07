ETV Bharat / technology

મોબાઈલથી પણ સસ્તી કિંમતે મળશે Heroનું આ ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, જાણો શું છે કિંમત? - HERO VIDA VX2 PRICE REDUCED

Vida VX2 કિંમતમાં ઘટાડો તમને જણાવી દઈએ કે લોન્ચ સમયે, Vida VX2 Go વેરિઅન્ટ 59,490 રૂપિયા બેટરી-એજ-સબસ્ક્રિપ્શન (Baas) સાથે અને 99,490 રૂપિયા BaaS વિના લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે જ સમયે, Vida VX2 Plus ના બેટરી-એજ-સબસ્ક્રિપ્શન વેરિઅન્ટની કિંમત 64,990 રૂપિયા અને તેના વિના 1.10 લાખ રૂપિયા હતી.

પરંતુ હવે, કંપનીએ મર્યાદિત સમયગાળા માટે તેમની કિંમત ઘટાડી દીધી છે. આવી સ્થિતિમાં, Vida VX2 Go ના બેટરી-એઝ-સબસ્ક્રિપ્શન વેરિઅન્ટની કિંમત BaaS વગર 44,990 રૂપિયા અને 84,990 રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જ્યારે VX2 Plus ના BaaS વેરિઅન્ટની કિંમત BaaS વગર 57,990 રૂપિયા અને 99,990 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

Vida VX2 (Vida)

ખાસ વાત એ છે કે આટલી ઓછી કિંમતો સાથે, હીરો ઝડપથી વિકસતા ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે તાજેતરના સમયમાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં ઘણી વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.

Vida VX2 બેટરી અને રેન્જ

Vida VX2 ના બે વેરિઅન્ટ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત બેટરી ક્ષમતા છે. જ્યારે Go વેરિઅન્ટમાં 2.2kWh નું રિમૂવેબલ બેટરી પેક મળે છે, ત્યારે Plus વેરિઅન્ટમાં 3.4kWh નું બે રિમૂવેબલ બેટરી પેકનો ઉપયોગ થાય છે. રેન્જ પર નજર કરીએ તો, VX2 Go ની રેન્જ 92 કિમી સુધી છે, જ્યારે VX2 Plus એક જ ચાર્જ પર 142 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે.

Vida VX2 (Vida)

નોંધનીય છે કે આ પ્રારંભિક કિંમતો ફક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે જ માન્ય રહેશે, જોકે કંપનીએ આ મર્યાદિત સમયગાળા માટે કોઈ ચોક્કસ સમય મર્યાદા આપી નથી. આ પછી, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર માટે મૂળ કિંમતો ફરીથી લાગુ કરવામાં આવશે.

