નવરાત્રી દરમિયાન ભારે વરસાદ, શરદ પૂનમ સુધી ભીષણ ગરમી અને પછી...: રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી

ચંદ્ર તરફના કુંડાળાને જોતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વરસાદને લઈને વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે.

દેશી વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણિકભાઈ વામજાની વરસાદને લઈને આગાહી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: આગામી દિવસોમાં વરસાદને લઈને નવું પૂર્વાનુમાન વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ આપ્યું છે. ગઈકાલે અને ગુરુવારની રાત્રીના સમયે ચંદ્રમાં બે કુંડાળા જોવા મળતા હતા, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં અને ખાસ કરીને નવરાત્રીના સમયમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. શરદ પૂનમ સુધી ભીષણ ગરમી અને ત્યારબાદ આ વર્ષનુ ચોમાસુ વિધિવત રીતે વિદાય લે તેવી શક્યતા પણ ઊભી થઈ છે.

શરદ પૂનમ સુધી વરસાદ અને ગરમીનો સમયગાળો

આગામી દિવસોમાં વરસાદને લઈને વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ પોતાનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. ગુરુ અને શુક્રવારના દિવસે રાત્રિના 12:30થી લઈને વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યા સુધી ચંદ્રમાં બે કુંડાળા જોવા મળતા હતા, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં બેથી લઈને પાંચ ઇંચ વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.

દેશી વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણિકભાઈ વામજાની વરસાદને લઈને આગાહી (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં તેમણે નવરાત્રિ સુધીમાં પવનની દિશા બદલાવાની સાથે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં બે ઇંચ થી લઈને 5 ઈંચ સુધીનો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રનું વાહન શિયાળ હોવાને કારણે જે વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે, તે વિસ્તારમાં ખાસ કરીને મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

ભાદરવા મહિનામાં સૂર્ય ગ્રહણથી વિપરીત અસરો

ભાદરવા મહિનામાં આવી રહેલા સૂર્યગ્રહણને કારણે પણ કુદરતી અને અ કુદરતી ઘટનાઓને કારણે રાજા અને પ્રજા માટે આ સમય ચિંતા કારક હોવાનું પણ રમણીકભાઈ વામજા જણાવી રહ્યા છે. વધુમાં ભાદરવા મહિના બાદ બજારમાં એક મંદીનું ગ્રહણ પણ જોવા મળી શકે છે, જે પ્રત્યેક લોકોને ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં સપડાવતું પણ જોવા મળી શકે છે. હાથીયા નક્ષત્રમાં નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન પણ પુષ્કળ વરસાદની શક્યતા છે.

આ દિવસો દરમિયાન મંડાણી એટલે કે સાંજના 4 વાગ્યા બાદ વરસાદ થઈ શકે છે, જેથી નવરાત્રિના ગરબાને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. નક્ષત્રમાં દિવસ દરમિયાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગરમી પડી શકે છે, અને શરદ પૂનમ બાદ આ વર્ષના ચોમાસાની વિધિવત વિદાય થાય તેવી શક્યતા પણ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.

