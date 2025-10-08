ETV Bharat / state

ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા ગામ દેવીની પૂજા, જાણો આ પાછળની શું છે માન્યતા

દર વર્ષે યોજાતી ગામદેવીની પરંપરાગત પૂજા આ વર્ષે પણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવે સંપન્ન થઈ હતી. આદિવાસી સમાજમાં ગામદેવીની પૂજાને અતિ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.

આદિવાસી સમાજ દ્વારા ગામ દેવીની પૂજા
આદિવાસી સમાજ દ્વારા ગામ દેવીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : આદિવાસી સમાજમાં ગામદેવીની પૂજાનું અનેરું મહત્વ છે. સમગ્ર વર્ષ સુખ-શાંતિ માટે ગામલોકોએ કરી પ્રાર્થના ધરમપુર તાલુકાના મોટી ઢોલ ડુંગરી ગામે દર વર્ષે યોજાતી ગામદેવીની પરંપરાગત પૂજા આ વર્ષે પણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવે સંપન્ન થઈ હતી. આદિવાસી સમાજમાં ગામદેવીની પૂજાને અતિમહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.

માન્યતા મુજબ ગામદેવીની કૃપાથી ગામમાં જીવલેણ રોગો, હિંસક પ્રાણીઓના હુમલા તથા કુદરતી આફતો જેવા ઉપદ્રવોથી રક્ષણ મળે છે અને ગામમાં સુખ, શાંતિ તેમજ સમૃદ્ધિનો વાસ રહે છે.

આદિવાસી સમાજ દ્વારા ગામ દેવીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

ગામના સીમાડે પૂજન થાય છે

પૂજાની વિધિ ગામના સીમાડે, જ્યાં ગામની સરહદનો આરંભ થાય છે, ત્યાં કરવામાં આવી હતી. અહીં વિશેષ હોમ-હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલા ફળો, શાકભાજી, અનાજ વગેરે પૂજન સામગ્રી તરીકે ચઢાવવામાં આવ્યા હતા. આ પૂજાનું સંચાલન ગામના વયોવૃદ્ધ અને અનુભવી ભુવાજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

આદિવાસી સમાજના વાધ્યોનો ઉપયોગ

આ પ્રસંગે આદિવાસી વાદ્યો જેમ કે તારપા, ઘાઘડી, ટુર વગાડવામાં આવ્યા હતા. જે પૂજાના માહોલને લોકધૂનથી ગુંજાવી ઉઠાવ્યો હતો. પૂજાની વિધિ દરમિયાન ગામના યુવાનો, વડીલો અને મહિલાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. પૂજાને અનુલક્ષીને બે થી ત્રણ દિવસનું ઉપવાસ પણ કરવામાં આવે છે, અને આ દરમિયાન સંપૂર્ણ પવિત્રતા જાળવવામાં આવે છે.

ગામ દેવીની પૂજા
ગામ દેવીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

વેલા વાળા કેટલાક શાકભાજી પૂજા બાદ ઉપયોગમાં લેવાય છે

ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં ઉગતા વેળાવાળા શાકભાજી, જેમ કે તુરીયા, ગલકા, કાકડી, દૂધી વગેરે પૂજન વિધિમાં ગામદેવીને ચઢાવ્યા બાદ જ પોતાના આહારમાં ઉપયોગમાં લે છે. આ પરંપરા પ્રકૃતિ પ્રત્યેના આદર અને સંયમનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે.

પૂજા સાથે જોડાયેલી કેટલીક માન્યતાઓ

ગામદેવીની પૂજાથી જોડાયેલી માન્યતાઓ પ્રમાણે ગામમાં કોરોના, કોલેરા, ટાઈફોઈડ જેવી બીમારીઓનો ઉપદ્રવ થતો નથી. તે જ રીતે હિંસક પ્રાણીઓ, જેમ કે વાઘ, દીપડા વગેર, ગામમાં પ્રવેશ કરતા નથી. ખેડૂતોની ખેતીમાં કીટકોનો ઉપદ્રવ પણ ઓછો રહે છે એવી માન્યતા લોકમનમાં વસી ગઈ છે.

વર્ષોથી પરંપરાગત પૂજન થાય છે

વર્ષો થી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ અવિચલ રીતે જાળવી રાખવામાં આવી રહી છે. વડીલો પોતાના અનુભવ અને પરંપરાગત જ્ઞાન ભાવિ પેઢીને આપી રહ્યા છે, જેથી તેઓ આ સાંસ્કૃતિક વારસાને આગળ ધપાવી શકે. આ પ્રસંગોમાં ભાગ લેતા યુવાનોમાં પ્રકૃતિ પ્રત્યે આદર, પર્યાવરણ પ્રત્યે સમજણ અને સામૂહિક એકતાનો ભાવ વિકસે છે.

ગામ દેવીની પૂજા
ગામ દેવીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

ગામના અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું કે, “આ પૂજા માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ પ્રકૃતિ અને માનવ વચ્ચેના સંતુલનનું પ્રતિક છે. ગામદેવીની પૂજાથી સમાજમાં ભાઈચારાનો સંદેશ ફેલાય છે અને સૌ એકતાથી સુખ-શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે.

આ રીતે મોટી ઢોલ ડુંગરી ગામે પરંપરાગત ગામદેવીની પૂજાએ ફરી એકવાર આદિવાસી સંસ્કૃતિના જીવંત ઉદાહરણરૂપે ગામને એકતા, શ્રદ્ધા અને પરંપરાની સુગંધથી મહેકાવી દીધું હતું.

ગ્રામજને જણાવ્યું કે, "અમારા ગામ માં સવાસો દોઢસો વર્ષ થી ગણદેવીની પૂજા કરતા આવેલા, કોઈ ગામમાં સુખ દુઃખ આવે કે કીડી મંકોડી કે એની જાનવર તેમનો સામનો કરવા માતાજીને સંકલ્પ કરીએ પ્રાથના કરીએ, જે મુખ્ય પૂજારી છે. તે દર મહિને કે દર અઠવાડિયે પૂજા આપતા આવેલા, ગામમાં કોઈ રોગચાળો ફાટે કે કોરોના જેવા પ્રશ્નો આવેલા ત્યારે માતાજીના આશીર્વાદથી સુખ દુઃખમાં પણ સહકાર માતાજીનો મળી રહ્યો.

ગામ દેવીની પૂજા
ગામ દેવીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

ગામમાં ખેતીમાં દર વર્ષે પાક આવે એ રીતે સંકલ્પ કરીએ બાધા ચઢાવીએ. ગામ આખું મળીને વાજીંત્રો સાથે કે ગરબા ઢોલક સાથે દરેક પ્રસંગો કરતા આવેલા છીએ. 2 દિવસના ઉપવાસ રાખી જમીને ગામના સીમાડા ઉપર આ હોમ હવન વિધિ કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આદિવાસી સમાજની મામા દ્વારા ભાણેજને ડોડા ખવડાવ્યા બાદ જ મકાઈનો પાક ગ્રહણ કરવાની પરંપરા શું છે?
  2. આદિવાસીઓનું પરંપરાગત ઘેરૈયા નૃત્ય: પુરુષો કેમ સ્ત્રીઓનો વેશ ધારણ કરી ગામડે ગામડે ફરે છે

For All Latest Updates

TAGGED:

DHOL DUNGRI VALSADDHARAMPUR NEWSTRIBAL COMMUNITY DHARAMPURTRIBAL COMMUNITYVILLAGE GODDESS DHOL DUNGRI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.