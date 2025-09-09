iPhone 17ના લોન્ચ પહેલા સસ્તો થયો iPhone 16! જાણો ડિસ્કાઉન્ટ બાદ કેટલામાં મળશે ફોન

ETV Bharat / technology

iPhone 17 આજે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેના થોડા સમય પહેલા જ કંપની iPhone 16 પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.

iPhone 16 માં Apple Intelligence ફીચર પણ ઉપલબ્ધ છે. (Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 10:21 PM IST

હૈદરાબાદ: એપલ કંપની આજે તેના વાર્ષિક ઇવેન્ટ્સમાંથી એકનું આયોજન કર્યું, જેનું નામ Awe Droping છે. આ ઇવેન્ટમાં, કંપની iPhonesની નવી સીરિઝ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max અને iPhone 17 Airનો લાવી રહી છે. Apple દર વર્ષે iPhonesની નવી સીરિઝ લોન્ચ સાથે જૂની સીરિઝના iPhones ની કિંમત ઘટાડે છે. આ વર્ષે પણ, Apple એ iPhone 17 લોન્ચ કરતા પહેલા જ iPhone 16 પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ભારતના બે મોટા ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ Amazon અને Flipkart પર ગયા વર્ષે લોન્ચ થયેલા iPhone 16 પર મોટા ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યા છે. ચાલો તમને આ ઑફર્સ વિશે જણાવીએ.

Amazon પર iPhone 16 ની કિંમત

iPhone 16 નું બેઝ વેરિઅન્ટ Amazon પર માત્ર 69,999 રૂપિયાની પ્રારંભિક કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. આ કિંમતે, વપરાશકર્તાઓને 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથેનું વેરિઅન્ટ મળશે. આ ફોન કંપની દ્વારા 79,900 રૂપિયાની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે કંપનીએ આ ફોનને એમેઝોન પર 69,999 રૂપિયામાં લિસ્ટ કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીએ 10,000 રૂપિયાનું સીધું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, વપરાશકર્તાઓ ક્રેડિટ કાર્ડ ડિસ્કાઉન્ટ અને પસંદગીના બેંક કાર્ડ દ્વારા એક્સચેન્જ ઑફર્સ પણ મેળવી શકે છે. આ બધી ઑફર્સને જોડીને, વપરાશકર્તાઓ ફક્ત 60,000 રૂપિયાની રેન્જમાં iPhone 16 પણ ખરીદી શકે છે. આ ઉપરાંત, જો તમે ફોનને નો કોસ્ટ EMI પર ખરીદો છો, તો તમને 8,501 રૂપિયાનું ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળી શકે છે.

ફ્લિપકાર્ટ પર iPhone 16 ની કિંમત

આઇફોન 16 નો બેઝ વેરિઅન્ટ એટલે કે 128GB સ્ટોરેજ અને 8GB રેમ સાથેનો વેરિઅન્ટ ફ્લિપકાર્ટ પર 74,900 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે. આનો અર્થ એ છે કે એપલે આ ફોનને 5% સસ્તો બનાવ્યો છે. આ ઉપરાંત, કંપની ઘણા બેંક ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપી રહી છે, જેના દ્વારા વપરાશકર્તાઓ 4,000 રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. તમે Flipkart Axis Bank અને SBI કાર્ડ પર 5% કેશબેક, Axis Bank ડેબિટ કાર્ડ પર ₹750 સુધીનું કેશબેક, HDFC કાર્ડ પર 8-10% કેશબેક (₹1,600 સુધીનો લાભ) મેળવી શકો છો.

