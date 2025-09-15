PM મોદીના જન્મદિવસે અમદાવાદમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, 5 હજાર ડોક્ટરો અને 25000 ટેકનિશિયન
આ રક્તદાન કેમ્પનું ઉદઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ સંસ્થા દ્વારા રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0 યોજવામાં આવશે.
September 15, 2025
અમદાવાદ : 17મી સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75માં જન્મદિવસની તૈયારીઓ આખા દેશમાં ધુમધામથી ચાલી રહી છે, ત્યારે અખિલ ભારતીય તેરાપંથ સંસ્થા અને યુવા પરિષદ અને એમના સાથે જોડાયેલી 50થી વધારે સંસ્થાઓ મળીને અમદાવાદમાં એક ભવ્ય અને વિશ્વનું સૌથી મોટું મેગા રક્તદાન કેમ આયોજન કરશે. આ રક્તદાન કેમ્પનું ઉદઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ સંસ્થા દ્વારા રક્તદાન અમૃત મહોત્સવ 2.0 યોજવામાં આવશે.
વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે મેગા બ્લડ ડોનેશન
મેગા બ્લડ ડોનેશન ડ્રાઇવના ફાઉન્ડર રાજેશ સૂરાણાએ જણાવ્યું કે, "અખિલ ભારતીય તેરાપંથ સંસ્થાની 62માં જન્મ ઉત્સવ અને એ જ દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાનો જન્મદિવસ પણ છે. આ દિવસ માનવતાના જન્મદિવસ બની જાય તે માટે અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. વિશ્વ રેકોર્ડની સાથે મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવાનું નક્કી કરવાનું છે. 7,500 જેટલા કેમ્પ આખા ભારતમાં આના માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, 5 લાખ યુનિટ એકત્રિત કરવાનો અમારો લક્ષ્ય છે. જેના માટે તમામ પ્રકારની રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા થઈ ચૂકી છે. અને તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે.
વિશ્વનો સૌથી મોટો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ
આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કરવામાં આવશે, જેમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવ્રત, મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ અને અભિનેતા વિવેક ઓબરોય સહિતના અનેક લોકો હાજર રહેશે. કોલ્ડ પ્લે માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ આવી શકે છે, તો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં કેમ ના આવી શકે. ગુજરાતની તમામ બ્લડ બેન્કમાં તમામ વ્યક્તને એકઠા કરીને મોકલવામાં આવશે. 200 થી વધારે બ્લડ બેંકો આમાં જોડાશે. દેશભરમાં આયોજિત મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં પછી 75000 યુવાનો 4000 રક્ત બેંકો 5000 ડોક્ટર 25000 ટેકનિશિયન અને એક લાખ જેટલા સેવકોની ભાગીદારીથી આ રક્તદાનને સફળ બનાવવામાં આવશે.
તેરાપંથ યુવક પરિષદનાએ સભ્યએ જણાવ્યું
આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ વિશે તેરાપંથ યુવક પરિષદના મુકેશ ગુગલીયાએ જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે વિશ્વનો સૌથી મોટો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે. અમદાવાદ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ અને તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ચાલશે, એના માટે તમામ લોકોને ટોકન આપવામાં આવશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના ગેટ નંબર 1 ઉપરથી લોકો અને ગેટ નંબર 2 અને 3 પરથી જે લોકો વાહન લઇને પ્રવેશ કરે છે, ત્યાંથી આવી શકશે અને 4 નંબર ગેટ પરથી VVIP એન્ટ્રી રાખવામાં આવી છે.
