સુરતમાં 2002ની ચકચારી લૂંટનો વોન્ટેડ આરોપી 23 વર્ષ બાદ મથુરાથી ઝડપાયો

સુરત: શહેરના ઘોડદોડ રોડ પર 2002માં થયેલી ચકચારી લૂંટનો વોન્ટેડ આરોપી 23 વર્ષ બાદ આખરે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે. સુરત પીસીબી પોલીસે મથુરાથી આરોપી બલવીરસિંહ ગુર્જરને ઝડપી પાડ્યો છે. આ લૂંટમાં આરોપીએ તેના સાગરીતો સાથે મળી એક દુકાનદારને તમંચો અને ચપ્પુ બતાવી 1.96 લાખ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી હતી.
આ ગુના બાદ બલવીરસિંહ અને તેના સાગરીતો ફરાર થઈ ગયા હતા. ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપીના સાગરીતો સંતોષ, સંજીવ અને અજય ઉર્ફે સ્વીટી પણ આ લૂંટમાં સામેલ હતા. જોકે, આ ગુનાના એક વર્ષ બાદ, 2003માં અજય ઉર્ફે સ્વીટીનું ઉત્તર પ્રદેશમાં પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું હતું.
પોલીસ છેલ્લા 23 વર્ષથી બલવીરસિંહની શોધખોળ કરી રહી હતી અને આખરે મથુરાથી તેને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસે આ કેસને ફરીથી ખોલીને તપાસ શરૂ કરી હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી આરોપીનું સ્થાન શોધી કાઢ્યું હતું. આટલા લાંબા સમય બાદ આરોપીની ધરપકડથી આ કેસમાં ન્યાયની આશા ફરી જાગી છે.
આ ઘટના સુરત પોલીસની સતત મહેનત અને ગુનેગારોને પકડવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે, ભલે તેમાં ગમે તેટલો સમય લાગે. બલવીરસિંહની ધરપકડ બાદ, હવે આ લૂંટના અન્ય ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ કેસની વધુ વિગતો અને કોર્ટ કાર્યવાહીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ઉમરા પોલીસ મથકના પીઆઈએ જણાવ્યું કે સુરત શહેરના ઘોડદોડ રોડ પર 2002માં થયેલી લૂંટની ઘટનામાં ઘણા વર્ષો બાદ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. હાલ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
