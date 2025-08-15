હૈદરાબાદ: દેશની પહેલી ડ્રાઇવરલેસ એટલે કે ડ્રાઈવર વગરની મિનિબસ હૈદરાબાદ પહોંચી ગઈ છે. આ સાથે એક નવા ભવિષ્યની શરૂઆત થઈ છે. જોકે, આ વાહનો હજુ સુધી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા નથી. હાલમાં, તે ફક્ત IIT હૈદરાબાદ કેમ્પસમાં જ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
IIT હૈદરાબાદ દ્વારા વિકસિત ઓટોનોમસ નેવિગેશન ડેટા એક્વિઝિશન સિસ્ટમ ટેકનોલોજી સાથે સંચાલિત આ બસો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સંસ્થાના કેમ્પસમાં દરરોજ દોડી રહી છે. કર્મચારીઓના મતે, ભારતમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે ડ્રાઇવરલેસ બસોને કાર્યાત્મક ક્ષમતામાં તૈનાત કરવામાં આવી છે.
વીજળી દ્વારા સંચાલિત
આ સ્વાયત્ત બસો માટેની ટેકનોલોજી IIT હૈદરાબાદના સ્પેશિયલ રિસર્ચ યુનિટ, ટેકનોલોજી ઇનોવેશન હબ ઓન ઓટોનોમસ નેવિગેશન (TIHAN) દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ બસો સંપૂર્ણપણે વીજળી પર ચાલે છે, જે તેમને પર્યાવરણને અનુકૂળ બનાવે છે. હાલમાં, IIT કેમ્પસમાં વાહનોના બે મોડેલ ચાલી રહ્યા છે, જેમાંથી એક છ સીટર છે અને બીજું 14 સીટર છે. વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરો મુખ્ય દરવાજાથી કેમ્પસના વિવિધ ભાગોમાં જવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
તેમાં મુસાફરી કરતા લોકો તરફથી મળેલો પ્રતિસાદ ખૂબ જ પ્રોત્સાહક રહ્યો છે. TIHAN અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વાહનોમાં મુસાફરી કરતા લગભગ 90 ટકા લોકોએ સેવા પ્રત્યે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેની સરળતા અને વિશ્વસનીયતાની પ્રશંસા કરી હતી.
અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓ
સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, આ ડ્રાઇવરલેસ બસો સ્વાયત્ત ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ અને અનુકૂલનશીલ ક્રુઝ નિયંત્રણ સિસ્ટમથી સજ્જ છે. આ સુવિધાઓ બસની ગતિને નિયંત્રિત કરવામાં અને મુસાફરી દરમિયાન સલામતીનો વધારાનો સ્તર પૂરો પાડવામાં મદદ કરે છે.
ઓનબોર્ડ AI સિસ્ટમ વાહનના માર્ગમાં અવરોધો શોધવામાં સક્ષમ છે, જેનાથી તે આપમેળે સૌથી સુરક્ષિત માર્ગ પસંદ કરી શકે છે. IIT હૈદરાબાદ કેમ્પસમાં આ વાહનોનું સફળ સંચાલન ભારતની સ્વાયત્ત જાહેર પરિવહન તરફની સફરમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. જો આ પ્રોજેક્ટ સારી કામગીરી ચાલુ રાખશે, તો તે ભવિષ્યમાં અન્ય ભારતીય શહેરોમાં ડ્રાઇવરલેસ જાહેર પરિવહન સેવાઓ માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.