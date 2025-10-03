ETV Bharat / technology

Apple Watchએ બચાવ્યો ભારતના ટેક એક્સપર્ટનો જીવ, દરિયામાં સ્કૂબા ડાઈવિંગ સમયે મરતા-મરતા બચ્યો

એપલ વોચ અલ્ટ્રાએ મુંબઈના એક ટેક નિષ્ણાતનો જીવ બચાવ્યો જ્યારે તેણે સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે કાબુ ગુમાવ્યો.

એપલ વોચ અલ્ટ્રાના ઇમરજન્સી સાયરને જીવ બચાવ્યા
એપલ વોચ અલ્ટ્રાના ઇમરજન્સી સાયરને જીવ બચાવ્યા (Kshitij Zodape)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 4:29 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: આજકાલ ટેકનોલોજી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, દરેક દિવસ સાથે ટેકનોલોજી વધુ આધુનિક બની રહી છે. લોકો ઘણીવાર આધુનિક ટેકનોલોજી ગેજેટ્સ, જેમ કે વિયરેબલ્સને એક સામાન્ય લાઈફસ્ટાઈલ પ્રોકડ્સ સમજીને ઉપયોગ કરે છે. જેનો ઉપયોગ તેઓ ફિટનેસ ટ્રેક અથવા નોટિફિકેશન તપાસવા જેવા કાર્યો માટે કરે છે. આ ગેજેટ્સ ક્યારેક જીવન બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે, જે સામાન્ય લોકો ક્યારેય વિચારતા પણ નથી.

તાજેતરની એક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે જેમાં મુંબઈના 26 વર્ષીય ટેક નિષ્ણાત ક્ષિતિજ જોડેપનો, એપલ વોચ અલ્ટ્રાના એક ખાસ ફીચરને કારણે બચી ગયા હતા. ચાલો તમને આખી ઘટના અને એપલ વોચની અનોખી ખાસિયત વિશે જણાવીએ જેણે ક્ષિતિજનો જીવ બચાવ્યો.

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 (Apple)

પાણીની અંદર દુર્ઘટના
મુંબઈનો રહેવાસી ક્ષિતિજ, પોંડિચેરી નજીક સ્કુબા ડાઇવિંગ કરી રહ્યો હતો. જ્યારે ક્ષિતિજ લગભગ 36 મીટરની ઊંડાઈએ પહોંચ્યો, ત્યારે તેનો વજનનો પટ્ટો અચાનક ઢીલો પડી ગયો, જેના કારણે તેનું ડાઇવિંગ નિયંત્રણ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું અને તે ઝડપથી ઉપર તરફ ગબડી પડ્યો. અહેવાલો અનુસાર, તે સમયે દરિયો તોફાની હતો અને વિઝિબિલિટી ઓછી હતી, તેથી ક્ષિતિજ પોતાને નિયંત્રિત કરી શક્યો નહીં.

આ ઘટના ક્ષિતિજ સાથે 2023 માં બની હતી.
આ ઘટના ક્ષિતિજ સાથે 2023 માં બની હતી. (X/Kshitij Zodape)

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, ક્ષિતિજે કહ્યું, "હું અચાનક કોઈ નિયંત્રણ વિના ઉપર તરફ જવા લાગ્યો, અને મને ખબર નહોતી કે શું કરવું." તે પછી જ એપલ વોચ અલ્ટ્રા સક્રિય થઈ ગઈ અને તેનો જીવ બચાવ્યો.

એપલ વોચ અલ્ટ્રામાં ઇમર્જન્સી સાયરન નામનું ફીચર છે, જેનો ઉપયોગ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ભાગ્યે જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ ફીચરે જ ક્ષિતિજને ડૂબતા બચાવ્યો. એપલ વોચ અલ્ટ્રાએ જોયું કે, ઉપર ઉઠવાની ગતિ ખતરનાક સ્તરે પહોંચી રહી છે, ત્યારે તેણે પહેલા વપરાશકર્તા, ક્ષિતિજને ચેતવણી આપી. જ્યારે ક્ષિતિજે ઘડિયાળની ચેતવણીનો જવાબ ન આપ્યો, ત્યારે તેણે તેનો સાયરનનો અવાજ શરૂ કરી દીધો.

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 (Apple)

એપલ વોચ અલ્ટ્રા એટલી લાઉડ હતી કે નજીકના એક પ્રશિક્ષકને તાત્કાલિક એલર્ટ થઈ ગયા અને તેની મદદ માટે દોડી ગયા. ત્યારબાદ ક્ષિતિજને બચાવી લેવામાં આવ્યો. એપલ વોચના સાયરન વિના, ઝડપી ચઢાણના કારણે તેના ફેફસાં વધારે ફુલાઈ જવાનું જોખમ હતું, જે જીવલેણ બની શકે છે.

ક્ષિતિજે જણાવ્યું કે, "મને ખબર પણ નહોતી કે મારી વોચમાં આવી સાયરન સુવિધા છે."

ક્ષિતિજે ટીમ કૂકને કરેલો ઇમેઇલ
ક્ષિતિજે ટીમ કૂકને કરેલો ઇમેઇલ (ઈકોનોમિક ટાઈમ્સ)

આ ઘટના પછી, ક્ષિતિજે એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકને ઈમેલ દ્વારા પોતાની આખી વાર્તા શેર કરી. એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકે તેમના ઈમેલનો જવાબ આપ્યો.

તેમણે લખ્યું, "મને ખૂબ આનંદ છે કે તમારા પ્રશિક્ષકે એલાર્મ સાંભળ્યું અને તરત જ તમને મદદ કરી. તમારી સ્ટોરી અમારી સાથે શેર કરવા બદલ આભાર. સ્વસ્થ રહો."

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 (Apple)

ટિમ કૂકનો આ ટૂંકો જવાબ તેમની કંપની તરફથી એક મેસેજ પણ મોકલે છે કે એપલ ફક્ત ઉત્પાદન વેચનાર નથી, પરંતુ સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે પણ ગંભીર છે.



