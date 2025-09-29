લીલાપુરમાં 75 વર્ષથી અખંડ ચાલતી નવરાત્રીની ભવાઈની વિશ્વવિખ્યાત પરંપરા
ભવાઈમાં મુખ્યત્વે ભૂંગળ, તબલા, ઝાંઝ, ઢોલક, મંજીરા અને સારંગી જેવાં વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે.
Published : September 29, 2025 at 3:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર દેશમાં હાલ નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થઈ ગયો છે. આ ઉત્સવે દેશ-વિદેશમાં ગુજરાતી ગરબાને ખ્યાતિ અપાવી છે અને હવે વિદેશમાં પણ નવરાત્રીના આયોજનો થઈ રહ્યા છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના ગરબા સાથે ભવાઈનું પણ આયોજન થાય છે. ભવાઈમાં મુખ્યત્વે ભૂંગળ, તબલા, ઝાંઝ, ઢોલક, મંજીરા અને સારંગી જેવાં વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે. આ લોકકલા મોટે ભાગે ખુલ્લા મેદાનમાં કે નાના ચોક જેવી જાહેર જગ્યાઓમાં ભજવાય છે.
‘ભવાઈ’ શબ્દ સંસ્કૃતના ‘ભવ’ શબ્દ પરથી આવ્યો હોવાનું મનાય છે, જેનો અર્થ ‘અભિવ્યક્તિ’ અથવા ‘લાગણી’ થાય છે. આ ઉપરાંત, તે હિન્દુ દેવી અંબા સાથે પણ સંકળાયેલ છે. ‘ભવ’ એટલે બ્રહ્માંડ અને ‘આય’ એટલે માતા, એટલે કે બ્રહ્માંડની માતા અંબાને સમર્પિત આ કલા સ્વરૂપ છે. ભવાઈને ‘વેશ’ અથવા ‘સ્વાંગ’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાના લીલાપુર ગામમાં 75 વર્ષથી દેવીપૂજક સમાજ દ્વારા વંશ પરંપરાથી નવરાત્રી દરમિયાન અખંડ જાતર (ભવાઈ)ની વિશ્વવિખ્યાત પરંપરા અકબંધ ચાલી રહી છે. લીલાપુરમાં આસો નવરાત્રીના પાંચમથી નોમ સુધી માતાજીની જાતર (ભવાઈ)નું આયોજન થાય છે, જેમાં અંબાજી, મેલડી માતા સહિતનાં વિવિધ પાત્રો અને નાટકો રજૂ થાય છે. લખતર તાલુકા મથકથી 10 કિલોમીટર દૂર આવેલા આ ગામમાં દેવીપૂજક સમાજે ગુજરાતની આ લોકકલાને જાળવી રાખી છે.
નવરાત્રી દરમિયાન દેવીપૂજક પરિવારના સભ્યો ગુજરાત, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન જેવાં રાજ્યોમાંથી ભવાઈ નિહાળવા, માતાજીનાં દર્શન કરવા અને ગરબે રમવા અચૂક લીલાપુર આવે છે. નવરાત્રી અને અન્ય ધાર્મિક તહેવારોમાં ભજવાતી ભવાઈ ગુજરાતની વિશિષ્ટ લોકનૃત્ય પરંપરા પણ ગણાય છે.
લીલાપુરમાં ત્રણ પેઢીઓથી વંશ પરંપરા મુજબ આંબા માતાજી, મેલડી માતાજી અને મહાકાળી માતાજીના વેશ ધારણ કરી પુરુષો દ્વારા નાટ્ય અને સંગીતની સાથે ભવાઈ રજૂ થાય છે. પાંચમથી નોમ સુધી મેલડી માતાજી અને આદ્યશક્તિના સ્વાંગ ધારણ કરી જાતર યોજાય છે. આ ભવાઈમાં માતાજીનાં વિવિધ સ્વરૂપો અને દંતકથાઓ પર આધારિત નાટ્યો હાસ્ય સાથે રજૂ થાય છે, જે નવી પેઢીને ધાર્મિક જ્ઞાન અને મનોરંજન પૂરું પાડે છે. ભવાઈના મુખ્ય પાત્રને ‘રંગલો’ કહેવાય છે. આ લોકકલાનો ઉપયોગ અન્યાય, સ્ત્રીનો દરજ્જો, સામાજિક અસમાનતા, અંધશ્રદ્ધા અને જાતિવાદ જેવા મુદ્દાઓ પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે પણ થાય છે. મોટાભાગના વેશોમાં બે થી ત્રણ પાત્રો એકસાથે ચાચર (શેરી કે ખુલ્લી જગ્યા)માં ભજવે છે. જ્યારે સિનેમા, ટીવી કે રેડિયો જેવાં સાધનો ન હતાં, ત્યારે ભવાઈ દ્વારા લોકોને જ્ઞાન, શિક્ષણ અને મનોરંજન પૂરું પાડવામાં આવતું હતું.
ભવાઈના મુખ્ય પાત્રને ‘રંગલો’ કહેવાય છે. આ લોકકલાનો ઉપયોગ અન્યાય, સ્ત્રીનો દરજ્જો, સામાજિક અસમાનતા, અંધશ્રદ્ધા અને જાતિવાદ જેવા મુદ્દાઓ પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે પણ થાય છે. મોટાભાગના વેશોમાં બે થી ત્રણ પાત્રો એકસાથે ચાચર (શેરી કે ખુલ્લી જગ્યા)માં ભજવે છે. જ્યારે સિનેમા, ટીવી કે રેડિયો જેવાં સાધનો ન હતાં, ત્યારે ભવાઈ દ્વારા લોકોને જ્ઞાન, શિક્ષણ અને મનોરંજન પૂરું પાડવામાં આવતું હતું.
ભવૈયાઓને તે સમયે ઊંચો સામાજિક દરજ્જો હતો. ગામમાં તેમનું આગમન થાય ત્યારે ઢોલ-નગારાં સાથે સ્વાગત થતું હતું અને ગામની તમામ જાતિઓ આમાં સામેલ થતી હતી. આમ, ભવાઈ લોકજીવનનો અભિન્ન હિસ્સો બની ગઈ હતી. શાસ્ત્રકારોએ ભવાઈને ‘ભાવપ્રધાન નાટકો’ તરીકે ઓળખાવી છે.
આ પણ વાંચો: