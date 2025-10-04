વિશ્વ પશુ દિવસ: જુનાગઢના ગીર ગાય સંવર્ધન કેન્દ્રની વૈશ્વિક ઓળખ
દર વર્ષે 4 ઓક્ટોબરે પશુઓની સુરક્ષા અને સંવર્ધનના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.
Published : October 4, 2025 at 4:23 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 4:33 PM IST
જુનાગઢ: આજે વિશ્વ પશુ સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દર વર્ષે 4 ઓક્ટોબરે પશુઓની સુરક્ષા અને સંવર્ધનના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. દુધાળા પશુઓમાં ગીર ગાય આજે પણ સૌથી મોખરે છે અને વૈશ્વિક સ્તરે સર્વોત્તમ દુધાળા પશુ તરીકે ઓળખાય છે. અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને હવે આફ્રિકન દેશ ક્યુબામાં પણ ગીર ગાયની સંતતિનું સંવર્ધન અને સંરક્ષણ થઈ રહ્યું છે. ચાલો, જુનાગઢના ગીર ગાય સંવર્ધન કેન્દ્ર અને તેની વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ.
વિશ્વ પશુ સુરક્ષા દિવસ
દર વર્ષે 4 ઓક્ટોબરે વિશ્વ પશુ સુરક્ષા દિવસ ઉજવાય છે, જેનો હેતુ પશુઓ, ખાસ કરીને દુધાળા પશુઓની સુરક્ષા અને સંવર્ધન છે. ગીર ગાય આ ક્ષેત્રે સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને મહત્ત્વની જાતિ છે. જુનાગઢ એગ્રિકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે 1920માં જુનાગઢના નવાબ દ્વારા સ્થાપિત ગીર ગાય સંવર્ધન અને ઉછેર કેન્દ્ર આજે ભારતનું સૌથી મોટું અને જૂનું કેન્દ્ર છે. આ કેન્દ્ર જુનાગઢ અને જોનપુરમાં લગભગ 2000 વીઘા જમીનમાં ફેલાયેલું છે, જ્યાં ગીર ગાયનું સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે.
ગીર ગાયની વિશેષ લાક્ષણિકતાઓ
ગીર ગાય શાંત અને માયાળુ સ્વભાવ ધરાવે છે અને ભારતમાં તેની ચામડીના દસ અલગ-અલગ રંગો જોવા મળે છે. કામધેનુ યુનિવર્સિટીના ઉછેર કેન્દ્રમાં આ પૈકી આઠ રંગોની ગીર ગાય જોવા મળે છે, જેમાં લાલાશ પડતો માંકડો રંગ, શ્વેત કપિલા (સફેદ), કાળી કપિલા (કાળો), કાબરો અને સુવર્ણ કપિલા જેવા રંગોનો સમાવેશ થાય છે. 1920થી આ કેન્દ્ર ગીર ગાયની સંતતિને લુપ્ત થતી અટકાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે અને તેમાં નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. આજે ગીર ગાય ભારત ઉપરાંત અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને અન્ય દેશોમાં પોતાનું અસ્તિત્વ સાબિત કરી રહી છે.
2024માં ક્યુબાના સંશોધકોની મુલાકાત
2024માં આફ્રિકન દેશ ક્યુબાના સંશોધકોએ કામધેનુ યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ ગીર ગાયના સંશોધન અને તેની સંતતિને ક્યુબામાં પ્રસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. અમેરિકા અને બ્રાઝિલમાં ગીર ગાયની સંતતિનું સંવર્ધન પહેલેથી જ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. બ્રાઝિલમાં ભારતીય ગીર ગાય અને સ્થાનિક જાતિ વચ્ચે સંકરણ દ્વારા ‘ગીરર્લેન્ડો’ નામની નવી પ્રજાતિ વિકસાવવામાં આવી છે, જે ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવે છે.
ગીર ગાયની દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા
ગીર ગાય દરરોજ સવારે અને સાંજે પાંચ-પાંચ લિટર મળીને કુલ 10 લિટર દૂધ આપે છે. તેની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં અનુકૂલન ક્ષમતાને કારણે તે અન્ય દેશોમાં પણ સફળતાપૂર્વક સંતતિ વિકસાવી રહી છે. ગીર ગાયને બે-તૃતીયાંશ લીલો ચારો અને એક-તૃતીયાંશ સૂકો ચારો આપવામાં આવે છે, સાથે જ દૂધ ઉત્પાદનના 50 ટકા જેટલું ખાણદાણ પણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આનાથી દૂધ ઉત્પાદનમાં સ્થિરતા અને વધારો જળવાઈ રહે છે.
