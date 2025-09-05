ETV Bharat / state

નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડશે વરસાદ, નક્ષત્રના આધારે બેથી 7 ઈંચ વરસાદનું દેશી આગાહીકારનું અનુમાન - NAVRATRI WEATHER IN GUJARAT

વરાત્રી દરમિયાન પણ હાથીયા નક્ષત્રમાં બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ પડવાને કારણે ખેલૈયાઓએ છત્રી કે રેનકોટ સાથે ગરબા કરવાની ફરજ પડી શકે છે.

ગુજરાતમાં નવરાત્રીમાં વરસાદ પડી શકે
ગુજરાતમાં નવરાત્રીમાં વરસાદ પડી શકે
જૂનાગઢ: આજથી 12 તારીખ સુધી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં બે થી લઈને સાત ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. નવરાત્રી દરમિયાન પણ હાથીયા નક્ષત્રમાં બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ પડવાને કારણે ખેલૈયાઓએ છત્રી કે રેનકોટ સાથે ગરબા કરવાની ફરજ પડી શકે છે આવું પૂર્વાનુમાન કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે.

12 તારીખ સુધીમાં બેથી સાત ઇંચ વરસાદની સંભાવના
આજથી લઈને 12 તારીખ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને સમગ્ર ગુજરાતમાં બે થી લઈને સાત ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. આવી સંભાવનાઓ દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર વરસાદના પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યુ છે. આગામી સાતમી તારીખે ચંદ્રગ્રહણ અને 21 તારીખે સૂર્ય ગ્રહણ પણ આવી રહ્યું છે, જેને કારણે ભાદરવા મહિનામાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ પ્રબળ બની રહી છે. આ વર્ષે પાછતરો વરસાદ હોવાને કારણે મગફળીના પાકને કેટલુંક નુકસાન થઈ શકે છે. વધુમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય ગ્રહણની કેટલીક અસરોને કારણે 14 મી જાન્યુઆરી 2026 બાદ ભીષણ મંદીનો સામનો વેપારીઓએ કરવો પડી શકે છે.

ગુજરાતમાં નવરાત્રીમાં વરસાદ પડી શકે (ETV Bharat Gujarat)

ભાદરવા મહિનામાં બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરેલી સંભાવનાઓ અનુસાર ભાદરવા મહિનામાં બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ પડવાની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે. કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ભારે તો ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ભૂર પવનો કે જેને વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો ઈશાન દિશાના પવન તરીકે પણ ઓળખે છે જે આ વર્ષે ઓછો જણાતા પાછતરો વરસાદ સૌથી વધારે પડવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. વધુમાં ભાદરવા મહિનામાં જો વરસાદ ન પડે તો આવી સ્થિતિમાં આવનારુ વર્ષ વરસાદને લઈને ચિંતાજનક હોવાનું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.

દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં હજુ પણ આભ ફાટવાની શક્યતા
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ આગામી દિવસોમાં દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં આભ ફાટવાની ઘટના પણ સતત ઘટતી જોવા મળશે. જે રાજા અને પ્રજા બંને માટે ખૂબ મુશ્કેલી જનક હશે તેવી શક્યતાઓ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રનું વાહન ભેંસ હોવાને કારણે તેમજ બુધવારે ચંદ્રમાં રાત્રિના 10 થી 12 સુધીમાં કુંડાળું જોવા મળ્યું હતું. જેને કારણે 12 તારીખ સુધીમાં બે થી સાત ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. તો પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રનું વાહન શિયાળ છે જેથી આ નક્ષત્રમાં પણ ખૂબ વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે.

હાથીયા નક્ષત્રનું વાહન મોર
હાથીયા નક્ષત્રમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પાછળનું કારણ આ નક્ષત્રનું વાહન મોર હોવાને કારણે ભાદરવા મહિનામાં ખૂબ વરસાદ પડવાની એક શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. આ સમય દરમિયાન મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે. વધુમાં સમયસર જે મગફળી બજારમાં આવી જશે તે પાછતરા વરસાદની અસરથી બચી શકે છે. જેથી આ વર્ષે મગફળીનું ઉત્પાદન ખૂબ રહેવાની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

