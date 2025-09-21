નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો, 10 હજારથી વધુ ઘરો પાણી વિહોણા
Published : September 21, 2025 at 2:07 PM IST
નવસારી : શહેરમાં ગુરુવારે સાંજે મુખ્ય પાણી લાઈન તૂટતાં પૂર્વ અને મધ્ય ઝોનમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો છે. આ કારણે આશરે 10 હજારથી વધુ ઘરોમાં પાણી ન મળતા લોકોમાં ઉહાપોહ ફેલાયો છે. મહાનગરપાલિકાએ તાત્કાલિક કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. મજૂરોને રાત-દિવસ કામે લગાડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ભૂગર્ભમાં વધુ મલબો હોવાને કારણે સમારકામમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.
મહાનગરપાલિકાના વોટર વિભાગના અધિકારી રાજેશ ગાંધીએ એ જણાવ્યું કે, "આજ સાંજ સુધી લાઈનનું રીપેરીંગ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે, તેમ છતાં નુકસાન મોટું હોવાથી કામ પૂર્ણ ક્યારે થશે તે નક્કી નથી પરંતુ અમારા તમામ પ્રયત્નો છે કે આ કામ જલ્દીથી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવે જેથી લોકોને રાહત થાય"
હાલમાં અમુક વિસ્તારોમાં ટેન્કરો અને ટાંકી દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, છતાં લોકો લાંબી કતારમાં ઊભા રહીને પાણી લેવા મજબૂર બન્યા છે. મહાનગરપાલિકાએ નાગરિકોને આગાહી કરી છે કે પાણીનો જથ્થો ભેગો કરીને જરૂરીયાત મુજબ જ ઉપયોગ કરે.
સ્થાનિક રહેવાસી ભરત મકવાણાએ જણાવ્યું કે, "પાણીની લાઈન તૂટવાના કારણે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સ્થાનિકો પરેશાન થાય છે. રોજિંદા જીવનમાં પાણીની તાથી જરૂરિયાત છે, ત્યારે ત્રણ દિવસથી પાણી પુરવઠો ખોરવાતા અનેક ઘરોમાં તેની અસર જોવા મળી છે. જેથી મહાનગરપાલિકાને રજૂઆત છે કે જલ્દીથી પાણી પુરવઠો કાર્યરત કરવામાં આવે"
