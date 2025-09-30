ETV Bharat / state

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર

મહારાષ્ટ્રમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે ઉપરવાસમાં આવેલા હાથનુર અને પ્રકાશા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થઈ રહી છે. લાખો ક્યુસેક પાણીની આવકને કારણે ડેમમાંથી સતત પાણી છોડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

મહારાષ્ટ્રમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે ઉપરવાસમાં આવેલા હાથનુર અને પ્રકાશા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. હાથનુર ડેમમાંથી 3,598 ક્યુસેક અને પ્રકાશા ડેમમાંથી 1,94,627 ક્યુસેક પાણી છોડાતાં ઉકાઈ ડેમની જળસપાટી ભયજનક સ્તર 345 ફૂટથી માત્ર 0.62 ફૂટ દૂર રહી છે. આને પગલે ડેમના સત્તાધિકારીઓએ ગત રોજથી ડેમના 12 દરવાજા 7 ફૂટ સુધી ખોલીને 1,72,960 ક્યુસેક પાણી છોડ્યું છે. પરિણામે, તાપી નદીના કાંઠે આવેલાં ગામો અને સુરતના નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની સતત આવક, તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે, વરસાદની સિઝન પૂર્ણ થવાના આરે હોવા છતાં, ઉકાઈ ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં, ભારે વરસાદને કારણે પાણીની સતત આવક થઈ રહી છે. હાથનુર અને પ્રકાશા ડેમમાંથી છોડાતું પાણી ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીને ભયજનક સ્તર સુધી લઈ જઈ રહ્યું છે. ડેમના સત્તાધિકારીઓ દ્વારા ગેટ ઓપરેશનની કામગીરી ચાલુ છે.

આગામી દિવસોમાં જો ઉપરવાસના ડેમોમાંથી વધુ પાણી છોડવામાં આવે, તો ઉકાઈ ડેમમાંથી પણ વધુ પાણી છોડવું પડી શકે છે, જેનાથી તાપી નદીના કાંઠે આવેલા વિસ્તારોમાં મુશ્કેલી વધી શકે છે. સુરત શહેર પણ આની અસરથી બાકાત નથી, જોકે હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને સુરતને તાત્કાલિક કોઈ મોટો ખતરો નથી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

UKAI DAMTAPI RIVERWATER INFLOW CONTINUESALERT ISSUEDUKAI DAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.