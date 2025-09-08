ETV Bharat / state

સાબરમતીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા ખેડાના ગામોમાં પાણી ઘુસ્યા, SDRF દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ

ખેડા અને માતર તાલુકાના ગામોને અસર થવાની સંભાવનાને પગલે અગમચેતી રૂપે જિલ્લા વહીવટી અને પોલીસ તેમજ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.



By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 3:37 PM IST

1 Min Read

ખેડા : ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યુ છે. જેને લઈ નદીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાવા પામી છે. નદીના જળ સ્તરમાં વધારો થતા ખેડાના રસિકપુરા અને પથાપુરા ગામમાં નદીના પાણી ઘુસ્યા છે. જેને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયુ છે. ઘરોની સાથે ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં ભારે નુકસાનની ભીતિ સેવાઇ રહી છે. પુરની સ્થિતિને લઈ જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અગમચેતી દાખવી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે.

ઘરો અને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યાં : સાબરમતી નદીમાં પાણીની ભારે આવક થવાને કારણે જળસ્તરમાં વધારો થતાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાવા પામી છે. જેને કારણે ખેડા તાલુકાના રસિકપુરા અને પથાપુરા ગામમાં પાણી ઘુસ્યા છે. ગામમાં ઘરો અને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા જન જીવન ખોરવાયું છે. ખેડૂતોને પણ ભારે નુકશાન થવાની ભીતિ સેવાઇ રહી છે.

SDRF દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ : પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા ગામમાં SDRFની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. જેના દ્વારા ગામમાં લોકોને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતુ. જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. લોકોને સાવચેત અને સતર્ક રહેવા તેમજ તંત્રને સહયોગ આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ખેડા અને માતર તાલુકાના ગામોને અસર થવાની સંભાવનાને પગલે અગમચેતી રૂપે જિલ્લા વહીવટી અને પોલીસ તેમજ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. ખેડા તાલુકાના રસિકપુરા અને પથાપુરા ગામના લોકોને ત્રણ બસો દ્વારા રાત્રે હરિયાળા ગામના ગુરુકુળમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

લોકોને સ્થળાંતરિત કરાયા છે : સરપંચ : રસિકપુરાના સરપંચ શતિષભાઈ પરમારે જણાવ્યુ હતુ કે, "જિલ્લા વહીવટી તંત્રની મદદથી નાગરિકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. રસિકપુરા ગામના સોનાવાડા, નગરી વિસ્તાર અને મોટાભાગના વિસ્તારોમાંથી ગ્રામજનોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરાયા છે."

