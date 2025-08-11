ETV Bharat / technology

NISAR મિશનની સફળતા પછી, ISRO 6,500 KG વજનના અમેરિકન ઉપગ્રહનું લોન્ચિંગ કરશે: વી નારાયણન - INDIA US SPACE COLLABORATION

ઈસરોના ચેરમેને માહિતી આપી છે કે, ઈસરો અમેરિકાનો બીજો કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે, જેનું વજન 6,500 કિલો હશે.

નિસાર મિશન દરમિયાનનો ફૂટેજ
નિસાર મિશન દરમિયાનનો ફૂટેજ (ISRO)
હૈદરાબાદ: ભારત અને અમેરિકાની અવકાશ એજન્સીઓ એટલે કે ઇસરો અને નાસાના સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ હેઠળ ઇસરો દ્વારા તાજેતરમાં NISAR ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. NISAR એક સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહ છે, જેને પૃથ્વીની દરેક નાની-મોટી ગતિવિધિ પર નજર રાખવા માટે અવકાશમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. હવે ઇસરો ચેરમેને એક નવો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે ઇસરો અમેરિકાનો બીજો ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેનું વજન 6,500 કિલો હશે. આ પણ અમેરિકાનો સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહ હશે.

ઇસરોની આગામી મોટી તૈયારી

ઇસરોના વર્તમાન અધ્યક્ષ વી. નારાયણને રવિવારે ચેન્નાઈ નજીક આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન માહિતી આપી હતી કે ભારત આગામી થોડા મહિનામાં અમેરિકા દ્વારા બનાવેલ 6,500 કિલોગ્રામનો સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે. નારાયણને આ વાત કહેતા ઇસરોનાં શરૂઆતના દિવસો યાદ કર્યા અને કહ્યું કે ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમ એક નાના રોકેટથી શરૂ થયો હતો, અને તે પણ અમેરિકા દ્વારા ભારત મોકલવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે ઇસરો આગામી થોડા મહિનામાં અમેરિકા દ્વારા બનાવેલ 6,500 કિલોગ્રામનો સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે.

ત્યારબાદ ISROના ચેરમેને NISAR મિશન વિશે જણાવ્યું અને કહ્યું કે, 30 જુલાઈના રોજ NASA-ISROના NISAR મિશનનું લોન્ચિંગ એક ઐતિહાસિક દિવસ હતો. આ વિશ્વનો સૌથી મોંઘો ઉપગ્રહ છે, જેમાં L Band SAR પેલોડ અમેરિકા દ્વારા અને S Band પેલોડ ISRO દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. તેને GSLV-F16 રોકેટ દ્વારા સંપૂર્ણ અને સફળ રીતે ભ્રમણકક્ષામાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.

1963 માં શરૂ થયું

ISROના ચેરમેને જણાવ્યું કે, ISRI 1963 માં શરૂ થયું હતું, જ્યારે ભારત અન્ય દેશોથી ઘણું પાછળ હતું. તે જ વર્ષે 21 નવેમ્બરના રોજ અમેરિકાએ ભારતને એક નાનું રોકેટ આપ્યું અને ત્યાંથી આપણી અવકાશ યાત્રા શરૂ થઈ. 1975 માં, ISROએ અમેરિકાના સેટેલાઇટ ડેટાની મદદથી 6 રાજ્યોના 2,400 ગામડાઓમાં ટીવી સેટ સ્થાપિત કરીને 'માસ કોમ્યુનિકેશન'નો ડેમો આપ્યો અને હવે ISRO એવા તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે જ્યાં તેણે તેના લોન્ચ વાહનથી અત્યાર સુધીમાં 34 દેશોના 433 ઉપગ્રહો લોન્ચ કર્યા છે.

INDIA US SPACE COLLABORATION

