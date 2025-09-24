ETV Bharat / state

સુરતના વેસુમાં મહાવીર કોલેજના ગ્રાઉન્ડમાં યશવી નવરાત્રી 2.0, ભક્તિ અને ઉલ્લાસનો અનોખો સંગમ

મહાવીર કોલેજ સામેના ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત યશવી નવરાત્રી 2.0. આ નવરાત્રીનું મુખ્ય આકર્ષણ જર્મન ટેકનોલોજીથી બનેલો 1.40 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનો વિશાળ ડોમ.

યશવી નવરાત્રી 2.0
યશવી નવરાત્રી 2.0
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 8:06 PM IST

સુરત : વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા ભગવાન મહાવીર કોલેજ સામેના ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત યશવી નવરાત્રી 2.0 ધામધૂમપૂર્વક શરૂ થઈ ગઈ છે. આ નવરાત્રીનું મુખ્ય આકર્ષણ જર્મન ટેકનોલોજીથી બનેલો 1.40 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનો વિશાળ ડોમ છે, જેનું નિર્માણ મંદિર થીમ પર કરવામાં આવ્યું છે. આ ડોમમાં પ્રવેશતા જ ખેલૈયાઓને મંદિર જેવો દિવ્ય અનુભવ થાય છે, અને 3000 ટન એસીનો ઠંડકભર્યો માહોલ મળે છે.

ગરબા ક્વીન કિંજલ દવે અને બોલીવુડ એક્ટ્રેસ કરિશ્મા

પ્રથમ નોરતે જ ગરબા ક્વીન કિંજલ દવે અને બોલીવુડ એક્ટ્રેસ કરિશ્મા તન્નાની હાજરીએ ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો. કિંજલ દવેએ રોકસ્ટારની સ્ટાઈલમાં સ્ટેજ પર એન્ટ્રી કરતા જ લોકોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો. કરિશ્મા તન્નાએ પણ ગરબામાં ભાગ લીધો હતો અને કિંજલના સુરીલા ગીતો પર ખેલૈયાઓએ મોડી રાત સુધી ગરબાની મજા માણી હતી. આ પ્રસંગે કરિશ્મા તન્ના એન્કર તરીકે પણ હાજર રહી હતી.

યશવી નવરાત્રી 2.0

મંદિર થીમ પર તૈયાર કરાયેલ ભવ્ય પ્રવેશદ્વાર

યશવી નવરાત્રીના આયોજકોએ ગરબાની સાથે ભક્તિનો અનુભવ થાય તે રીતે ડોમ અને પ્રવેશદ્વાર તૈયાર કર્યો છે. ડોમનો પ્રવેશદ્વાર ઇન્ડિયન ટેમ્પલ થીમ પર બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં 12 જેટલા ગુંબજ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક ગુંબજની ઊંચાઈ 65 ફૂટ છે. આ ભવ્ય પ્રવેશદ્વારથી પસાર થતાં જ ખેલૈયાઓને મંદિરમાં પ્રવેશતા હોય તેવો દિવ્ય અહેસાસ થાય છે.

ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ
ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ

યશવી નવરાત્રીના ખાસ આકર્ષણો

વિશાળ ડોમ: 1.40 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનો આ ડોમ ગુજરાતનો સૌથી મોટો સેલ્ફ-મેડ ડોમ છે, જેમાં એકસાથે 15,000થી વધુ લોકો ગરબા રમી શકે છે.
જર્મન ટેકનોલોજી: ડોમ અને ગ્રાઉન્ડ જર્મન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે સલામતી અને ગુણવત્તાની ખાતરી આપે છે.
એર કન્ડીશનીંગ: આટલા મોટા વિસ્તારમાં 3000 ટનનું એસી લગાવવામાં આવ્યું છે, જેથી ગરમીની ચિંતા કર્યા વગર ખેલૈયાઓ આનંદથી ગરબા રમી શકે.
મહિલાઓની સલામતી: મહિલા ખેલૈયાઓની સુરક્ષા માટે ખાસ SHE ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
મોટી LED સ્ક્રીન: ગ્રાઉન્ડ પર 8000 સ્ક્વેર ફૂટની વિશાળ LED સ્ક્રીન પણ લગાવવામાં આવી છે, જે ગરબાના માહોલને વધુ આકર્ષક બનાવે છે

યશવી નવરાત્રી 2.0
યશવી નવરાત્રી 2.0
ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ
ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ

યશવી નવરાત્રી 2.0 એ ભક્તિ, સંગીત અને નૃત્યનો અનોખો સંગમ પૂરો પાડ્યો છે, જે સુરતના ખેલૈયાઓ માટે આ નવરાત્રીને એક યાદગાર અનુભવ બનાવશે.

ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ
ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ

