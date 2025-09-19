વડોદરામાં પાણીપુરી ઓછી મળતાં મહિલા કોપાયમાન, રસ્તા પર કર્યો બરાબરનો હંગામો, પોલીસ થઈ દોડતી
મહિલાનો ગુસ્સો એટલો વધી ગયો કે તેણે રસ્તા વચ્ચે જ બેસીને હંગામો કર્યો અને લારી બંધ કરાવવાની જીદ કરી હતી.
Published : September 19, 2025 at 2:50 PM IST
વડોદરા : શહેરમાં એક અચંબિત કરી દે તેવી ઘટના બની છે. સામાન્ય રીતે પાણીપુરીને લઈને લોકોમાં મોજમસ્તી કે ક્યારેક નાની તકલીફો થતી હોય છે, પરંતુ વડોદરાના સુરસાગર વિસ્તારમાં પાણીપુરીને લઈને સર્જાયેલો હંગામો હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એક મહિલા પાણીપુરી ખાવા લારી પર ગઈ હતી.
રૂપિયા 20માં 6 પાણીપુરી આપવાની જગ્યાએ લારીવાળા દ્વારા ફક્ત 4 જ નંગ આપવામાં આવ્યા. આ મુદ્દે મહિલાનો ગુસ્સો એટલો વધી ગયો કે તેણે રસ્તા વચ્ચે જ બેસીને હંગામો કર્યો અને લારી બંધ કરાવવાની જીદ કરી હતી.
ઘટનાઓની વિગત
વડોદરા શહેરના સુરસાગર વિસ્તારમાં સાંજે હંમેશાની જેમ લોકો પાણીપુરીની લારીઓ પર લાઇનમાં ઊભા હતા. તે દરમિયાન એક મહિલા રૂપિયા 20ની પાણીપુરી લેવા લારી પર પહોંચી. લારીવાળાએ મહિલાને 4 પાણીપુરી આપતાં જ વિવાદ શરૂ થયો. મહિલાએ તરત જ વિરોધ નોંધાવ્યો કે રૂપિયા 20માં 6 પાણીપુરી મળવી જોઈએ, જ્યારે ફક્ત 4 આપવી ન્યાયસંગત નથી. લારીવાળાએ પોતાની સમજણ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો કે સામાન મોંઘો પડતો હોવાને કારણે આ દર રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ મહિલાએ તેની વાત સાંભળવાને બદલે જોરદાર હોબાળો કર્યો.
રસ્તા પર બેસી ગઈ મહિલા
આ પછી મહિલાનો ગુસ્સો એટલો વધી ગયો કે તેણે સીધા રસ્તા વચ્ચે જ બેસી જઈને વિરોધ નોંધાવ્યો. આસપાસ ભીડ ભેગી થવા લાગી. મહિલાએ પોલીસને બોલાવવાની અને પાણીપુરી લારી બંધ કરાવવાની માગણી કરી. લારીવાળાએ અનેકવાર સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે દરમાં ફેરફાર સામાનની કિમતને લીધે થયો છે, પરંતુ મહિલાએ પોતાનો અડગ અભિગમ જાળવી રાખ્યો. આ પરિસ્થિતિને કારણે થોડો સમય ટ્રાફિક પણ અટકી ગયો.
પોલીસનો હસ્તક્ષેપ
આખરે સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને બોલાવી. પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી ત્યારે મહિલાએ પોતાનો આક્ષેપ પુનરાવર્તન કર્યો કે રૂપિયા 20માં 6 નંગ મળવા જોઈએ, પરંતુ લારીવાળો ફક્ત 4 જ આપી રહ્યો છે. પોલીસે મહિલાને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે આવા મુદ્દા માટે રસ્તા પર બેસીને હંગામો કરવો યોગ્ય નથી. સાથે જ લારીવાળાને પણ સૂચના આપવામાં આવી કે ગ્રાહકો સાથે દર અંગે પહેલેથી જ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ જેથી વિવાદ ટાળવામાં આવે.
લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય
આ ઘટના થોડા જ સમયમાં આસપાસના લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. કેટલાક લોકોએ મહિલાના આક્રોશને યોગ્ય ગણાવતા કહ્યું કે લારીવાળાઓ ઘણી વખત ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરે છે. જ્યારે કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે, પાણીપુરી જેવા નાના મુદ્દે રસ્તા પર બેસીને હોબાળો કરવો યોગ્ય નથી, અને આવા વર્તનથી શહેરની છબી ખરાબ થાય છે.
વધતી મોંઘવારીનો મુદ્દો
આ ઘટનાથી મોંઘવારીનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો. લારીવાળાઓએ દાવો કર્યો કે કાચા માલના ભાવ વધી ગયા છે. ખાસ કરીને બટાકા, પુરી, મસાલા અને મસાલેદાર પાણી બનાવવા માટેના સામાન મોંઘા થતાં નંગ ઘટાડવા પડ્યા છે. પરંતુ ગ્રાહકો માને છે કે દર વધારવામાં આવે તો ચાલે, પરંતુ નંગ ઓછા કરવો યોગ્ય નથી.
શાંતિપૂર્ણ અંત
પોલીસના હસ્તક્ષેપ બાદ પરિસ્થિતિ શાંત થઈ. મહિલાને સમજાવ્યા બાદ તેણે રસ્તો ખાલી કર્યો. લારીવાળાએ પણ વચન આપ્યું કે દર અંગે સ્પષ્ટ બોર્ડ મૂકવામાં આવશે જેથી ભવિષ્યમાં આવી તકલીફ ન સર્જાય.
આ પણ વાંચો...