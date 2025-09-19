ETV Bharat / state

હાટકેશ્વર બ્રિજ ડિમોલિશનનો ખર્ચ કોણ ચૂકવશે? AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો સવાલ

અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલા હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલુ છે. આ મુદ્દો આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સામાન્ય સભામાં ગુંજ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 9:35 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલા હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલુ છે. આ મુદ્દો આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સામાન્ય સભામાં ગુંજ્યો હતો. કોંગ્રેસના નેતાએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, હાટકેશ્વર બ્રિજના ડિમોલિશનનો ખર્ચ કોણ ચૂકવશે? ડિફોલ્ટર અજય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની કે AMC?

કોંગ્રેસના અમરાઈવાડીના કોર્પોરેટર જગદીશ રાઠોડે AMCની સામાન્ય સભામાં રજૂઆત કરી હતી કે, અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા હાટકેશ્વર બ્રિજનું ડિમોલિશન ચાલુ છે, પરંતુ આ ખર્ચ કોણ ઉઠાવશે? તેમણે પૂછ્યું હતું કે, ડિમોલિશનનો ખર્ચ ચૂકવવા માટે AMCએ શું પગલાં લીધાં છે? શું આ ખર્ચ ડિફોલ્ટર અજય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની પાસેથી વસૂલવામાં આવશે, કે AMC દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે? તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ખર્ચ અજય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાસેથી જ વસૂલવો જોઈએ.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય સભામાં મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ કહ્યું હતું કે, હાલ ડિફોલ્ટર કંપની વિરુદ્ધ AMCએ કોર્ટમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. કોર્ટના ચુકાદા બાદ યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મેં પૂછ્યું હતું કે, કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવશે અને તે કઈ રીતે વસૂલાશે? ડિમોલિશનનું કામ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે? જોકે, આ બાબતે કમિશનર તરફથી સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી.

રાઠોડે ફરી પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, હાટકેશ્વર બ્રિજ ફરીથી બનાવવામાં આવશે કે નહીં? આ અંગે કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દે હજુ કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ભવિષ્યમાં ટ્રાફિક અને કનેક્ટિવિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.

અજય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની નબળી કામગીરીના કારણે હાટકેશ્વર બ્રિજનું ડિમોલિશન કરવું પડી રહ્યું છે. ડિમોલિશનનો ખર્ચ અજય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાસેથી વસૂલવાનો છે, પરંતુ કંપનીએ આ મુદ્દે કોર્ટમાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હાટકેશ્વર બ્રિજનું ડિમોલિશન છ તબક્કામાં કરવામાં આવશે, જેમાં સલામતી અને સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.

