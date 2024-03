હોળી પર ઓછા બજેટમાં અને શાનદાર ફીચર્સ ધરાવતો મોબાઈલ ખરીદવાની ઈચ્છા છે, તો જોઈ લો આ મોબાઈલ - Best Mobile Phone Buy On Holi 2024

હૈદરાબાદ: રંગોના તહેવાર હોળી પર, શું તમે પણ તમારા નવા મોબાઇલ સાથે સેલ્ફી લેવા માંગો છો... અથવા તમે તે ફોનથી સ્ટેટસ પોસ્ટ કરીને ખુશ થવા માંગો છો. પરંતુ તમારી સમસ્યા ઓછી બજેટમાં શાનદાર ફીચર્સ સાથેના મોબાઈલ ફોન મેળવવાની છે, તો ચિંતા ન કરો, ખુશ રહો. હા! તમારા તહેવારને વધુ રંગીન બનાવવા માટે, અમે સ્માર્ટફોનની યાદી લાવ્યા છીએ જે તમારા ચહેરા પર સ્મિત લાવશે. આ સ્માર્ટ ફોન તાજેતરમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે અને તે શાનદાર ફીચર્સથી સજ્જ છે.

Redmi 13C 5G

Redmi 13C 5G: Redmi 13C 5Gના ફિચર્સ વિશે વાત કરીએ તો, ફોન 6.74-ઇંચ HD+ ડિસ્પ્લે, 600 nits બ્રાઇટનેસ સાથે MediaTek ડાયમેન્સિટીથી સજ્જ છે. ગ્રાફિક્સ-સઘન કાર્યોને હેન્ડલ કરવા માટે 6100+ SoC પ્રોસેસર અને -G57 M2 GPU છે. સેલ્ફી અને વિડિયો કૉલ્સ માટે 50MP ફ્રન્ટ કૅમેરો છે અને તેમાં 50MP પ્રાથમિક સેન્સર, 2MP માઇક્રો લેન્સ સાથે ટ્રિપલ કૅમેરા ગોઠવણી પણ છે. બેટરી ચાર્જ કરવા માટે 18W ચાર્જરનો ઉપયોગ થાય છે. અન્ય સુવિધાઓમાં 8GB સુધીની વર્ચ્યુઅલ રેમ, 1080p રિઝોલ્યુશન પર વિડિયો પ્લેબેક, ડિફૉલ્ટ બ્રાઇટનેસ પર ગેમિંગ, હેડસેટ પર મ્યુઝિક પ્લેબેક અને Redmi 13C 5G સ્ટાર્ટર બ્લેક, સ્ટાર્ટર ગ્રીન અને સ્ટાર્ટર સિલ્વર કલરમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ફોનની કિંમત 10,999 રૂપિયા છે.

Realme Narzo 70 Pro 5G

Realme Narzo 70 Pro 5G: 6.67-ઇંચ ફુલ-HD+ (2,400 x 1,080 પિક્સેલ્સ) OLED ડિસ્પ્લે સાથે, Realme Narzo 70 Pro 5Gમાં 120Hz ટચ છે. તે 2,200 Hz અને 2,000 nits સાથે ઓક્ટા-કોર મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી ધરાવે છે. 7050 SoC અને G68 GPU ફોનને પાવર આપે છે. તેમાં 256GB આંતરિક અને 8GB સુધીની RAM અથવા જરૂરિયાત મુજબ 16GB સુધીની RAM છે. Narzo 70 Pro 5G ની ખાતરી ત્રણ વર્ષનાં સોફ્ટવેર અને બે વર્ષનાં ઓવર-ધ-એર સુરક્ષા અપડેટ્સ સાથે છે. Realme Narzo 70 Pro ગ્લાસ ગ્રીન અને ગ્લાસ ગોલ્ડ કલરમાં ઉપલબ્ધ છે. 5G (8GB + 128GB વિકલ્પ, જ્યારે 8GB + 256GB વેરિઅન્ટ)ની કિંમત 19,999 રૂપિયા છે.

Nothing Phone 2A

Nothing Phone 2A: જો આપણે Nothing Phone 2A ના સ્પેસિફિકેશન પર નજર કરીએ તો તેમાં 120 Hz ના રિફ્રેશ રેટ સાથે 6.7 ઈંચની OLED ડિસ્પ્લે છે. ફોન 2Aમાં બે કેમેરા છે. તેના પાછળના ભાગમાં 50MP પ્રાથમિક સેન્સર અને 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ એંગલ લેન્સ છે અને સ્માર્ટફોનમાં વિડિયો જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે 32MP ફ્રન્ટ ફેસિંગ કેમેરા પણ છે. Android 14 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર આધારિત, Phone 2a શ્રેષ્ઠ Nothing OS 2.5 UI દ્વારા સંચાલિત થાય છે. મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોનમાં 45W ઝડપી ચાર્જિંગ ક્ષમતા અને 5,000mAh બેટરી છે. ફોન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કલરમાં ઉપલબ્ધ હશે. બજારમાં તેની કિંમત 25,000 રૂપિયા છે.