જૂનાગઢ: આજે વિશ્વ હાથી દિવસ છે ત્યારે હાથીને રાખવો અને તેની દેખભાળ કરવી કોઈ નાની સુની વાત નથી. ચાર થી પાંચ ટન વજન ધરાવતા આ પ્રાણીને રાખવા માટે એનાથી પણ મોટું ગજુ અને હિંમત રાખવી પડે. દિવસ દરમિયાન 100 થી 500 કિલો જેટલો ખોરાક હાથી આરોગી જાય છે. એટલે જ કહેવાય છે કે હાથીને પાડવો નાની માના ખેલ નથી. જુઓ હાથી દિવસ પર હાથીની સમગ્ર દિનચર્યા પર અહેવાલ...
હાથી પાળવાનું વિચારો છો તો આ રહ્યું મેનુ
આજે વિશ્વ આથી દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ચાર થી પાંચ ટન વજન ધરાવતું આ કદાવર પ્રાણી એક દિવસમાં 100 થી 500 કિલો ખોરાક રમતા રમતા આરોગી જાય છે. એટલે જ તો કહેવતોમાં પણ કહેવાયું છે કે 'હાથીને પાળવો નાની માંનો ખેલ નથી'. હાથી પર સવારી કરવી જેટલી જાજરમાન લાગે છે તેનાથી પણ વધારે જાજરમાન હાથીને રાખવાનો ખર્ચ પણ હોય છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં 500 કિલોની આસપાસ ખોરાક અને ઋતુ મુજબ દિવસમાં 200 લીટરથી લઈને ઉનાળામાં વધારે પાણી હાથી દિવસ દરમિયાન પી જતો હોય છે. સામાન્ય રીતે હાથી ધીમે ધીમે ચાલતો હોય છે પરંતુ તે કલાકના 10 કિલોમીટરની ઝડપે ચાલીને દિવસ દરમિયાન 40 કે 60 કિલોમીટરનું અંતર પણ ચારથી પાંચ ટનનું શરીર હોવા છતાં પણ પુરું કરી નાખે છે.
હાથી ને દરરોજ અપાતો ખોરાક
ચારથી પાંચ ટન વજન ધરાવતા હાથીને દિવસના ત્રણ વખત ખોરાક આપવામાં આવે છે. જેમાં લીલા ઘાસચારાની સાથે જે તે ઋતુમાં મળતા ફળ અને ફ્રુટની સાથે ઘઉંની રોટલી હાથીને ખવડાવવામાં આવે છે. દિવસ દરમિયાન 500 કિલો જેટલો ખોરાક આરોગી જતા એક પુખ્ત હાથીને લીલો ઘાસચારો, દુધી, મકાઈના ડોડા, જામફળ, તરબૂચ, કેળા, ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલી રોટલી સહિત જે તે સિઝનમાં મળતા ફળ ફ્રુટ દિવસ દરમિયાન નિર્ધારિત સમયે આપવામાં આવે છે. આમ તો હાથી ગમે ત્યારે ભોજન આપો ત્યારે તે ખાઈ લેતો હોય છે. પરંતુ દિવસ દરમિયાન 500 કિલો જેટલું ભોજન પૂરું પાડવું પણ એક વ્યવસ્થાપનનો ભાગ છે. જેથી નિર્ધારિત સમયને અંતરે અલગ અલગ પ્રકારે હાથીને ખોરાક આપીને તેની માવજત કરવામાં આવતી હોય છે.
