ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી, વરસાદ નવરાત્રીની મજા બગાડશે?

નવરાત્રીના ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ગુજરાતમાં વરસાદના વધુ એક રાઉન્ડે ખેલૈયાઓની ચિંતા વધારી છે.

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 3:44 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આ અઠવાડિયાથી ફરી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. નવરાત્રીને હવે બે દિવસની જ વાર છે. ત્યારે ફરીથી વરસી રહેલા વરસાદથી ખેલૈયાઓમાં નવરાત્રીમાં ગરબા રમવાની મજા બગડવાની ચિંતા છે. આજે અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા, આગામી સાત દિવસને લઈને ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

20થી 27 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી
છેલ્લા બે દિવસથી ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં વરસાદ પડી રહ્યો હતો. અમદાવાદ શહેરમાં પણ ગઈકાલ સાંજે અને સવારે વરસાદ હતો. અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા 20 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 27 સપ્ટેમ્બર આગામી સાત દિવસને લઈને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે કહ્યું કે, આગામી સાત દિવસમાં ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 3 થી 4 દિવસ દરમિયાન 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ ઝડપે પવન ફુંકાય શકે છે. આજે સુરત, ભરૂચ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

મરાઠાવાડામાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બન્યું છે. તેને લીધે વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આજના દિવસે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, અને આગામી સાત દિવસ દરમિયાન પણ વરસાદ પડી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બરે જ્યારે નવરાત્રી ચાલુ થઈ રહી છે. કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણામાં વરસાદ નહીં પડે, બાકીના ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રના બાકી જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.

કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે
આગામી સાત દિવસની વિગતવાર વાત કરીએ તો, 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, મોરબી, સહિતના જિલ્લાઓ મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર કે જ્યારે નવરાત્રિની શરૂઆત થઈ રહી છે, તે દિવસે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ જામનગર સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર જવા જિલ્લાઓમાં છુટા છવાયા સ્થળોએ, ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ ગાંધીનગર, દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત નવસારી વલસાડમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

