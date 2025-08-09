પંચમહાલ: જીલ્લાના વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ધામધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરા તાલુકામાં વસતા 10થી વધુ ગામના આદિવાસી સમાજે ભેગા મળી જય જોહાર અને જય આદિવાસીના સુત્રો સાથે એક ભવ્ય બાઈક રેલીનુ આયોજન કર્યું હતુ. રેલી વિવિધ ગામોમાં થઈને શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. હાથમાં તીર કામઠા લઈને પંરપરાગત વસ્ત્રો પરિધાન સાથે ડીજેના તાલે નાચગાન કરીને ભારે આકર્ષણ જગાવ્યું હતું.
9મી ઓગસ્ટનો દિવસ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામા આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવામાં આવે છે. પંચમહાલ જીલ્લામાં પણ આવેલા શહેરા, ગોધરા, મોરવા સહિતના તમામ તાલુકાઓમાં આદિવાસી સમાજ વસવાટ કરે છે. પંચમહાલના શહેરા તાલુકામાં આવેલા બામરોલી, ભુરખલ, વરિયાર, ડેમલી કવાલી,બોરિયા, સહિતના અન્ય ગામોમા વસતા આદિવાસી સમાજ દ્વારા રંગેચંગે અને ધામધુમથી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી હતી.
આદિવાસી સમાજ દ્વારા એક ભવ્ય બાઈક રેલી પણ કાઢવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામા આદિવાસી સમાજ જોડાયો હતો. આ બાઈક રેલી શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. આદિવાસી સમાજના યુવાનો પસ્પરાગત વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને રેલીમા જોડાયા હતા, સાથે સાથે તીરકામઠા સહિતના શસ્ત્રો સાથે પણ નજરે પડતા પડતા સાથે ભીલ પ્રદેશની માંગના સંદેશાના બેનરો પણ લગાવ્યા હતા. ડીજેના તાલે ગીતો પર ભારે નાચગાન કરીને આનંદ પ્રમોદ સાથે આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરી હતી.
બોરીયા ગામની ઉન્નતિ હાઈસ્કુલ પાસે એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં ઉપસ્થિત આગેવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉજવણી કાર્યક્રમાં આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી ટેબ્લો ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો, જેમાં વિસરાઈ ગયેલી પથ્થરની ઘરઘંટી, વલોણુ, માટીની ગોરી સહિતની વસ્તુઓનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યુ હતું, જેમાં આદિવાસી સમાજના વિકાસ અને ઉત્થાન તેમજ આદિવાસી અસ્મિતા પહેરવેશ, શિક્ષણને લગતા પ્રશ્નો સહિતના ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમજ શિક્ષિત બનો અને સંગઠીત બનોના સંદેશ આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.
