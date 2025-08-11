દેવભૂમિ દ્વારકા : બરડા વન્યજીવન અભયારણ્ય ખાતે વિશ્વ સિંહ દિવસ 2025 ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ તકે ભારત સરકારના કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે રવિવારે પ્રોજેક્ટ લાયનની સફળતાનો શ્રેય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વને આપ્યો હતો.
વિશ્વ સિંહ દિવસ 2025 ની ઉજવણી : દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના બરડા વન્યજીવન અભયારણ્ય ખાતે વિશ્વ સિંહ દિવસ 2025 ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના સહયોગથી કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી.
વિશ્વ સિંહ દિવસ 2025 ની ઉજવણીમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ-વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, ગુજરાતના વન મંત્રી મુળુભાઈ બેરા, સંસદસભ્યો, રાજ્યના ધારાસભ્યો અને અન્ય જનપ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
#WATCH | Devbhumi Dwarka | Gujarat CM Bhupendra Patel & Union Minister Bhupendra Yadav attend the program organised on the World Lion Day in Timbdi village. pic.twitter.com/NUiczIrHOa— ANI (@ANI) August 10, 2025
એશિયાઈ સિંહની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો : આ સભાને સંબોધતા, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ-વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે ભારતમાં સિંહોની વસ્તીમાં નોંધપાત્ર વધારો થવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી, જે 2020 માં 674 થી વધીને 891 થઈ ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી યાદવે વધુમાં જણાવ્યું કે, "એશિયાઈ સિંહ (પેન્થેરા લીઓ પર્સિકા) સફળ વન્યજીવન સંરક્ષણનું વૈશ્વિક પ્રતીક છે. આ વિશ્વ સિંહ દિવસ પર, આપણે તેમની નોંધપાત્ર રિકવરીની ઉજવણી કરીએ છીએ.
1990 માં ફક્ત 284 સિંહ હતા, જે 2025 માં વધીને 891 થઈ ગયા છે. 2020 થી 32 ટકાનો વધારો અને છેલ્લા દાયકામાં 70 ટકાથી વધુનો વધારો. તેને "સંરક્ષણની આશ્ચર્યજનક સફળતા" ગણાવતા, મંત્રીએ આ સિદ્ધિનો શ્રેય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વને આપ્યો. જેમણે પહેલા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને પછી વડાપ્રધાન તરીકે પ્રોજેક્ટ લાયનને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર બનાવ્યું.
મંત્રીએ એક એવા વિકાસ ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી જ્યાં માનવ અને વન્યજીવ એકસાથે ખીલે, અને ખાતરી કરે કે આવનારી પેઢીઓ સુધી સંરક્ષણની ગતિ ચાલુ રહે.
