હૈદરાબાદ: આજકાલ ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20) વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે અને આ ઇંધણ ઘણી બધી હેડલાઇન્સ બનાવી રહ્યું છે. E20 પેટ્રોલ એ પેટ્રોલ સાથે 20 ટકા ઇથેનોલનું મિશ્રણ છે. પરંતુ હવે આ પેટ્રોલે ઘણા વાહન માલિકોને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે.
વાહન માલિકો તેમના વાહનોની ફિટનેસ, ઇંધણ બચત વગેરે વિશે ચિંતિત છે. ઇંધણ કાર્યક્ષમતા વિશે વાત કરતા, ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો કહે છે કે E20 પેટ્રોલ કારના પ્રકાર પર આધાર રાખીને ઇંધણનો વપરાશ બે થી પાંચ ટકા ઘટાડી શકે છે.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ અહેવાલ આપ્યો છે કે E20 ઇંધણની વાહનો પર અસર અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે તેમણે કેટલાક મુખ્ય વાહન ઉત્પાદકો સાથે કામ કરતા કેટલાક ઓટોમોટિવ એન્જિનિયરો સાથે વાત કરી હતી. તેઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે જૂના વાહનો, જે E20 ધોરણોનું પાલન કરતા નથી, તેમાં લાંબા ગાળે ગાસ્કેટ, ઇંધણ રબરના નળીઓ અને પાઇપ્સ નુકસાન થઈ શકે છે.
ઇજનેરોએ જણાવ્યું હતું કે જોકે, આ સમસ્યાઓ તાત્કાલિક થશે નહીં. એક નિષ્ણાતે નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે "વાહનના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, માઇલેજ બે થી પાંચ ટકા ઘટી શકે છે. આ સંપૂર્ણપણે પેટ્રોલની તુલનામાં ઇથેનોલના ઓછા કેલરી મૂલ્યને કારણે છે."
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય (MoPNG) એ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે E20 ને કારણે ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં તીવ્ર ઘટાડાની ટીકાઓ પાયાવિહોણી છે. જોકે, મંત્રાલયે ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં ટકાવારી ઘટાડાનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો.
મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે, "E10 પેટ્રોલ વાહનોમાં કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો (જો કોઈ હોય તો) નજીવો રહ્યો છે. કેટલાક ઉત્પાદકોના વાહનો 2009 થી E20 સુસંગત છે. આવા વાહનોમાં ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં કોઈ ઘટાડો થવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી."
મંત્રાલયે એમ પણ કહ્યું હતું કે, E20 માટે ટ્યુન કરેલા વાહનો વધુ સારું એક્સલરેશન પ્રદાન કરે છે, જે શહેરી ડ્રાઇવિંગ પરિસ્થિતિઓમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. વધુમાં, ઇથેનોલની ઊંચી બાષ્પીભવન ગરમી ઇન્ટેક મેનીફોલ્ડ તાપમાન ઘટાડે છે, જેનાથી હવા-ઇંધણ મિશ્રણની ઘનતા વધે છે અને વોલ્યુમેટ્રિક કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થાય છે.
MoPNG એ 4 ઓગસ્ટના રોજ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "પેટ્રોલ કરતાં ઓછી ઉર્જા ઘનતા ધરાવતા ઇથેનોલના કારણે માઇલેજમાં નજીવો ઘટાડો થાય છે, જે E10 માટે ડિઝાઇન કરાયેલા અને E20 માટે કેલિબ્રેટેડ ફોર-વ્હીલર માટે એક-બે ટકા અને અન્યમાં લગભગ ત્રણ-છ ટકા હોવાનો અંદાજ છે."
વાહન એન્જિન પર E20 ઇંધણની અસર વિશે વાત કરતા, એક ઓટોમોટિવ નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઇંધણનો ઉપયોગ E20-અનુરૂપ વાહનોના એન્જિનને અસર કરશે નહીં, કારણ કે સામગ્રી તેના માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો કે, E20 સાથે સુસંગત ન હોય તેવા વાહનોમાં, લાંબા ગાળે ગાસ્કેટ અને ઇંધણ રબરના નળીઓ અને પાઇપનો કાટ લાગી શકે છે, પરંતુ તાત્કાલિક નહીં."
