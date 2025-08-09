Essay Contest 2025

વિશ્વ સિંહ દિવસ: સિંહણ એક સાથે કેટલા બચ્ચાને આપી શકે જન્મ ? સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત - WORLD LION DAY

કેટલીક સિંહણો એક પણ બચ્ચાને જન્મ આપતી નથી તેની પાછળ સિંહોના સંવનન કાળ અને તેના મેટીંગ પિરિયડને કારણભૂત માનવામાં આવે છે.

કેટલીક સિંહણો એક પણ બચ્ચાને જન્મ આપતી નથી
કેટલીક સિંહણો એક પણ બચ્ચાને જન્મ આપતી નથી (ફોટો સૌજન્ય: શિતલ મિસ્ત્રી, વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 1:03 PM IST

જૂનાગઢ: બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ એકથી લઈને છ બચ્ચા સુધી જન્મ આપે છે, કેટલાક પ્રાણીઓ એક સાથે છ બચ્ચાને જન્મ આપતા નોંધાયા છે. ત્યારે ગીરમાં જોવા મળતા એશિયાઈ સિંહોમાં પણ આ જ પ્રકારે બચ્ચાના જન્મને લઈને કુદરતી પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. શા માટે કેટલીક સિંહણો પાંચ થી છ બચ્ચાને જન્મ આપે છે, તો કેટલીક સિંહણો એકમાત્ર બચ્ચાને જન્મ આપે છે ?

જ્યારે કેટલાક કિસ્સામાં સિંહણો મેટીંગ પિરિયડ દરમિયાન એક પણ બચ્ચાને જન્મ આપતી નથી તેની પાછળ સિંહોના સંવનન કાળ અને તેના મેટીંગ પિરિયડને કારણભૂત માનવામાં આવે છે. જુઓ વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે સિંહોના જન્મ વિશે આ વિશેષ અહેવાલ.

સિંહણો એક સાથે કેટલા બચ્ચા આપી શકે? (Etv Bharat Gujarat)

વિશ્વ સિંહ દિવસ:

10મી ઓગસ્ટના દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં 'વિશ્વ સિંહ દિવસ'ની ઉજવણી થાય છે. આ દરમિયાન એશિયામાં એક માત્ર ગુજરાતના ગીરમાં સિંહ જોવા મળે છે, ત્યારે સિંહના સંવનન કાળ અને મેટીંગ પિરિયડને લઈને સિંહના બચ્ચાના જન્મ પર અમે વિશેષ અહેવાલ લઈને આવ્યા છીએ.

સિંહણો એક સાથે કેટલા બચ્ચા આપી શકે?
સિંહણો એક સાથે કેટલા બચ્ચા આપી શકે? (ફોટો સૌજન્ય: શિતલ મિસ્ત્રી, વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર)

બિલાડી કુળના પ્રાણીઓમાં સિંહનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં માદા પ્રાણી એકથી લઈને 6 બચ્ચા સુધી જન્મ આપતી હોય છે. સિંહોના મેટિંગ પિરિયડ અને સંવનન કાળને આધારે સિંહણો બચ્ચાને જન્મ આપતી હોય છે. સિંહોનો મેટિંગ પિરિયડ 6 થી 8 દિવસ સુધી ચાલતો હોય છે અને દિવસમાં અનેક વાર સિંહ અને સિંહણ મેટિંગ ક્રિયામાં આવતા હોય છે, પરંતુ દરેક વખતનો મેટીંગ પિરિયડ બચ્ચાને જન્મ આપે તેવી શક્યતા ભર્યો હોતો નથી. જેથી સિંહોનો મેટીંગ પીરીયડ ખૂબ લાંબો સમય અને અનેકવાર ચાલતો હોય છે.

સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત
સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત (ફોટો સૌજન્ય: સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય)

દર વખતે માદા બીજ ઉત્પન્ન થવું જરૂરી:

સિંહનો મેટીંગ પિરિયડ સૌથી લાંબો સમય અને અનેકવાર થવા પાછળના કારણમાં દર વખતે સિંહણોમાં માદા બીજ છૂટું પડે તેવી શક્યતાઓ ખૂબ ઓછી હોય છે. જે રીતે સસ્તનોમાં મહિનામાં એક વખત સ્ત્રીબીજ છૂટું પડતું હોય છે તેવી રીતે બિલાડી કુળના પ્રાણીઓમાં દર મહિને સ્ત્રીબીજ છૂટું પડતું નથી. દર વખતના મેટીંગ પિરિયડ દરમિયાન જો માદા પ્રાણી સિંહણ તેના સ્ટીમ્યુલેટિંગ સ્તર પર પહોંચે તો જ સ્ત્રીબીજ છૂટું પડતું હોય છે.

સિંહણો એક સાથે કેટલા બચ્ચા આપી શકે?
સિંહણો એક સાથે કેટલા બચ્ચા આપી શકે? (ફોટો સૌજન્ય: શિતલ મિસ્ત્રી, વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર)

એટલે કે, જ્યારે પણ સિંહ અને સિંહણ મેટીંગ સમયમાં હોય અને આવા સમયે જો સિંહણ સ્ટીમ્યુલેટિંગ સ્તર પર પહોંચે તો મેટીંગ પિરિયડ બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે કારણભૂત બનતો હોય છે. પરંતુ જો સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે દિવસમાં અનેકવાર મેટીંગ ક્રિયાઓ થાય પરંતુ તેમાં સિંહણ તેના સ્ટીમ્યુલેટીંગ સ્તર પર ન પહોંચે તો માદા સ્ત્રી બીજ છૂટું પડતું નથી, જેથી બચ્ચાનો જન્મ થવાની શક્યતા નહીંવત બને છે. પરિણામે કેટલીક સિંહણો એકથી લઈને છ બચ્ચાને જન્મ આપે છે તો કેટલીક સિંહણો બચ્ચાને જન્મ આપતી નથી.

સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત
સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત (ફોટો સૌજન્ય: શિતલ મિસ્ત્રી, વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર)

સ્ત્રીબીજ છૂટું પડવાના કારણો:

સિંહણોમાં સ્ત્રીબીજ છુટું પડવાને લઈને અનેક પરીસ્થીતીને કારણભૂત માનવામાં આવ્યા છે. જે રીતે અભયારણ્યો અને સિંહ સંવર્ધન કેન્દ્રમાં કોઈ પણ પ્રકારના હસ્તક્ષેપ હોતો નથી, જેથી સિંહણોમાં દરેક મેટીંગ વખતે સ્ત્રી બીજ છૂટું પડવાના કિસ્સાઓ સૌથી વધારે હોય છે. તેવી જ રીતે બચ્ચાના જન્મદર પણ ખૂબ વધારે હોય છે. સાસણ દેવડીયા અને આંબરડી સફારી પાર્ક અને સિંહ સંવર્ધન કેન્દ્રમાં સિંહણો એક કરતાં વધારે બચ્ચાને જન્મ આપે છે,

તો અભયારણ્ય સિવાય બહાર જોવા મળતા સિંહણોમાં મેટીંગ પિરિયડનો સમય અને તેની સંખ્યા તેમજ જંગલ બહારના વાતાવરણને કારણભૂત માનવામાં આવે છે. જેથી અભયારણ્ય વિસ્તારોમાં જેટલા પ્રમાણમાં સિંહોના બચ્ચાનો જન્મ થાય છે તેટલો જન્મ અભયારણ્ય બહાર રેવન્યુ વિસ્તારમાં સિંહબાળનો થતો નથી.

