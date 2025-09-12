પશ્ચિમ રેલવેએ ટ્રેનોના સ્ટોપેજમાં કર્યો ફેરફાર, શિફ્ટ કરાયેલી આ ટ્રેનો હવે ફરી કાલુપુર સ્ટેશનેથી ઉપડશે
અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા પુનઃવિકાસ કાર્યને કારણે, કેટલીક ટ્રેનોના ટર્મિનલને અમદાવાદથી અસ્થાયી રૂપે મણિનગર, વટવા અને અસારવા સ્ટેશનો પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 12, 2025 at 6:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના રિડેવલપમેન્ટ તથા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીના કારણે કેટલીક ટ્રેનોના સ્ટોપેજને વટવા તથા મણીનગર સ્ટેશને કરવામાં આવ્યા હતા. આ વચ્ચે હવે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ફરીથી કેટલીક ટ્રેનોના શિફ્ટ કરાયેલી ટ્રેનોના સ્ટેશનને કાલુપુર સ્ટેશનેથી શરૂ કરવા તથા કેટલીક અન્ય ટ્રેનોના સ્ટેશનમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા રેલ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (RLDA) દ્વારા પુનઃવિકાસ કાર્યને કારણે, કેટલીક ટ્રેનોના ટર્મિનલને અમદાવાદથી અસ્થાયી રૂપે મણિનગર, વટવા અને અસારવા સ્ટેશનો પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આમાંથી કેટલીક મુખ્ય ટ્રેનો ફરીથી અમદાવાદ સ્ટેશનથી સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ આગામી કેટલાક દિવસો સુધી સાબરમતી સ્ટેશન પર યથાવત રહેશે. આ ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે:
અમદાવાદ સ્ટેશનથી આગમન /પ્રસ્થાન કરનારી ટ્રેનો:
|ટ્રેન સંખ્યા
|ટ્રેન નું નામ
|આગમન/પ્રસ્થાન સ્ટેશન
|પ્રસ્થાન/આગમન સમય
|અમલની તારીખ
12655
|અમદાવાદ - એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ નવજીવન એક્સપ્રેસ
|અમદાવાદ
|21.25 કલાકે
|13.09.2025
12656
|એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ નવજીવન એક્સપ્રેસ
|અમદાવાદ
|18.00 કલાકે
|12.09.2025
|12932
|અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ એસી ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ
|અમદાવાદ
|05.50 કલાકે
|13.09.2025
|19034
|અમદાવાદ – વલસાડ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ
|અમદાવાદ
|18.10 કલાકે
|13.09.2025
|22953
|મુંબઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ ગુજરાત એક્સપ્રેસ
|અમદાવાદ
|14.30 કલાકે
|13.09.2025
વટવાના બદલે મણિનગર સ્ટેશન પર આગમન કરનારી ટ્રેન :
|ટ્રેન સંખ્યા
|ટ્રેન નું નામ
|પરિવર્તિત આગમન સ્ટેશન
|આગમન સમય
|અમલની તારીખ
|12931
મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ
ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ
મણિનગર
|21.35 કલાકે
|13.09.2025થી 19.09.2025સુધી
નીચેની ટ્રેનોનો સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ યથાવત રહેશે.
|ટ્રેન સંખ્યા
|ટ્રેન નું નામ
|પ્રારંભિક સ્ટેશન થી (JCO)
|તારીખથી
|તારીખ સુધી
|12479
|જોધપુર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સૂર્યનગરી એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|20495
|જોધપુર-હડપસર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|14-09-2025
|19-09-2025
|20496
|હડપસર - જોધપુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|13-09-2025
|19-09-2025
|22452
|ચંડીગઢ - બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ
|14-09-2025
|21-09-2025
|22738
|હિસાર – સિકંદરરાબાદ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|14-09-2025
|19-09-2025
|22664
|જોધપુર – ચેન્નાઈ એગ્મોર એક્સપ્રેસ
|09-09-2025
|16-09-2025
|22916
|હિસાર - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|16-09-2025
|23-09-2025
|12998
|બાડમેર - બાંદ્રા ટર્મિનસ હમસફર એક્સપ્રેસ
|11-09-2025
|18-09-2025
|22724
|શ્રીગંગાનગર – હજૂર સાહેબ નાંદેડ એક્સપ્રેસ
|06-09-2025
|20-09-2025
|14701
|શ્રીગંગાનગર- બાંદ્રા ટર્મિનસ અરાવલી એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|14707
|લાલગઢ - દાદર રણકપુર એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|12966
|ભુજ - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|12960
|ભુજ - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|08-09-2025
|15-09-2025
|22966
|ભગત કી કોઠી - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|06-09-2025
|20-09-2025
|20824
|અજમેર-પૂરી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|22992
|ભગત કી કોઠી – વલસાડ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
|10-09-2025
|27-09-2025
|14702
|બાંદ્રા ટર્મિનસ – શ્રીગંગાનગર અરાવલી એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
|20943
|બાંદ્રા ટર્મિનસ - ભગત કી કોઠી હમસફર એક્સપ્રેસ
|11-09-2025
|18-09-2025
|19016
|પોરબંદર –દાદર સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ
|12-09-2025
|19-09-2025
