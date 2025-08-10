અમરેલીમાં વિશ્વના પ્રથમ અને એકમાત્ર સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારકમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની થઈ ઉજવણી

અમરેલી: ગીર અને સિંહની સાથે હોવાનું પ્રમાણ આપતી બાબરીયાવાડ રાજુલા નજીક 2014માં ટ્રેન અકસ્માતે મોતને ભેટેલી રાણી અને રૂપસુંદરી નામની બે સિંહણના માનમાં સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. સિંહણ માટે કોઈ મંદિર બન્યું હોય તેવું જગતનું આ પહેલું સ્મારક છે. આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે આ વિસ્તારના ખેડૂતો સિંહ પ્રેમીઓ અને વન વિભાગના કર્મચારી અને અધિકારીઓએ રાણી અને રૂપસુંદરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને સિંહ દિવસની ઉજવણી કરી હતી.
કેમ બનાવવમાં આવ્યું આ સ્મારક?: એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જંગલના રાજાની ડણકો આજે એક સદી કરતા પણ વધારે સમયથી સંભળાઈ રહી છે, ત્યારે આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે બાબરીયાવાડના ભેરાઈ નજીક વર્ષ 2014માં રેલ્વે અકસ્માતમાં મોતને ભેટેલી આ વિસ્તારની સૌથી પ્રસિદ્ધ અને પ્રેમાળ સિંહણ રાણી અને રૂપસુંદરીનું મોત થયું હતું. ભેરાઈ ગામ નજીક જે જગ્યા પર સિંહણોના મૃતદેહ પડ્યા હતા તે જગ્યા પર સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારક બનાવીને ગીર અને સિંહ પ્રત્યે બાબરીયાવાડે પોતાની શ્રદ્ધા અને સમર્પણનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે જે જગ્યા પર સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. આ જગ્યાના માલિક હરસુરભાઈ રામે પણ આ જમીન સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારક માટે દાનમાં આપીને સિંહ પ્રત્યે પોતાની લાગણી પ્રેમ અને સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.
વિશ્વનું એકમાત્ર સિંહણ સ્મૃતિ મંદિર: આફ્રિકા ઉપખંડને બાદ કરતા એશિયામાં એકમાત્ર ભારત અને તેમાં પણ ગુજરાતના ગીરમાં સિંહ જોવા મળે છે પરંતુ આ પ્રકારે સિંહનું સમગ્ર વિશ્વમાં કોઈપણ જગ્યાએ સ્મારક બન્યું હોય તેવો આ પ્રથમ દાખલો છે. વર્ષ 2014 થી દર વર્ષે અહીં વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે વિશેષ ઉજવણી થતી હોય છે, જેમાં વન વિભાગના કર્મચારીઓ ખેડૂતો અને સિંહ પ્રેમીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહીને આજના દિવસે સિંહ ચાલીસાની સાથે મહા આરતી કરીને દિવંગત રાણી અને રૂપસુંદરી પ્રત્યે પોતાની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીને તેને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે.
બૃહદ ગીરમાં પણ રાજમાતાની પ્રતિમા: એક સમયે બૃહદ ગીરમાં માત્ર કાંટાળુ જંગલ જોવા મળતું હતું. આ વિસ્તારમાં ચકલું શોધવા જઈએ તો પણ ખૂબ મુશ્કેલીથી જોવા મળતુ આ વિસ્તારમાં અચાનક એક સિંહણ સ્થળાંતરિત થઈને જોવા મળી હતી. ઘણા સમય સુધી આ વિસ્તારમાં રહ્યા બાદ તેને સિંહ પ્રેમીઓએ રાજમાતાનું ઉપનામ આપ્યું. ધીમે ધીમે આ વિસ્તારમાં યુવાન સિંહોની પણ અવરજવર શરૂ થઈ રાજમાતા અને યુવાન સિંહોની અવર જબરથી બૃહદ ગીર આજે સતત સિંહની સંખ્યામાં વધારો કરનારું ક્ષેત્ર બની રહ્યું છે.
બૃહદ ગીરમાં હાલ સિંહની જે સંખ્યા જોવા મળે છે તેની પાછળ રાજમાતાનું વિશેષ યોગદાન પણ ભૂલી શકાય તેમ નથી. 14 વર્ષ સુધી બૃહદ ગીરમાં સતત જોવા મળતી રાજમાતાનું અવસાન થતા સિંહ પ્રેમીઓએ આ વિસ્તારમાં તેના પુરા કદની પ્રતિમા લગાવીને રાજમાતા સિંહણ પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ અહોભાવ અને લાગણી પણ વ્યક્ત કરી છે એટલે જ કહેવાય છે કે, બૃહદ ગીરની સાથે સમગ્ર ગીર ""સિંહ અને ગીર""ની સાથે છે તેનું આ ઉત્તમ અને જીવંત દ્રષ્ટાંત છે.
