જુનાગઢમાં આજે પણ નવ ઘર મંદિરોમાં થાય છે માં જગદંબાની પૂજા, જાણો આદ્યશક્તિની આરાધનાનો મહિમા
જૂનાગઢમાં છેલ્લાં 200 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૌરાણિક 9 જેટલા ઘર મંદિરો આવેલા છે. જેમાં આજે પણ નવ દિવસ દરમિયાન જગદંબાના ગરબા પૂજા-અર્ચના થાય છે.
Published : September 29, 2025 at 1:27 PM IST
જુનાગઢ: નવરાત્રીની ઉજવણી તેની ચરમસીમા પર જોવા મળી રહી છે, નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન ખેલૈયા ગરબે ઘુમતા હોય છે, પરંતુ શક્તિના ઉપાસકો નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન જગદંબાની આરાધના પૂજા અને અર્ચન કરતા હોય છે.
ત્યારે જૂનાગઢમાં છેલ્લાં 200 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૌરાણિક 9 જેટલા ઘર મંદિરો આવેલા છે. જેમાં આજે પણ નવ દિવસ દરમિયાન જગદંબાના ગરબા પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. ઘર મંદિરની પરંપરા કદાચ સમગ્ર ગુજરાતમાં એકમાત્ર જુનાગઢ શહેરમાં જોવા મળે છે.
નવરાત્રીની પૂજા અને ઘર મંદિરનું મહત્વ
નવરાત્રી તેની ચરમસીમા પણ જોવા મળે છે, નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન યુવા ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને માં જગદંબાની આરાધના કરતા હોય છે, ત્યારે શક્તિના ઉપાસકો નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાનમાં જગદંબાની આરાધના પૂજા અર્ચના કરીને નવરાત્રીની ધાર્મિક આસ્થા અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરતા હોય છે. શક્તિના ઉપાસકોમાં જગદંબાની મંદિરમાં તેમની આસ્થા અનુસાર પૂજા અને ગરબા કરી શકે તે માટે જૂનાગઢમાં આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે ઘર મંદિરની એક પરંપરા શરૂ થઈ હતી.
ઘરમાં બનાવેલા મંદિરમાં જગદંબાની આરાધના
જૂનાગઢમા આજે પણ ઢેબર ફળિયા, અંબાઈ ફળિયા સહિત જૂના નાગરવાડા વિસ્તારમાં નવ ઘર મંદિરો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આજથી સો વર્ષ પૂર્વે જ્યારે ગરબાનું કોઈ ધાર્મિક આયોજન જાહેર સ્થળ પર થતું ન હતું ત્યારે આવા સમયે માઈ ભક્તો ઘરમાં બનાવેલા મંદિરમાં જગદંબાની આરાધના કરતા હતા, જે ઘર મંદિર આજે પણ જુનાગઢના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલા છે.
નવ ઘર મંદિરોમાં આજે પણ વર્ષભર થાય છે પૂજા
જૂનાગઢના નવ ઘરોમાં આજે પણ નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન માતાજીની વિશેષ પૂજા અને અર્ચના થતી હોય છે. આ સિવાય આ ઘર મંદિરોમાં વર્ષ દરમિયાન નિત્યક્રમે માતાજીની પૂજા આરતી અને શણગાર પણ કરવામાં આવે છે. નવ ઘર મંદિરોમાં શક્તિ સ્વરૂપ માં અંબાજીના અનેક રૂપો સ્વયંભૂ મુખાકૃતિમાં બિરાજમાન થયા છે, જેમાં અંબાજી ફળિયામાં આવેલા માં અંબાજીની પ્રતિમા પદ્માસન મુદ્રામાં જોવા મળે છે. જે ગિરનાર પર બેઠેલા માં અંબાજી સિવાય સમગ્ર ભારત વર્ષમાં શક્તિ સ્વરૂપે પદ્માસન માં દર્શન આપતા નથી.
આ સિવાય ઘર મંદિરોમાં ઓસમ માતરી દેડકીના વાઘેશ્વરી અને વાઘેશ્વરી એમ માં અંબાના અલગ-અલગ નવ સ્વરૂપોના દર્શન ઘર મંદિરોમાં આજે પણ થાય છે. જેના દર્શન અને પૂજન કરીને માઈ ભક્તો નવરાત્રીની ધાર્મિક આસ્થા અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરે છે.