અમદાવાદમાં ગોમતીપુરમાં યુવકની હત્યા, આરોપી ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો

ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ એક યુવકની હત્યાની ઘટના બની હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 6:51 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ એક યુવકની હત્યાની ઘટના બની હતી. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં શોધીને ધરપકડ કરી છે. ગુનામાં વપરાયેલું ચપ્પુ પણ પોલીસે કબજે કર્યું છે.

ઘટનાની વિગતો:

આ ઘટના 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સવારે આશરે 11:00 વાગ્યે બની હતી. ગોમતીપુરમાં પટેલ મિલ ત્રણ રસ્તા નજીક આવેલા જોગણી માતાના મંદિર પાસે હેમંત મગનભાઈ વાઘેલા અને હરેશભાઈ મંગાભાઈ પરમાર વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ઝઘડાનું કારણ બંનેની એકબીજા સાથેની અથડામણ હતી.

ઝઘડા દરમિયાન, આરોપી હેમંત વાઘેલાએ હરેશ પરમારની પીઠ પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા હરેશ પરમારને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યે તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.

પોલીસ કાર્યવાહી અને ધરપકડ:

ઘટના બાદ ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 109(1) અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ 135(1) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. હરેશ પરમારના મૃત્યુ બાદ એફઆઈઆરમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 103(1) પણ ઉમેરવામાં આવી હતી.

આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે સર્વેલન્સ સ્કવોડની ટીમ રચી હતી. માનવ સ્ત્રોતો (હ્યુમન સોર્સ) અને બાતમીદારોની મદદથી, પોલીસે 17 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ વહેલી સવારે 12:15 વાગ્યે આરોપી હેમંત મગનભાઈ વાઘેલા (ઉંમર 39 વર્ષ)ની ધરપકડ કરી હતી. આરોપી ગજાનંદનગર ચાલી, ગોમતીપુર, અમદાવાદ ખાતે રહે છે અને તે બેરોજગાર છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી હેમંત વાઘેલાનો અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. તેની સામે ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં છેડતી, મારપીટ અને ધમકીના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

