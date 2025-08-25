સુરતમાં પૂર્વ પતિ દ્વારા મહિલાનું અપહરણ, પોલીસે છોટાઉદેપુરથી ઝડપી પાડ્યો

સુરત: સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક મહિલાનું તેના પૂર્વ પતિ દ્વારા બોલેરો પિકઅપ ગાડીમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને અપહરણકર્તાને છોટાઉદેપુરના ખેરકુવા ચેકપોસ્ટ પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને મહિલાને સહીસલામત મુક્ત કરાવી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતમાં સાડીના કારખાનામાં કામ કરતી આ મહિલાના છ વર્ષ પહેલાં મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુરના વતની રાકેશ બરસન કિરાડ સાથે લગ્ન થયા હતા. લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને એક દીકરી અને એક દીકરો હતા, જેમાંથી દીકરાનું અવસાન થયું હતું. દોઢ વર્ષ પહેલાં અણબનાવને કારણે આ દંપતીના સમાજના વડીલોની હાજરીમાં છૂટાછેડા થયા હતા. ત્યારથી મહિલા સુરતમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહેતી હતી, જ્યારે તેમની અઢી વર્ષની દીકરી પૂર્વ પતિ રાકેશ સાથે રહેતી હતી.
મહિલા પોતાની નોકરી પરથી ઘરે જઈ રહી હતી ત્યારે તેના પૂર્વ પતિ રાકેશ કિરાડ બોલેરો પિકઅપ લઈને આવ્યો હતો. તેણે મહિલાને બળજબરીપૂર્વક ગાડીમાં બેસાડીને તેનું અપહરણ કર્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસે જુદી જુદી ટીમો બનાવીને નાકાબંધી કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી પોલીસને માહિતી મળી કે રાકેશ મહિલાને લઈને છોટાઉદેપુર તરફ જઈ રહ્યો છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે છોટાઉદેપુરના ખેરકુવા ચેકપોસ્ટ પર નાકાબંધી ગોઠવી હતી અને રાકેશને તેની ગાડી સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો.
પોલીસ પૂછપરછમાં રાકેશે જણાવ્યું કે, છૂટાછેડા થયા હોવા છતાં તે તેની પૂર્વ પત્ની સાથે ફરીથી સંસાર માંડવા માંગતો હતો. આ જ કારણે તેણે આ અપહરણનું કાવતરું રચ્યું હતું. પોલીસે રાકેશ વિરુદ્ધ અપહરણનો ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સંબંધોના તાણ અને તેના પરિણામોને ઉજાગર કર્યા છે.
