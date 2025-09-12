ETV Bharat / state

પશ્ચિમ રેલવેએ ટ્રેનોના સ્ટોપેજમાં કર્યો ફેરફાર, શિફ્ટ કરાયેલી આ ટ્રેનો હવે ફરી કાલુપુર સ્ટેશનેથી ઉપડશે

અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા પુનઃવિકાસ કાર્યને કારણે, કેટલીક ટ્રેનોના ટર્મિનલને અમદાવાદથી અસ્થાયી રૂપે મણિનગર, વટવા અને અસારવા સ્ટેશનો પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

પશ્ચિમ રેલવેએ ટ્રેનોના સ્ટોપેજમાં કર્યો ફેરફાર
પશ્ચિમ રેલવેએ ટ્રેનોના સ્ટોપેજમાં કર્યો ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 6:24 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના રિડેવલપમેન્ટ તથા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીના કારણે કેટલીક ટ્રેનોના સ્ટોપેજને વટવા તથા મણીનગર સ્ટેશને કરવામાં આવ્યા હતા. આ વચ્ચે હવે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ફરીથી કેટલીક ટ્રેનોના શિફ્ટ કરાયેલી ટ્રેનોના સ્ટેશનને કાલુપુર સ્ટેશનેથી શરૂ કરવા તથા કેટલીક અન્ય ટ્રેનોના સ્ટેશનમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા રેલ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (RLDA) દ્વારા પુનઃવિકાસ કાર્યને કારણે, કેટલીક ટ્રેનોના ટર્મિનલને અમદાવાદથી અસ્થાયી રૂપે મણિનગર, વટવા અને અસારવા સ્ટેશનો પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આમાંથી કેટલીક મુખ્ય ટ્રેનો ફરીથી અમદાવાદ સ્ટેશનથી સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ આગામી કેટલાક દિવસો સુધી સાબરમતી સ્ટેશન પર યથાવત રહેશે. આ ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે:

અમદાવાદ સ્ટેશનથી આગમન /પ્રસ્થાન કરનારી ટ્રેનો:

ટ્રેન સંખ્યાટ્રેન નું નામઆગમન/પ્રસ્થાન સ્ટેશન પ્રસ્થાન/આગમન સમય અમલની તારીખ

12655


અમદાવાદ - એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ નવજીવન એક્સપ્રેસ અમદાવાદ 21.25 કલાકે 13.09.2025

12656


એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ નવજીવન એક્સપ્રેસઅમદાવાદ 18.00 કલાકે 12.09.2025
12932અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ એસી ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ અમદાવાદ05.50 કલાકે13.09.2025
19034અમદાવાદ – વલસાડ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ અમદાવાદ18.10 કલાકે13.09.2025
22953મુંબઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ ગુજરાત એક્સપ્રેસઅમદાવાદ14.30 કલાકે13.09.2025

વટવાના બદલે મણિનગર સ્ટેશન પર આગમન કરનારી ટ્રેન :

ટ્રેન સંખ્યાટ્રેન નું નામપરિવર્તિત આગમન સ્ટેશનઆગમન સમયઅમલની તારીખ
12931

મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ

ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ

મણિનગર


21.35 કલાકે13.09.2025થી 19.09.2025સુધી

નીચેની ટ્રેનોનો સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ યથાવત રહેશે.

ટ્રેન સંખ્યાટ્રેન નું નામપ્રારંભિક સ્ટેશન થી (JCO)
તારીખથી તારીખ સુધી
12479જોધપુર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સૂર્યનગરી એક્સપ્રેસ 12-09-202519-09-2025
20495જોધપુર-હડપસર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 14-09-202519-09-2025
20496હડપસર - જોધપુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ13-09-202519-09-2025
22452ચંડીગઢ - બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ14-09-202521-09-2025
22738હિસાર – સિકંદરરાબાદ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ14-09-202519-09-2025
22664જોધપુર – ચેન્નાઈ એગ્મોર એક્સપ્રેસ 09-09-202516-09-2025
22916હિસાર - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ16-09-202523-09-2025
12998બાડમેર - બાંદ્રા ટર્મિનસ હમસફર એક્સપ્રેસ 11-09-202518-09-2025
22724શ્રીગંગાનગર – હજૂર સાહેબ નાંદેડ એક્સપ્રેસ 06-09-202520-09-2025
14701શ્રીગંગાનગર- બાંદ્રા ટર્મિનસ અરાવલી એક્સપ્રેસ12-09-202519-09-2025
14707લાલગઢ - દાદર રણકપુર એક્સપ્રેસ 12-09-202519-09-2025
12966ભુજ - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ12-09-202519-09-2025
12960ભુજ - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ08-09-202515-09-2025
22966ભગત કી કોઠી - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ06-09-202520-09-2025
20824અજમેર-પૂરી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 12-09-202519-09-2025
22992ભગત કી કોઠી – વલસાડ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 10-09-202527-09-2025
14702બાંદ્રા ટર્મિનસ – શ્રીગંગાનગર અરાવલી એક્સપ્રેસ 12-09-202519-09-2025
20943બાંદ્રા ટર્મિનસ - ભગત કી કોઠી હમસફર એક્સપ્રેસ 11-09-202518-09-2025
19016પોરબંદર –દાદર સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ 12-09-202519-09-2025

