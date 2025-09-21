ETV Bharat / state

નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો, 10 હજારથી વધુ ઘરો પાણી વિહોણા

મહાનગરપાલિકા વોટર વિભાગના અધિકારી રાજેશ ગાંધીએ એ જણાવ્યું કે, "આજ સાંજ સુધી લાઈનનું રીપેરીંગ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.

નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો
નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 2:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી : શહેરમાં ગુરુવારે સાંજે મુખ્ય પાણી લાઈન તૂટતાં પૂર્વ અને મધ્ય ઝોનમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો છે. આ કારણે આશરે 10 હજારથી વધુ ઘરોમાં પાણી ન મળતા લોકોમાં ઉહાપોહ ફેલાયો છે. મહાનગરપાલિકાએ તાત્કાલિક કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. મજૂરોને રાત-દિવસ કામે લગાડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ભૂગર્ભમાં વધુ મલબો હોવાને કારણે સમારકામમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.

મહાનગરપાલિકાના વોટર વિભાગના અધિકારી રાજેશ ગાંધીએ એ જણાવ્યું કે, "આજ સાંજ સુધી લાઈનનું રીપેરીંગ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે, તેમ છતાં નુકસાન મોટું હોવાથી કામ પૂર્ણ ક્યારે થશે તે નક્કી નથી પરંતુ અમારા તમામ પ્રયત્નો છે કે આ કામ જલ્દીથી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવે જેથી લોકોને રાહત થાય"

નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો, (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં અમુક વિસ્તારોમાં ટેન્કરો અને ટાંકી દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, છતાં લોકો લાંબી કતારમાં ઊભા રહીને પાણી લેવા મજબૂર બન્યા છે. મહાનગરપાલિકાએ નાગરિકોને આગાહી કરી છે કે પાણીનો જથ્થો ભેગો કરીને જરૂરીયાત મુજબ જ ઉપયોગ કરે.

તાત્કાલિક કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી
તાત્કાલિક કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહેવાસી ભરત મકવાણાએ જણાવ્યું કે, "પાણીની લાઈન તૂટવાના કારણે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સ્થાનિકો પરેશાન થાય છે. રોજિંદા જીવનમાં પાણીની તાથી જરૂરિયાત છે, ત્યારે ત્રણ દિવસથી પાણી પુરવઠો ખોરવાતા અનેક ઘરોમાં તેની અસર જોવા મળી છે. જેથી મહાનગરપાલિકાને રજૂઆત છે કે જલ્દીથી પાણી પુરવઠો કાર્યરત કરવામાં આવે"

નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો
નવસારીમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાયો (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. નવસારીમાં વરસાદી માહોલ, પૂર્ણા નદી 21 ફૂટે પહોંચતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ
  2. નવસારીમાં નદીને પ્રદૂષિત થતી અટકાવવા ગણેશ વિસર્જન પહેલા પૂજાપો ઉઘરાવ્યો, તેમાંથી બનશે અગરબત્તી

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVSARI WATER SUPPLYWATER DEPARTMENT OFFICERNAVSARI NEWSWATER SUPPLY DISRUPTEDNAVSARI NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.