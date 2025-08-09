Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી, યુવાનો પસ્પરાગત વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને જોડાયા - WORLD TRIBAL DAY

9મી ઓગસ્ટનો દિવસ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામા આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવામાં આવે છે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 8:39 PM IST

1 Min Read

પંચમહાલ: જીલ્લાના વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ધામધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરા તાલુકામાં વસતા 10થી વધુ ગામના આદિવાસી સમાજે ભેગા મળી જય જોહાર અને જય આદિવાસીના સુત્રો સાથે એક ભવ્ય બાઈક રેલીનુ આયોજન કર્યું હતુ. રેલી વિવિધ ગામોમાં થઈને શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. હાથમાં તીર કામઠા લઈને પંરપરાગત વસ્ત્રો પરિધાન સાથે ડીજેના તાલે નાચગાન કરીને ભારે આકર્ષણ જગાવ્યું હતું.

9મી ઓગસ્ટનો દિવસ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામા આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવામાં આવે છે. પંચમહાલ જીલ્લામાં પણ આવેલા શહેરા, ગોધરા, મોરવા સહિતના તમામ તાલુકાઓમાં આદિવાસી સમાજ વસવાટ કરે છે. પંચમહાલના શહેરા તાલુકામાં આવેલા બામરોલી, ભુરખલ, વરિયાર, ડેમલી કવાલી,બોરિયા, સહિતના અન્ય ગામોમા વસતા આદિવાસી સમાજ દ્વારા રંગેચંગે અને ધામધુમથી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી હતી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આદિવાસી સમાજ દ્વારા એક ભવ્ય બાઈક રેલી પણ કાઢવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામા આદિવાસી સમાજ જોડાયો હતો. આ બાઈક રેલી શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. આદિવાસી સમાજના યુવાનો પસ્પરાગત વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને રેલીમા જોડાયા હતા, સાથે સાથે તીરકામઠા સહિતના શસ્ત્રો સાથે પણ નજરે પડતા પડતા સાથે ભીલ પ્રદેશની માંગના સંદેશાના બેનરો પણ લગાવ્યા હતા. ડીજેના તાલે ગીતો પર ભારે નાચગાન કરીને આનંદ પ્રમોદ સાથે આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરી હતી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

બોરીયા ગામની ઉન્નતિ હાઈસ્કુલ પાસે એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં ઉપસ્થિત આગેવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉજવણી કાર્યક્રમાં આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી ટેબ્લો ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો, જેમાં વિસરાઈ ગયેલી પથ્થરની ઘરઘંટી, વલોણુ, માટીની ગોરી સહિતની વસ્તુઓનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યુ હતું, જેમાં આદિવાસી સમાજના વિકાસ અને ઉત્થાન તેમજ આદિવાસી અસ્મિતા પહેરવેશ, શિક્ષણને લગતા પ્રશ્નો સહિતના ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમજ શિક્ષિત બનો અને સંગઠીત બનોના સંદેશ આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. સાબરમતી જેલમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી, બહેનોએ જેલમાં કેદ ભાઈઓને રાખડી બાંધી
  2. ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી

પંચમહાલ: જીલ્લાના વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ધામધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરા તાલુકામાં વસતા 10થી વધુ ગામના આદિવાસી સમાજે ભેગા મળી જય જોહાર અને જય આદિવાસીના સુત્રો સાથે એક ભવ્ય બાઈક રેલીનુ આયોજન કર્યું હતુ. રેલી વિવિધ ગામોમાં થઈને શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. હાથમાં તીર કામઠા લઈને પંરપરાગત વસ્ત્રો પરિધાન સાથે ડીજેના તાલે નાચગાન કરીને ભારે આકર્ષણ જગાવ્યું હતું.

9મી ઓગસ્ટનો દિવસ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામા આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવામાં આવે છે. પંચમહાલ જીલ્લામાં પણ આવેલા શહેરા, ગોધરા, મોરવા સહિતના તમામ તાલુકાઓમાં આદિવાસી સમાજ વસવાટ કરે છે. પંચમહાલના શહેરા તાલુકામાં આવેલા બામરોલી, ભુરખલ, વરિયાર, ડેમલી કવાલી,બોરિયા, સહિતના અન્ય ગામોમા વસતા આદિવાસી સમાજ દ્વારા રંગેચંગે અને ધામધુમથી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી હતી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આદિવાસી સમાજ દ્વારા એક ભવ્ય બાઈક રેલી પણ કાઢવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામા આદિવાસી સમાજ જોડાયો હતો. આ બાઈક રેલી શહેરા ખાતે પહોંચી હતી. આદિવાસી સમાજના યુવાનો પસ્પરાગત વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને રેલીમા જોડાયા હતા, સાથે સાથે તીરકામઠા સહિતના શસ્ત્રો સાથે પણ નજરે પડતા પડતા સાથે ભીલ પ્રદેશની માંગના સંદેશાના બેનરો પણ લગાવ્યા હતા. ડીજેના તાલે ગીતો પર ભારે નાચગાન કરીને આનંદ પ્રમોદ સાથે આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરી હતી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
પંચમહાલ જિલ્લામાં આદિવાસી દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

બોરીયા ગામની ઉન્નતિ હાઈસ્કુલ પાસે એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં ઉપસ્થિત આગેવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉજવણી કાર્યક્રમાં આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી ટેબ્લો ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો, જેમાં વિસરાઈ ગયેલી પથ્થરની ઘરઘંટી, વલોણુ, માટીની ગોરી સહિતની વસ્તુઓનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યુ હતું, જેમાં આદિવાસી સમાજના વિકાસ અને ઉત્થાન તેમજ આદિવાસી અસ્મિતા પહેરવેશ, શિક્ષણને લગતા પ્રશ્નો સહિતના ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમજ શિક્ષિત બનો અને સંગઠીત બનોના સંદેશ આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. સાબરમતી જેલમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી, બહેનોએ જેલમાં કેદ ભાઈઓને રાખડી બાંધી
  2. ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

ADIVASI DIVAS WORLD TRIBAL DAY 2025PANCHMAHALWORLD TRIBAL DAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.