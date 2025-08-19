અમદાવાદ : 19 ઓગસ્ટ એટલે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી દિવસ. આજે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે, રિવરફ્રન્ટ હાઉસ અને અમદાવાદ ક્લિકર્સ દ્વારા સાથે મળીને ફોટોગ્રાફ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં આશરે 200 થી 300 પ્રખ્યાત ફોટોગ્રાફ્સે ભાગ લીધો હતો.
અમદાવાદ ક્લિકર્સ દ્વારા ફોટો એક્ઝિબિશન : આ એક્ઝિબિશનનું ઉદ્ઘાટન અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંચ્છાનિધી પાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ફોટો વૉક્સ 12 જુલાઈથી 27 જુલાઈ, 2025 દરમિયાન સવારે તથા સાંજે ફ્લાવર ગાર્ડન, અટલ બ્રિજ, સુભાષ બ્રિજ ગાર્ડન, રિવરફ્રન્ટ સ્પોર્ટ્સ પાર્ક અને બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક સહિતના મુખ્ય સ્થળોએ યોજાયા હતા. પ્રદર્શનમાં ફોટો વૉકમાંથી પસંદ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ કૃતિઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
ફોટો વૉક્સ બાદ સબમિટ થયા 1000 કરતા વધુ ફોટોગ્રાફ
1000 કરતાં વધુ ફોટોગ્રાફની એન્ટ્રીમાંથી 105 ફોટોગ્રાફનું ક્યુરેશન પ્રતિષ્ઠિત કેન્દ્રીય સરકારી સંસ્થા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. રિવરફ્રન્ટના વિવિધ સ્થળોએ યોજાયેલા આ ફોટોગ્રાફ્સમાં રિવરફ્રન્ટના બદલાતા રમણીય દ્રશ્યો, સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિ અને સામાજિક જીવનને પોતાના લેન્સમાં કેદ કરવાની અનોખી તક આપી હતી.
"બધા જ ફોટોગ્રાફ ખૂબ જ સારા હતા, તેમાંથી શ્રેષ્ઠ ફોટોગ્રાફ સિલેક્ટ કરવા ખૂબ જ અઘરું હતું. રિવરફ્રન્ટ પર લોકો પોતાનો કિંમતી સમય પસાર કરે છે, ત્યાં થતી એક્ટિવિટી સહિતના ફોટોગ્રાફ હતા." -- સૌરભ શ્રીવાસ્તવ (પ્રોફેસર, NID)
અમદાવાદ ક્લિકર્સના ફાઉન્ડર સિદ્ધાર્થભાઈ રાઠોડે કહ્યું કે, અમદાવાદ ક્લિકર્સના 300 થી 350 મેમ્બરે 8 થી 10 ફોટો વૉક્સ કરી અલગ અલગ લોકેશનમાં ફોટોગ્રાફી કરી હતી. આ ગ્રુપમાં, ડોક્ટર એન્જિનિયર સહિત, જે લોકોને રસ છે તે લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આ એક્ઝિબિશનમાં 180 ફોટોગ્રાફર દ્વારા 1000 કરતા વધુ ફોટોગ્રાફ સબમિટ થયા હતા. 180 માંથી 58 લોકોના ફોટોગ્રાફ અહીંયા સબમિટ થયા છે.
105 ફોટોગ્રાફનું પ્રદર્શન : 58 લોકોના 105 ફોટોગ્રાફ અહીંયા એક્ઝિબિશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ક્યાં ફોટોગ્રાફ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, તેનો નિર્ણય NID ના પ્રોફેસર દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ એક્ઝિબિશન Ahmedabad Clickers અને Riverfront House દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
