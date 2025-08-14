સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલા એક કોમ્પલેક્ષના ધાબા પર એક મહિલા ની લાશ મળી આવી હતી. બી ડિવિઝન પોલીસે મહિલાની લાશનો કબજો મેળવી ફોરેન્સિક રિપોર્ટ માટે મોકલી હતી. જેમાં મહિલા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગયો છે. આ અંગે પોલીસ 5 ઈસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મૃતક મહિલા સાથે સામુહિક દુષ્કર્મ થયાનો ખુલાસો
સુરેન્દ્રનગર બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં આવેલા એક કોમ્પલેક્ષના ધાબા પર એક મહિલાની લાશ ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ મળી હતી. જેમાં ફોરેન્સિક રિપોર્ટ પ્રમાણે મહિલા પર સામુહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું ખોલ્યું છે. ત્યારે દુષ્કર્મના કેસમાં પાંચ ઈસમો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાં આરોપી પ્રકાશ પરમાર અને જુમા ફકીર બાદલાણી તેમજ અન્ય અજાણ્યા ત્રણ ઈસમો મળી પાંચ સામે સામહુકી બળાત્કાર કર્યો અંગેનો ગુનો બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાયો છે. જયારે જો સામુહિક દુષ્કર્મ કેસમાં મહિલાનું મૃત્યુ નીપજ્યું હશે તો હત્યાની કલમનો પણ થશે ઉમેરો કરવામાં આવશે. મહિલાનું મોત કયા કારણે થયું છે તે માટે પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સાચું કારણ બહાર આવી શકે તેમ છે. ત્યારે સમગ્ર બનાવ અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
5 શખ્સો સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
ઘટના અંગે સુરેન્દ્રનગર હેડ ક્વોર્ટરના ડિવાયએસપી જણાવ્યું હતું કે, બસ સ્ટેન્ડ પાસેના અમૃત ધારા કોમ્પલેક્ષમાં મળેલી શંકાસ્પદ મહિલાની લાશમાં પાંચ શખ્સોએ દુષ્કર્મ આચાર્ય હતું. જે રાજકોટ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું કારણ સાચું બહાર આવશે. પરંતુ પાંચ સભ્યોની ખોલી હતી. જેમાં મુખ્ય આરોપી પ્રકાશભાઈ પરમારની પોલીસે અટકાયત કરી છે અને અન્ય તેની અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. વધુમાં દુષ્કર્મથી જો મહિલાનું મોત નીપજ્યું હશે તો આ પાંચેય શખ્સો વિરુદ્ધ હત્યા સહિતનો ગુનો પણ નોંધવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: