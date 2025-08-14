અમદાવાદ: જશોદાનગર વિસ્તારમાં પુનિતનગર રેલવે ફાટક નજીક અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC)ના એસ્ટેટ વિભાગે ગેરકાયદે દુકાનો હટાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન ભાગ્યદેવ કરિયાણા નામની દુકાન તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતાં દુકાનના માલિક નર્મદાબેન કુમાવતે વિરોધમાં કેરોસિન રેડીને આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટનામાં નર્મદાબેન 80 ટકાથી વધુ દાઝી જતાં તેમની હાલત અત્યંત ગંભીર બની છે. તેમના પરિવારના અન્ય સભ્યો, જેમાં તેમના પતિ અને બાળકનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમણે પણ આત્મદાહની કોશિશ કરી હતી, જેના કારણે તેમને પણ ઈજાઓ થઈ. સમગ્ર પરિવારને સારવાર માટે એલ.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટનાથી સ્થાનિક વેપારીઓ અને રહેવાસીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો. સ્થાનિકોએ AMCની ટીમ પર પથ્થરમારો કર્યો અને વિરોધમાં જશોદાનગરના પુનિતનગર ફાટક નજીકની તમામ દુકાનો બંધ કરી દીધી. આ ઉપરાંત, વેપારીઓએ રેલીના સ્વરૂપે વટવા GIDC પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને AMC વિરુદ્ધ રજૂઆત કરી. બંદોબસ્ત માટે પોલીસની દસથી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર રહી.
અમદાવાદના એસીપી પ્રદીપ સિંહે જણાવ્યું કે, AMCની એસ્ટેટ ટીમ દબાણ હટાવવા માટે આવી હતી અને આ કાર્યવાહી માટે પોલીસને બંદોબસ્ત માટે પત્ર આપવામાં આવ્યો હતો. નર્મદાબેન કુમાવતે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને હાલ તેઓ સારવાર હેઠળ છે. આ ઘટના સંદર્ભે જાણવા જોગ દાખલ કરવામાં આવી છે.