કેટેગરી ફીચર્સ (iPhone 16)
ફિનિશ / ડિઝાઇનBlack, White, Pink, Teal, Ultramarine
Aluminium બોડી, Colour-infused ગ્લાસ બેક, Ceramic Shield ફ્રંટ
સ્ટોરેજ વિકલ્પો128GB, 256GB, 512GB
સાઈઝપહોળાઈ: 71.6 mm
ઊંચાઈ: 147.6 mm
જાડાઈ: 7.80 mm
વજન: 170 ગ્રામ
ડિસ્પ્લે6.1" સુપર રેટિના XDR OLED
2556x1179 રિઝોલ્યુશન @ 460 ppi
HDR, ટ્રુ ટોન, હેપ્ટિક ટચ, ડાયનેમિક આઇલેન્ડ
બ્રાઈટનેસ1,000 nits (સામાન્ય)
1,600 nits (HDR પીક)
2,000 nits (આઉટડોર પીક)
1 nit (મિનિમમ)
વોટર/ડસ્ટ રેસિસ્ટન્ટIP68 (6 મીટર સુધી, 30 મિનિટ સુધી)
પ્રોસેસર (ચિપ)A18 ચિપ
6-કોર CPU (2 પ્રદર્શન, 4 કાર્યક્ષમતા)
5-કોર GPU

16-કોર ન્યુરલ એન્જિન
એપલ ઇન્ટેલિજન્સહા, ઓન-ડિવાઇસ AI અને ગોપનીયતા-સુરક્ષિત
રીઅર કેમેરાડ્યુઅલ કેમેરા સિસ્ટમ:

48MP મુખ્ય (ƒ/1.6, OIS)

12MP અલ્ટ્રા વાઇડ (ƒ/2.2, 120° FOV)

2x ટેલિફોટો (ક્રોપિંગ સાથે)
કેમેરા સુવિધાઓનાઇટ મોડ, ડીપ ફ્યુઝન, ફોટોનિક એન્જિન, સ્માર્ટ HDR 5, પોટ્રેટ લાઇટિંગ, મેક્રો, પેનોરમા, સ્પેશિયલ ફોટા
વિડિઓ રેકોર્ડિંગ

"4K ડોલ્બી વિઝન @ 24/30/60 fps

1080p/720p સપોર્ટ

સિનેમેટિક, એક્શન, સ્લો-મો, ટાઇમ-લેપ્સ, સ્પેશિયલ ઓડિયો"

ફ્રન્ટ કેમેરા12MP ટ્રુડેપ્થ
ƒ/1.9 એપરચર
4K ડોલ્બી વિઝન વિડીયો
પોર્ટ્રેટ, નાઇટ મોડ, એનિમોજી/મેમોજી
ફેસ આઈડીટ્રુડેપ્થ કેમેરા સાથે ચહેરાની ઓળખ
એપલ પેહા, ફેસ ID સાથે ઇન-સ્ટોર, એપ્સ, વેબસાઇટ્સ ચુકવણીઓને સપોર્ટ કરે છે
બેટરી પ્રદર્શનવિડીયો પ્લેબેક: 22 કલાક
સ્ટ્રીમિંગ: 18 કલાક
ઓડિયો: 80 કલાક
ચાર્જિંગUSB‑C (USB 2, 480 Mbps)
MagSafe (25W)
Qi વાયરલેસ (7.5W)
ઝડપી ચાર્જિંગ: 30 મિનિટમાં 50%
કનેક્ટિવિટી5G (સબ-6 GHz), LTE, Wi‑Fi 7, બ્લૂટૂથ 5.3, NFC, UWB (જનરેશન 2), થ્રેડ ટેક
લોકેશન સર્વિસGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon
ઓડિયોSpatial Audio, Stereo Sound, Dolby Atmos સપોર્ટ
વિડિઓ આઉટપુટUSB-C દ્વારા ડિસ્પ્લેપોર્ટ/HDMI પર 4K HDR (એડેપ્ટર જરૂરી)
બટનો અને પોર્ટએક્શન બટન, વોલ્યુમ, પાવર બટન, USB-C પોર્ટ, સિમ ટ્રે (યુએસ મોડેલમાં નથી)
સેન્સર્સFace ID, Proximity, Accelerometer, Gyro, Barometer, Ambient Light (Dual)
OSiOS 18 (નવું, ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત, એપલ ઇન્ટેલિજન્સ સપોર્ટ)
એક્સેબિલિટી ફિચર્સVoiceOver, Zoom, Magnifier, Eye Tracking, Live Speech, Type to Siri, AssistiveTouch વગેરે

