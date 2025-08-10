Essay Contest 2025

રાજ્યના વન મંત્રી મુળુભાઈ બેરાએ જણાવ્યું કે, બરડામાં 400થી વધુ ઔષધીય વૃક્ષો, છઠ્ઠી સદીના નવલખા મંદિર અને ઝરણાઓ છે.

વિશ્વ સિંહ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
વિશ્વ સિંહ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 5:27 PM IST

ગાંધીનગર : દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના બરડા વન્યજીવ અભયારણ્ય ખાતે યોજાયેલ વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે ગુજરાતના સાવજ દેશની અસ્મિતાનું વૈશ્વિક પ્રતીક બન્યા છે. તેમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગીતા સંદેશનો ઉલ્લેખ કરી કહ્યું કે 143 વર્ષ બાદ બરડા ડુંગરમાં સિંહોનો કુદરતી પુનઃવસવાટ આનંદદાયક છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બરડામાં સિંહ સંરક્ષણ માટે જરૂરી સહાયની જાહેરાત કરી અને 'પ્રોજેક્ટ લાયન' શરૂ કર્યો છે. જેમાં હેબિટેટ મેનેજમેન્ટ, વન્યપ્રાણી આરોગ્ય, માનવ-પ્રાણી ઘર્ષણ નિવારણ, સ્થાનિક સહભાગીદારી, પ્રવાસન વિકાસ, સંશોધન, તાલીમ, ઇકો ડેવલપમેન્ટ અને જૈવ વિવિધતા સંરક્ષણનો સમાવેશ છે.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં સિંહોની સંખ્યા 674થી વધીને 891 થઈ છે. ગીરના સિંહોનો વિસ્તાર 3 જિલ્લાથી વધીને 11 જિલ્લાઓમાં પહોંચ્યો છે. તાજેતરમાં 'લાયન@2047' દસ્તાવેજ જાહેર થયો છે જે વસ્તી સંચાલન, રહેઠાણ સુરક્ષા, રોજગારી સર્જન અને સમુદાય સહભાગિતામાં મદદરૂપ બનશે.

આ અવસરે રૂ.180 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. બરડામાં રૂ.75 કરોડથી નવીન સફારી પાર્ક અને પ્રવાસી સુવિધાઓ, 247 નવા વાહનો, 24 ઇકો ટુરીઝમ સાઇટના બુકિંગ પોર્ટલ, 10.96 કરોડથી તૃણાહારી પ્રાણીઓ માટે બ્રીડિંગ સેન્ટરો, રૂ.7.57 કરોડથી ઇકો ડેવલપમેન્ટ, 35.62 કરોડથી ગ્રામ વિકાસ કામો, 7 કરોડથી રેસ્ક્યુ સેન્ટર અને ક્વિક રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ, 21 કરોડથી માલધારીઓ માટે સ્થળાંતર યોજના, 9.94 કરોડથી સ્ટાફ આવાસ, 5 કરોડથી કેરાકલ સંવર્ધન, 65 લાખથી ટ્રેકર્સ વીમા, 6.98 કરોડથી પેટ્રોલિંગ વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેંદ્ર યાદવે સિંહ સંરક્ષણમાં રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નોને બિરદાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે એશિયાઈ સિંહો માત્ર ગુજરાતના ગીર પ્રદેશમાં જોવા મળે છે, અને સિંહોની સંખ્યામાં ૧૭% વધારો થયો છે. વડાપ્રધાને પ્રોજેક્ટ લાયન, ટાઇગર, ડોલ્ફિન, ચિતા સહિતના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. બરડામાં પુનઃવસવાટ થવાથી જૈવ વિવિધતા અને ઇકો ટુરિઝમમાં વધારો થશે.

રાજ્યના વન મંત્રી મુળુભાઈ બેરાએ જણાવ્યું કે, બરડામાં 400થી વધુ ઔષધીય વૃક્ષો, છઠ્ઠી સદીના નવલખા મંદિર અને ઝરણાઓ છે. જેના કારણે સિંહોએ તેને બીજું ઘર સ્વીકાર્યું છે. અગ્રસચિવ સંજીવ કુમારે જણાવ્યું કે, બરડો પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, ઐતિહાસિક મહત્વ અને સાંસ્કૃતિક ધરોહર ધરાવે છે.

આ પ્રસંગે સાંસદ પૂનમબેન માડમ, પરિમલભાઈ નથવાણી, ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા, હેમંતભાઈ ખવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પરબતભાઈ પરમાર, ડી.જી. ફોરેસ્ટ સુશીલ અવસ્થી, જિલ્લા કલેક્ટરો રાજેશ તન્ના, એસ.ડી. ધાનાણી, વિકાસ અધિકારી એ.બી. પાંડોર, ચેતનાબેન તિવારી, મયુરભાઈ ગઢવી સહિત મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો અને વન અધિકારીઓ હાજર રહ્યા.

