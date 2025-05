ETV Bharat / state

16 મી સિંહ ગણતરી પૂર્વે, સમગ્ર સિંહ પરિવારની ઓળખ પર જુઓ અમારો વિષેશ અહેવાલ - THE 16TH COUNT OF THE LION

જુનાગઢ: 10મી મેં થી લઈને 13મી મેં દરમિયાન એશિયામાં એકમાત્ર જોવા મળતા ગીરના સિંહની 16 મી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ ગણતરીમાં નર, માદા, બચ્ચા, પાઠડા અને પુખ્ત એમ પાંચ કેટેગરીમાં સિંહનું વર્ગીકરણ આજે પણ કરવામાં આવે છે. આ વર્ગીકરણ મુજબ જ સિંહની ગણતરી થતી હોય છે, ત્યારે બચ્ચાથી લઈને પાઠડા અને એડલ્ટ સિંહ ઉપર મારો વિશેષ અહેવાલ. 16 મી સિંહ ગણતરી પૂર્વે સિંહ પરિવાર પર એક નજર એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોની ગણતરી હાથ ધરાશે. સિંહની ગણતરી પૂર્વે સિંહના પરિવાર પર એક વિશેષ નજર નાખવી ઘટે. ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોની ઉંમર કેટેગીરીને લઈને તેને પાંચ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જેમાં પહેલી કેટેગરીમાં બચ્ચા કે જેની ઉંમર ઝીરો દિવસથી લઈને એક વર્ષ સુધીની હોય છે.

બીજી કેટેગીરીમાં કિશોર અવસ્થાએ પહોંચેલા નર અને માદા સિંહોની ગણતરી કરવામાં આવે છે, જેમાં એક વર્ષથી લઈને બે વર્ષની ઉંમરના પ્રાણીઓને સામેલ કરવામાં આવે છે. ત્રીજી કેટેગરી તરીકે પાઠડા સિંહને ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે, આવા સિંહોની ઉંમર બેથી ત્રણ વર્ષ હોય છે. આ સિંહો પુખ્તતા તરફ એકદમ આગળ ધપી રહ્યા હોય તેવી કેટેગરીમાં રાખવામાં આવે છે. ચોથી કેટેગરીમાં સામેલ કરવામાં આવેલા સિંહોની ઉંમર ત્રણથી પાંચ વર્ષ હોય છે અને તેને યંગ એડલ્ટ એટલે કે યુવાન પુખ્ત સિંહ માનવામાં આવે છે. પાંચમી અને અંતિમ કેટેગરીમાં પ્રાઇમ એડલ્ટ નર અને માદા સિંહોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જેમની ઉંમર પાંચ વર્ષથી લઈને દસ વર્ષ સુધીની હોય છે. આ તમામ સિંહોને પુખ્ત માનવામાં આવે છે. આમ સિંહોને એક થી લઈને પાંચ અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચીને તેની ઉંમર અને તેની પુખ્તાવસ્થાને નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, આ જ પરિમાણોને ધ્યાને રાખીને સિંહોની વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે. સિંહોના પગને ધ્યાને રાખીને તેની બનાવાય છે અલગ કેટેગરી સિંહને પાંચ અલગ અલગ કેટેગરીમાં સામેલ તેના આગળના બે હાથ અને પાછળના બે પગના પંજાને ધ્યાને રાખીને તેને બચ્ચા થી લઈને પુખ્ત સિંહની કેટેગરીમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. જેમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં જોવા મળતા સિંહોના પંજાના કદ અને આકારમાં પણ થોડે ઘણી અંશે ફેરફાર જોવા મળે છે. ગીરના ડેદકડી રેન્જમાં આવેલા સિંહના આગળના પંજાની આંગળી 36.11 mm અને પહોળાઈ 25.72 એમએમ હોય છે, તો ગીરમાં જ આવેલા કમલેશ્વર ડેમ વિસ્તારમાં રહેતા સિંહોની આંગળીની લંબાઈ 36.74 અને પહોળાઈ 28.78 હોય છે. ગીરના અન્ય એક વિસ્તાર વડવાંગડામાં સિંહોની પહેલી આંગળીની લંબાઈ 31.75 એમએમ અને પહોળાઈ 25.95 એમ એમ હોય છે, આવી જ રીતે તમામ ચાર આંગળી અને પંજાના ગાદી વાળા ભાગની પહોળાઈ પણ અલગ અલગ જોવા મળે છે. પગલાની લંબાઈ પણ ડેદકડી કમલેશ્વર અને વડવાંગડ વિસ્તારમાં 718.82 એમએમ 596.90 એમએમ અને 673.10 એમ.એમ નોંધવામાં આવી છે. સિંહોના બે પગલા વચ્ચેનું અંતર પણ અલગ અલગ સ્થળો પર અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે, જેમાં ડેદકડી રેન્જમાં 1,318.26 એમએમ કમલેશ્વર ડેમ વિસ્તારમાં 1,221.74 એમએમ અને વડવાંગડા વિસ્તારમાં રહેતા સિંહોની આગળ વધવાની ઝડપ 1229.36 એમએમ નોંધવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: અગાસી પર આરામ ફરમાવતા હોય તેવો વનરાજનો વિડીયો થયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ રાજ્યમાં ૧૬મી સિંહ વસ્તી ગણતરી, 10 મે થી ૧૩ મે દરમિયાન બે તબક્કામાં થશે એશિયાઈ સિંહોની ગણતરી