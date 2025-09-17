વડાપ્રધાનના જન્મદિવસ પર વિશ્વનું સૌથી મોટું રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0, અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે પણ રક્તદાન કર્યું
મોટેરા સ્ટેડિયમની આજુબાજુની 500થી વધુ સોસાયટીઓને રક્તદાનને લઈને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
Published : September 17, 2025 at 1:39 PM IST
અમદાવાદ : આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં તેરાપથ યુવાન પરિષદ દ્વારા વિશ્વનું સૌથી મોટું રક્તદાન કેમ્પ, રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0 આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રક્તદાન કેમ્પમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, અભિનેતા વિવેક ઓબેરોય હાજર રહ્યા હતા.
વિશ્વનું સૌથી મોટું રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે, તેરાપથ યુવાન પરિષદ ભારત સરકાર સાથે વિશ્વનું સૌથી મોટું રક્તદાન અભિયાન રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે 75થી વધુ દેશોમાં 7500 થી વધુ રક્તદાન કેમ્પ સાથે યોજવાના છે. આ કેમ્પમાં 75000થી વધુ યુવાનો, 4000 બ્લડ બેંક, 5000 ડોક્ટર, 1 લાખથી વધુ સ્વયંસેવક હાજર રહેશે. આ કેમ્પમાં 50થી વધુ સામાજિક સંસ્થાઓ અને હજારો યુવાનો જોડાવાના છે. મોટેરા સ્ટેડિયમની આજુબાજુની 500થી વધુ સોસાયટીઓને રક્તદાનને લઈને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
એક જ દિવસમાં 3 લાખ યુનિટ રક્ત એકઠું કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સવારે 7 વાગ્યાથી લઈને સાંજના સાત વાગ્યા સુધી 12 કલાક આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ચાલશે. આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સવારથી યુવાનો, આર્મીના જવાનો, પોલીસના જવાનો અને લોકો રક્તદાન માટે લાઈનમાં ઊભા છે. અભિનેતાએ વિવેક ઓબેરોય પણ રક્તદાન કેમ્પમાં ભાગ લીધો હતો, અને બ્લડ આપ્યું હતું.
અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે રક્તદાન કર્યું
અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે આ રક્તદાન કેમ્પને લઈને કહ્યું કે, "તેરાપથ યુવક પરિષદ દ્વારા 2014માં સૌથી વધુ રક્તદાનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 2025માં 3 લાખ યુનિટ બ્લડ એકઠું કરીને પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડીએ છીએ. આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે. વડાપ્રધાન દેશના યુવાનો માટે પ્રેરણા રૂપ છે. હું છેલ્લા 20 વર્ષથી બ્લડ કેન્સર ધરાવતા બાળકોને ઇલાજ થાય તેના માટે કેન્સર એસોસિયેશન સાથે જોડાઈને પ્રયાસ કરું છું. ભારતમાં દરરોજ 12000 લોકો મૃત્યુ પામે છે, કારણ કે તેમને જરૂરિયાત સમયે પૂરતું બ્લડ મળતું નથી. બ્લડ ફેક્ટરીમાં બનતું નથી. માટે લોકોએ રક્તદાન માટે આગળ આવવું જોઈએ."
રક્તદાન કેમ્પને લઈને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, "આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની લઈને દેશમાં સેવા દિવસ તરીકે ઉજવણી થઈ રહી છે. આજથી સેવા પખવાડિયાની ઉજવણી થઈ રહી છે. ગઈકાલ ગુજરાતમાં 378 રક્તદાન શિબિર દ્વારા, નમો રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોઈ વ્યક્તિ પૈસાનું કે કોઈ પણ વસ્તુનું દાન કરે તો તેની તકતી લાગે છે. અંગદાન કે રક્તદાન કરે તેની કોઈ તકતી લાગતી નથી, માટે જ રક્તદાન એ મહાદાન કહેવામાં આવે છે.
