અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના પાર્કિંગમાં યુવકની હત્યા: ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ
શાહીબાગ પોલીસે મૃતકના ભાઈની ફરિયાદના આધારે ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : October 9, 2025 at 3:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા ખાતે ગેટ નંબર ૨ પાસેના પાર્કિંગમાં સામાન્ય બોલાચાલી બાદ એક ૨૬ વર્ષીય યુવકની ખંજર જેવા હથિયાર વડે ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. આ મામલે શાહીબાગ પોલીસે મૃતકના ભાઈની ફરિયાદના આધારે ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ઘટનાની વિગતો
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગઇકાલે રાત્રે ૯:૦૦ વાગ્યાની આસપાસ રાહુલ મનુભાઈ ડુંગરજી ભીલ (ઉ.વ. ૨૪)એ જણાવ્યું કે તેઓ ગેટ નંબર ૩ પાસેની ચાની કીટલી પરથી પોતાના જૂના ઘર, કસાપુરા ભીલવાસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ નંબર ૨ પાસે પહોંચતા, અંદરના પાર્કિંગમાંથી બુમાબુમનો અવાજ આવતાં તેઓ ત્યાં ગયા હતા. ત્યાં તેમણે તેમના મોટા ભાઈ સુરેશ ઉર્ફે કાંચો મનુભાઈ ડુંગરજી ભીલ (ઉ.વ. ૨૬) ને ત્રણ આરોપીઓ સાથે બોલાચાલી કરતા જોયા હતા. ઝઘડા દરમિયાન, ભાવેશ ઉર્ફે રાયમલ મહેન્દ્રભાઈ ભીલે સુરેશને કહ્યું હતું કે, "કેમ અમારી ચાલીમાં આવ્યો છે?" ત્યારબાદ ત્રણેય આરોપીઓએ તેમની પાસે રહેલા ખંજર જેવા હથિયાર વડે સુરેશના શરીર પર આડેધડ ઘા મારવાનું શરૂ કરી દીધું.
મૃત્યુ અને પોલીસ કાર્યવાહી
ગંભીર રીતે ઘવાયેલા સુરેશે બચાવો-બચાવોની બૂમો પાડી હતી અને નીચે પડી ગયો હતો, જે બાદ ત્રણેય આરોપીઓ સ્થળ પરથી ભાગી છૂટ્યા હતા. રાહુલ ભીલ તરત જ સુરેશ પાસે પહોંચ્યા. સુરેશે ઈજાઓ સાથે જ રાહુલને જણાવ્યું હતું કે ભાવેશ અને તેના સગા મેહુલ અને કરણે તેને માર માર્યો છે.
હુમલામાં સુરેશને ડાબી બાજુ પડખાના ભાગે ઊંડો ઘા, ડાબી બાજુ સાથળના ભાગે બે ઊંડા ઘા, બંને પગના સાથળ પર ઘા, પેટના ભાગે મોટો ઘસરકો, અને ડાબા હાથની આંગળી તથા અંગૂઠા વચ્ચે ચીરો સહિત ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.
સ્થળ પર હાજર સિક્યુરિટી ગાર્ડ જગદીશ શર્માએ પોલીસ કંટ્રોલમાં જાણ કરી હતી. તાત્કાલિક સુરેશને સ્ટ્રેચર પર સુવડાવીને સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરના EW વોર્ડમાં સારવાર અર્થે દાખલ કર્યો હતો. જોકે, સારવાર દરમિયાન ફરજ પરના ડોક્ટરએ સુરેશ ઉર્ફે કાંચોને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
આ અંગે શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.) ની કલમ ૧૦૩(૧), ૫૪ અને જી.પી.એ. (અધિનિયમ) ની કલમ ૧૩૫(૧) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
