ગુજરાતના 7 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ શહેરના 12 અને જિલ્લાના 28 વિસ્તાર એલર્ટ પર

ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અને ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં વરસાદનું એલર્ટ
ગુજરાતમાં વરસાદનું એલર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 7:28 PM IST

અમદાવાદ: હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે અને આવતીકાલે બે દિવસ સુધી ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અને ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેને લઇને તંત્ર પણ એલર્ટ મોડમાં છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા 7 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ અપાયું છે.

રાજ્યભરમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ તથા વલસાડમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મહીસાગર, ખેડા, ગાંધીનગર, પાટણ, અમદાવાદ, મોરબી, બોટાદ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, નવસારી અને ડાંગમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તો કચ્છ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી જિલ્લામાં યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં સાબરમતીમાં પાણી છોડવા પર એલર્ટ
ઉપરવાસમાંથી પાણી છોડવા અંગે એડિશનલ કલેકટર બી.આર. સાગરે જણાવ્યું હતું કે, શહેરી વિસ્તારના 12 અને જિલ્લાના 28 વિસ્તાર એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. કલેક્ટર દ્વારા પરિસ્થિત પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની બોર્ડર પર ડિપ્રેશન બની રહ્યું છે જેના કારણે આવનારા બે દિવસ સુધી ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત કચ્છમાં વધારે વરસાદની સંભાવના છે. જો ત્યાં વરસાદ થશે તો અમદાવાદ જિલ્લામાં ધરોઈ ડેમ ત્યારબાદ સરોવર ડેમ થઈને વાસણા ડેમમાં પાણી જોવામાં આવશે અને સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવશે. એટલે સાબરમતી નદીના નજીકના શહેરી વિસ્તાર 12 અને અમદાવાદ ગ્રામ્યના 28 વિસ્તારને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. હાલ કોઈ ઇમરજન્સી નથી. પણ ભવિષ્યમાં આગામી ત્રણ દિવસમાં કોઈ જાનહાની કે બીજા પ્રશ્નો થાય એના માટે તંત્ર એલર્ટ છે. દરેક અધિકારીઓને હેડ ક્વાર્ટરમાં રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અને કલેક્ટર દ્વારા વીડિયો કોન્ફરન્સ કરીને મામલતદાર, ટીડીઓ, ઇરીગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, પોલીસને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતમાં વરસાદનું એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર એલર્ટ મોડમાં
તો બીજી તરફ ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલા સંત સરોવરમાં પાણીનો પ્રવાહ વધવાની સંભાવનાના કારણે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદના કારણે ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધતા તેના આઠ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. 79540 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગરના જિલ્લા કલેકટર મેહુલ દવે સહિત સમગ્ર જિલ્લા વહીવટ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. કલેકટર દ્વારા સંબંધિત અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવી છે અને તે પોતે રૂબરૂ સંત સરોવર ખાતે સ્થળ મુલાકાત પણ લીધી હતી.

અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ
અમદાવાદમાં આજે ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. અમદાવાદ આજે વસ્ત્રાલ, સેટેલાઈટ, જમાલપુર, નારણપુરા, એસ.જી હાઇવે, નવરંગપુરા, ગોતા, બોડકદેવ, ગુરુકુળ, પાલડી, રખિયાલ, ગોમતીપુર જેવા વિસ્તારોમાં સવારથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. બીજી તરફ આજે ગણેશ વિસર્જનનો અંતિમ દિવસ છે. તેને લઈને રસ્તાઓ પર પણ ભારે ટ્રાફિક જોવા મળી રહ્યો છે લોકો વરસતા વરસાદમાં ઘરે જઈને માટીની મૂર્તિ તળાવ કે નદીમાં પધરાવવા નીકળ્યા છે. ગણેશ વિસર્જન લઈને પોલીસ પણ એલર્ટ છે. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ગણેશ વિસર્જનના કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તમામ જગ્યા પર ટ્રાફિક પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે.

