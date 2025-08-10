Essay Contest 2025

'વશ', સુરતમાં ચાલતી બસમાં મહિલા સાથે ભુવાએ આચર્યુ દુષ્કર્મ, વશીકરણ કરીને વાસના સંતોષી - TANTRIC RAPED WOMAN

ભુવા ગંગારામે કાળા જાદુના બહાને મહિલાને વશ કરી લીધી અને ચાલતી બસમાં જ તેની સાથે એકથી વધુ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

સુરતમાં કાળા જાદુના બહાને ચાલતી બસમાં મહિલા પર દુષ્કર્મ
સુરતમાં કાળા જાદુના બહાને ચાલતી બસમાં મહિલા પર દુષ્કર્મ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 12:22 PM IST

સુરત: જિલ્લામાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. માહિતી અનુસાર, બોટાદના એક ભુવાએ કાળા જાદુ અને વિધિના બહાને એક મહિલા પર ચાલુ લક્ઝરી બસમાં જ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ ઘટના બાદ ભોગ બનનાર મહિલાએ અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી ભૂવાને ઝડપી પાડ્યો છે.

ઘટનાની વિગતો: પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, સુરતના અડાજણમાં રહેતી એક પરિણીત મહિલાને પિતૃદોષની વિધિ કરાવવાની હતી. આ માટે તે બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકાના ચિરોડા ગામના ભુવા ગંગારામ રામચરણદાસ લશ્કરીના સંપર્કમાં આવી હતી. વિધિ કરાવવા માટે મહિલા સુરતથી ભાવનગર ગઈ હતી, જ્યાં ભુવા સાથે મુલાકાત કરીને તેણે વિધિ કરાવી હતી.

પોલીસ જાપ્તામાં ભુવો ગંગારામ
પોલીસ જાપ્તામાં ભુવો ગંગારામ (Etv Bharat Gujarat)

વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મહિલા અને ભુવા ભાવનગરથી સુરત પરત ફરી રહ્યા હતા. બંને એક જ લક્ઝરી બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. આ મુસાફરી દરમિયાન, ભુવા ગંગારામે કાળા જાદુના બહાને મહિલાને વશ કરી લીધી અને ચાલુ બસમાં જ તેની સાથે એકથી વધુ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

મહિલાએ નોંધાવી ફરિયાદ: સુરત પહોંચ્યા બાદ ભોગ બનનાર મહિલાએ હિંમત દાખવીને તાત્કાલિક અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મહિલાની ફરિયાદને પોલીસે ગંભીરતાથી લીધી અને આરોપી ભુવા ગંગારામ રામચરણદાસ લશ્કરી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધીને તેની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.

અડાજણ પોલીસ સ્ટેશન
અડાજણ પોલીસ સ્ટેશન (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપીને ઝડપ્યો: અડાજણ પોલીસ મથકના પીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, ફરિયાદ મળ્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે આરોપી ભૂવાને ઝડપી લીધો હતો. હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ અંધશ્રદ્ધા અને કાળા જાદુના નામે થતી છેતરપિંડી અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ પર ફરી એકવાર સવાલો ઉભા કર્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે, આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

