યાત્રાધામ બેચરાજીને નગરપાલિકાના દરજ્જાથી 'કહીં ખુશી કહીં ગમ', બે મહિના પહેલા ચૂંટાયેલા સરપંચ નારાજ

બહુચરાજી મહત્વનું યાત્રાધામ હોવા છતાં અત્યાર સુધી ગ્રામ પંચાયત તરીકે જ કાર્યરત હતું. ગ્રામ પંચાયતના દરજ્જાને કારણે અહીં પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પણ અભાવ જોવા મળતો હતો.

બેચરાજીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો
બેચરાજીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 18, 2025 at 4:44 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બહુચરાજીને આખરે નગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યો છે. રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં બેચરાજી ગ્રામ પંચાયતને નગરપાલિકા તરીકે જાહેર કરતું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. અર્બન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ અર્બન હાઉસિંગ વિભાગ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

17 સપ્ટેમ્બરે બેચરાજીને નગરપાલિકા જાહેર કરાઈ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસ, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ જાહેરાત થતા બહુચરાજીના લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. જોકે, આ ખુશીની સાથે થોડો ગમ પણ ભળ્યો છે, કારણ કે ગ્રામ પંચાયતની તાજેતરમાં જ ચૂંટણી જીતીને આવેલા સરપંચ અને પંચાયતના સભ્યો આ નિર્ણયથી નારાજ છે.

બેચરાજીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો (ETV Bharat Gujarat)

નગરપાલિકા બનવા સુવિધામાં થશે વધારો
બહુચરાજી એક મહત્વનું યાત્રાધામ હોવા છતાં અત્યાર સુધી ગ્રામ પંચાયત તરીકે જ કાર્યરત હતું. ગ્રામ પંચાયતના દરજ્જાને કારણે અહીં પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પણ અભાવ જોવા મળતો હતો. યાત્રિકો માટે સ્વચ્છતા, પાણી, રસ્તાઓ અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ નહોતી. હવે નગરપાલિકાનો દરજ્જો મળતા અહીં આ સુવિધાઓમાં સુધારો થશે અને યાત્રાધામનો સર્વાંગી વિકાસ થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

નવા ચૂંટાયેલા સરપંચ-સભ્ય નારાજ
જોકે, આ નિર્ણયની બીજી બાજુ પણ છે. બે મહિના પહેલાં જ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં અલકાબેન પટેલ સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તેમની સાથે આખી નવી બોડી પણ ચૂંટાઈ હતી. આ નવા ચૂંટાયેલા સરપંચ અને સભ્યો આ નિર્ણયથી નારાજ છે. તેમનું કહેવું છે કે જો નગરપાલિકા બનાવવાની હતી, તો ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી શા માટે યોજવામાં આવી? સરપંચ અલકાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, “અમે બે મહિના પહેલાં જ ચાર્જ સંભાળ્યો છે. જો સરકારને નગરપાલિકા બનાવવી જ હતી તો વહીવટદારને જ રાખ્યા હોત, જેથી અમારે ચૂંટણી લડવાની અને આટલી મહેનત કરવાની જરૂર ન પડત.”

આ અંગે બેચરાજી ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય હરેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "જો નગરપાલિકા બનાવી હતી તો ચૂંટણી શા માટે કરી? આટલી મહેનત બાદ હવે આ નિર્ણયથી નિરાશા થઈ છે." જ્યારે મામલતદાર આર. જે. કાનુડાવાળાએ કહ્યું, "રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને તેના નોટિફિકેશનને આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે."

