Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

દાહોદ સબજેલમાં આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી, જેલ તંત્ર દ્વારા બહેનો માટે મીઠાઈ પણ બનાવડાવી હતી - WORLD TRIBAL DAY

આજે દાહોદની સબજેલ ખાતે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

દાહોદ સબજેલમાં આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી
દાહોદ સબજેલમાં આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 7:46 PM IST

1 Min Read

દાહોદ: આજે 9 મી ઓગષ્ટને યુનો દ્રારા વિશ્વ આદિવાસી દિવસ જાહેર કર્યા બાદ સમગ્ર દેશમાં આદિવાસી સમાજ હર્ષોલ્લાસ સાથે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરે છે, જેના ભાગરૂપે આજે દાહોદની ડોકી ખાતે આવેલી સબજેલમાં પણ આદિવાસી સમાજના કેદીઓ છે. જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ એમ એલ ગમારા એ આ કેદીઓ પણ ઉજવણીથી વંચિત ના રહી જાય તે માટે સબજેલમાં સૌ પ્રથમ વખત આદિવાસી દિવસની ઉજવણી સાથે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

જેલ પરિસરમાં કેદીઓ પરંપરાગત આદિવાસી પોશાકમાં સજ્જ થઈ પરંપરાગત તીર કામઠા સાથે આદિવાસી ઢોલના તાલે આદિવાસી નૃત્ય ઉપર ઝૂમી ઉઠ્યા હતા સાથે જ કેદીઓએ ભગવાન બિરસા મુંડાની અંગ્રેજો સાથેની લડાઈને પ્રસ્તુત કરતું એક નાનું નાટક પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે કેદીઓના ચહેરા ઉપર આજે કંઈક અલગ જ ચમક જોવા મળી હતી. હર્ષોલ્લાસ સાથે સબજેલમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

દાહોદ સબજેલમાં આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આજે ભાઈ અને બહેનનો પવિત્ર એવો રક્ષાબંધનની પણ તહેવાર છે, ત્યારે સબજેલમાં રહેલા કેદીઓની બહેનો પોતાના ભાઈની રક્ષા કાજે રાખડી બાંધવા પહોંચી હતી ભાઈને રાખડી બાંધતી વખતે જેલમાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પરિવારને જોઈ કેદીઓ અને બહેનો પોતાના આંસુ નહોતી રોકી શકી નહિ. બહેનો એ રાખડી બાંધી ભાઈના લાંબા આયુષ્યની પ્રાર્થના કરી હતી. જેલ તંત્ર દ્વારા બહેનો માટે મીઠાઈ પણ બનાવડાવી હતી જે ભાઈઓ એ પોતાની બહેનને મીઠાઈ આપી મોઢું મીઠું કરાવ્યું હતું તો આવેલ તમામ બહેનોને જેલ દ્રારા તુલસીના છોડનું વિતરણ કરી આ દિવસની યાદમાં વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવા અપીલ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી
  2. સાબરમતી જેલમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી, બહેનોએ જેલમાં કેદ ભાઈઓને રાખડી બાંધી

દાહોદ: આજે 9 મી ઓગષ્ટને યુનો દ્રારા વિશ્વ આદિવાસી દિવસ જાહેર કર્યા બાદ સમગ્ર દેશમાં આદિવાસી સમાજ હર્ષોલ્લાસ સાથે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરે છે, જેના ભાગરૂપે આજે દાહોદની ડોકી ખાતે આવેલી સબજેલમાં પણ આદિવાસી સમાજના કેદીઓ છે. જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ એમ એલ ગમારા એ આ કેદીઓ પણ ઉજવણીથી વંચિત ના રહી જાય તે માટે સબજેલમાં સૌ પ્રથમ વખત આદિવાસી દિવસની ઉજવણી સાથે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

જેલ પરિસરમાં કેદીઓ પરંપરાગત આદિવાસી પોશાકમાં સજ્જ થઈ પરંપરાગત તીર કામઠા સાથે આદિવાસી ઢોલના તાલે આદિવાસી નૃત્ય ઉપર ઝૂમી ઉઠ્યા હતા સાથે જ કેદીઓએ ભગવાન બિરસા મુંડાની અંગ્રેજો સાથેની લડાઈને પ્રસ્તુત કરતું એક નાનું નાટક પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે કેદીઓના ચહેરા ઉપર આજે કંઈક અલગ જ ચમક જોવા મળી હતી. હર્ષોલ્લાસ સાથે સબજેલમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

દાહોદ સબજેલમાં આદિવાસી દિવસ અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આજે ભાઈ અને બહેનનો પવિત્ર એવો રક્ષાબંધનની પણ તહેવાર છે, ત્યારે સબજેલમાં રહેલા કેદીઓની બહેનો પોતાના ભાઈની રક્ષા કાજે રાખડી બાંધવા પહોંચી હતી ભાઈને રાખડી બાંધતી વખતે જેલમાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પરિવારને જોઈ કેદીઓ અને બહેનો પોતાના આંસુ નહોતી રોકી શકી નહિ. બહેનો એ રાખડી બાંધી ભાઈના લાંબા આયુષ્યની પ્રાર્થના કરી હતી. જેલ તંત્ર દ્વારા બહેનો માટે મીઠાઈ પણ બનાવડાવી હતી જે ભાઈઓ એ પોતાની બહેનને મીઠાઈ આપી મોઢું મીઠું કરાવ્યું હતું તો આવેલ તમામ બહેનોને જેલ દ્રારા તુલસીના છોડનું વિતરણ કરી આ દિવસની યાદમાં વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવા અપીલ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ઉનાના ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ધામ ખાતે વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલોએ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી
  2. સાબરમતી જેલમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી, બહેનોએ જેલમાં કેદ ભાઈઓને રાખડી બાંધી

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHABANDHANRAKSHABANDHAN 2025વિશ્વ આદિવાસી દિવસWORLD TRIBAL DAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.