

આજે વિશ્વ સાયકલ દિવસ: આજના સમયમાં કોણ કરે છે સાયકલનો ઉપયોગ, સાયકલના ફાયદા અને શું છે સાયકલની કિંમત

Etv Bharat ( Etv Bharat )

June 3, 2025

ભાવનગર: ભાવનગરમાં એક વર્ષ પહેલા સાયકલ ક્લબનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે સાયકલ ક્લબના સંચાલક અને સાયકલ વેચનાર વેપારી સાથે ઇટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આ બંને ક્ષેત્રમાં સાયકલની સ્થિતિ શું છે અને તેના ફાયદાઓ અને સાયકલની કિંમતો વિશે જાણીશું અહીં વિસ્તારથી.. "સાયકલ સાયકલ આ મારી સાયકલ સાયકલ" આ ગીત આપણે જરૂર સાંભળ્યું હશે. જો કે આજના સમયમાં સાયકલ સૌને પ્રિય તો લાગે છે. પરંતુ સાયકલને ચલાવી કોઈને પસંદ હોતી નથી. આધુનિક સમયમાં મહેનત વગરનું કાર્ય માણસ શોધતો હોય છે.બાઈક સ્કૂટર કારના આવેલા જમાનામાં આજે સાઇકલ માત્ર બાળકો પૂરતી અને કસરતના માધ્યમ માટેનું સાધન બની ગઈ છે. આજના સમયમાં કોણ કરે છે સાયકલનો ઉપયોગ ? (Etv Bharat Gujarat)

સાયકલ ક્લબ અસ્તિત્વમાં આવી પણ ફાયદા

ભાવનગર શહેરમાં એક વર્ષ પહેલા સાયકલ ક્લબનું નિર્માણ થયું છે. આ સાયકલ ક્લબના સંચાલક કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગરમાં સાયકલ ક્લબની સ્થાપના 1 ઓગસ્ટ 2023 માં કરવામાં આવી હતી. જેમાં અમે શરૂઆતમાં ત્રણ લોકો હતા. આજે એક વર્ષ બાદ 100 જેટલા સભ્યો સાયકલ ક્લબના થઈ ચૂક્યા છે. સાયકલ ચલાવવાના ઘણા ફાયદા છે તેમાં શારીરિક છે માનસિક છે ભાવાત્મક છે અને સામાજિક પણ છે. 3 જૂને મનાવવામાં આવે છે વિશ્વ સાયકલ દિવસ (Etv Bharat Gujarat) સાયકલ ચલાવવાના શારીરિક ફાયદા

સાયકલ ક્લબના સંચાલક કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સાયકલ ચલાવવાના ફાયદા જોઈએ તો શારીરિક દ્રષ્ટિએ સાયકલ ચલાવવાથી હૃદય મજબૂત થાય છે, ફેફસા પણ મજબૂત બને છે અને સ્નાયુ પણ મજબૂત થાય છે. ઘુટણના દુ:ખાવા, એડીના દુખાવા હોય, મસલ સ્પેન થતું હોય તો તેમાં પણ તે રાહત આપે છે. મગજમાં ઘણા એવા કેમિકલ્સ હોય છે જે સાયકલ ચલાવવાથી સક્રિય થાય છે અને આનંદ અને ઉત્સાહ શરીરમાં બહાર આવે છે, આ ઉપરાંત શરીરને સ્ફુર્તી મળે છે. સવારમાં સાયકલિંગ કરવાથી કુદરતી આનંદનો પણ અનુભવ થાય છે. સાયકલની બજારમાં આજે અવનવી સાયકલો (Etv Bharat Gujarat) માતા-પિતાઓને બાળકો માટે સાયકલ ક્લબનો આગ્રહ

સાયકલ ક્લબ શરૂ કરનાર કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારના સમયમાં જોઈએ તો વાલી પોતાના બાળકોને શાળા કે કોલેજ જવા માટે વાહનો આપી દેતા હોય છે. પરંતુ મારો આગ્રહ એવો છે કે સાયકલ જ્યાં સુધી કોલેજનો સમય હોય છે ત્યાં સુધી આપવી જોઈએ. તે પહેલા બાળકોને વાહનો દેવા જોઈએ નહીં. અમે પણ કોલેજના કાળ સુધી સાયકલ ચલાવી છે. વિશ્વમાં એક દેશ છે નેધરલેન્ડ કે જ્યાં દેશની વસ્તી બે લાખ જેટલી છે અને તેની સામે સાયકલની સંખ્યા 2.30 લાખ છે. સાયકલિંગથી શરીરને અઢળક ફાયદા મળતા હોવાનો નિષ્ણાંતોનો મત (Etv Bharat Gujarat) સાયકલની બજાર અને નવીનતા

ભારતમાં એક સમય હતો કે સાયકલની ખૂબ જ કિંમત હતી. આ સાયકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર વર્ષોથી જોડાયેલા મહેન્દ્રભાઈ કેશવાણીએ જણાવ્યું હતું કે 'મારે 22 વર્ષ થયા આ લાઇનમાં. આ અમારી જૂની પેઢી બાપ દાદાની 50 વર્ષની છે. આ મારી 22 વર્ષની લાઈનમાં પણ ઘણા ચેન્જીસ સાયકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવ્યા છે. એક ટાઈમ હતો કે સાદી સાયકલ સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ હતી પણ હવે સમય બદલાયો છે. ફેન્સી સાઇકલો થઈ ગઈ છે. હવે સાયકલનો ઉપયોગ હેલ્થ કોન્સીયસ અને કસરત માટે થાય છે'.

સાયકલના ભાવ અને ઇલેક્ટ્રિક સાયકલ

ભાવનગર શહેરના કાળાનાળા ચોકમાં વર્ષોથી સાયકલની પેઢી ધરાવનાર મહેન્દ્રભાઈ કેશવણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ''હવે એવું છે કે, બેટરીવાળી ઓપરેટિવ સાઇકલો પણ આવવા લાગી છે એટલે એ નવું એડિશન આવ્યું છે. મારી લાઈનમાં અત્યારે 50 થી 60 ટકા રેશિયો સાયકલની ખરીદીનો ઘટી ગયો છે. અત્યારે મા બાપ બાળકોને યો બાયક અપાવે છે તેને લીધે સાયકલની ખરીદીનો રેશિયો ઘટ્યો છે. જો કે ભાવમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી સાદી સાયકલો આવે છે એ ચાર થી પાંચ હજારની આવે છે તેનાથી આગળ ફેન્સી સાયકલો હોય છે તે 7,8,9 હજારની એમ આવે છે''. 'ગિરનારની સૌપ્રથમ સાઈકલ પરિક્રમા' 150 જેટલા સાઈક્લીસ્ટોએ ભાગ લીધો સાયકલ પર કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીની 'ઉડાન', 5 સિનિયર સિટીઝન 4 હજાર કિમી ચલાવશે સાયકલ

