તાપી : સોનગઢ તાલુકાની સરહદે આવેલા પ્રસિદ્ધ ગૌમુખ મંદિર પાસે એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના બની છે. વિજલપુરથી ફરવા આવેલા પરિવારની ત્રણ મહિલા મંદિરે આવેલા કોતરમાં નાહવા ગઈ હતી. પરંતુ આ આનંદભર્યું પલ એક ક્ષણમાં દુર્ઘટનામાં ફેરવાયું. ત્રણમાંથી એક મહિલાનું પાણીના ઘેરા પ્રવાહમાં તણાઈ જતા મોત થયું છે.
ગૌમુખ મંદિર પાસે બની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના
ગઈકાલે બપોરના સમયે નવસારીના વિજલપુર વિસ્તારથી ત્રણ મહિલાઓ પરિવાર સાથે સોનગઢ તાલુકાના ડોન ગામ પાસે આવેલા ગૌમુખ મંદિરે ફરવા માટે આવી હતી. આ મંદિર તાપી જિલ્લામાં આવેલું જાણીતું તીર્થસ્થળ છે, જ્યાં દરરોજ સ્થાનિકો અને પરપ્રાંતીય ભક્તો મોટી સંખ્યામાં દર્શન અને પ્રવાસ માટે આવતા હોય છે. મંદિરે આવેલા ધોધ નજીક નાહવા જવાનું તેમણે નક્કી કર્યું.
કોતરના પાણીમાં તણાઈ ત્રણ મહિલા : શરૂઆતમાં પાણી સામાન્ય લાગતું હતું. પરંતુ અચાનક કોતરમાં પાણીના પ્રવાહમાં વધારો થતા ત્રણેય મહિલા ધસમસતા પાણીમાં તણાઈ ગઈ. આસપાસના લોકો ચીસો પાડી મદદ માટે દોડી આવ્યા. સદભાગ્યે બે મહિલાઓ પોતાની શક્તિ એકઠી કરીને બહાર નીકળી આવી. પરંતુ ત્રીજી મહિલા ભાનુબેન ગીરાશે, પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં ફસાઈ ગઈ અને બહાર નીકળી શક્યા નહી.
પ્રવાહમાં તણાઈ જતા એક મહિલાનું મોત : આ ઘટનાથી વિજલપુરથી આવેલા પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. સામાન્ય પ્રવાસની મજા માણવા આવેલા પરિવારે એવી કલ્પના પણ ન કરી હોય કે એક ક્ષણમાં તેમના પ્રિયજનને ગુમાવવાનો વારો આવશે. આ દુઃખદ ઘટનાને લઇને સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ : ઘટના બનતા જ લોકોમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ. તાત્કાલિક આ અંગે માહિતી સ્થાનિક લોકોને આપવામાં આવી. જોકે જ્યાં આ કોતર આવેલું છે તે વિસ્તાર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની હદમાં આવે છે. જેથી નવાપુર પોલીસ મથકને જાણ કરવામાં આવી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કર્યો અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સોનગઢ તાલુકાની સરહદે સ્થિત પ્રસિદ્ધ ગૌમુખ મંદિર
ગૌમુખ મંદિર આસપાસનો વિસ્તાર કુદરતી સૌંદર્ય માટે પ્રસિદ્ધ છે. અહીં વહેતા ધોધ, ઝરણા અને કોતરો પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. પરંતુ ચોમાસાના દિવસોમાં અથવા સતત વરસાદને કારણે અહીં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી જવાની શક્યતા રહે છે. પાણીના વેગને સામાન્ય વ્યક્તિ માટે કાબૂમાં લેવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં થોડા ક્ષણની બેદરકારી પણ જીવ માટે જોખમકારક સાબિત થાય છે.
